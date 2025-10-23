Ẩm thực Việt Nam luôn đa dạng và phong phú nên được lòng rất nhiều du khách quốc tế khi ghé thăm. Họ thường mua về những món đồ khô tại Việt Nam để mang về làm quà biếu tặng người thân và bạn bè. Tuy nhiên, những tưởng người Hàn họ sẽ mua những gói cà phê pha sẵn, mỳ gói, bánh kẹo thì mới đây trong một chương trình của Hàn Quốc có MC quốc dân Yoo Jae Suk lại khác.

Cụ thể, 3 món đồ ăn được ekip chương trình mang ra cho khách mời dùng là rau câu xoài, bánh dừa và hạt điều. Họ cho biết thêm, đây chính là ba món ăn mà người Hàn thường hay mua mang về nhất khi đến Việt Nam.

Chương trình của nam MC Yoo Jae Suk tiết lộ đây là món ăn mà người Hàn thường hay mua khi đến Việt Nam

Được biết, người Hàn rất thích ăn xoài và điều này đã được chứng minh khi nhiều du khách Hàn Quốc khi đến Việt Nam họ rất thích mua trái cây để ăn. Khi được làm dưới dạng rau câu thì món này lại mang đến một hương vị thanh ngọt, ăn rất vui miệng. Không những thế, giá thành của món ăn này rất rẻ, chỉ từ 5 nghìn đồng một hũ và rất dễ mua. Những món này du khách có thể mua được tại siêu thị, chợ hay các tiệm tạp hóa.

Nam MC Yoo Jae Suk thích thú ăn rau câu xoài

Ngoài ra, du khách Hàn Quốc dường như rất thích ăn xoài ở Việt Nam. Đơn cử như trong chuyến ghé thăm Việt Nam của nam diễn viên Park Hye Jin, Park Bo Gum và nhóm bạn. Họ đã mua tận 25kg xoài để ăn trong suốt chuyến đi. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng người hâm mộ phải bất ngờ và thậm chí là không ngờ khách Hàn thích ăn xoài đến thế.

Park Hye Jin, Park Bo Gum và nhóm bạn đã ăn rất nhiều xoài khi đến Việt Nam

Món thứ hai là bánh dừa nướng, đây cũng là một trong những món ăn vặt rất dễ dàng tìm mua ở siêu thị hay tiệm tạp hóa. Bánh dừa nướng trong video mà các khách mời ăn có giá thành khá rẻ từ hơn 30 nghìn đồng và có rất nhiều vị khác nhau như mè, đậu phộng,... Bánh ăn giòn nhưng hơi dính răng, tuy nhiên đây vẫn là một món bánh rất được lòng người dân địa phương lẫn du khách quốc tế.

Món cuối cùng được nhắc đến trong video là hạt điều, đây là loại hạt khá tốt cho sức khỏe phù hợp với xu hướng ăn những món tốt cho sức khỏe của một số thực khách. Đặc biệt là Hàn Quốc thường ít trồng hạt điều do lí do khí hậu và vị trí địa lý, chính vì thế khi đến Việt Nam, khách Hàn thường chọn hạt điều để mua mang về. Đặc biệt là hạt điều ở Việt Nam thường được chế biến theo kiểu rang muối và giữ lại vỏ, điều này càng làm tăng thêm hương vị đặc trưng của hạt điều.

Nam MC Yoo Jae Suk bóc vỏ hạt điều

Trong video, các khách mời đã ăn rất ngon các món ăn đến từ Việt Nam và dù đây không phải là món ăn đắt tiền nhưng 3 món ăn vặt này vẫn chiếm chọn tình cảm của du khách Hàn quốc nhờ hương vị đặc trưng và dễ thưởng thức.