Nhắc đến sức hút của Việt Nam với bạn bè quốc tế, người ta thường nghĩ ngay đến vịnh Hạ Long hùng vĩ, Hội An cổ kính, Sa Pa mờ sương hay những bãi biển trải dài mênh mông ở Phú Quốc, Nha Trang... Du khách còn bị mê hoặc bởi nhịp sống náo nhiệt nơi phố thị xen lẫn sự yên bình ở những làng quê, cùng sự hiếu khách, ấm áp của con người Việt Nam. Nhưng bên cạnh tất cả những điều ấy, có một "mảnh ghép" khiến nhiều du khách cảm thấy gắn bó và nhớ mãi: đó chính là ẩm thực Việt.

Ẩm thực không chỉ là những món ăn ngon, mà còn là cách để người nước ngoài chạm vào hồn Việt, hiểu về văn hoá, phong tục, thậm chí tìm thấy sự đồng điệu trong những điều tưởng chừng bình thường nhất. Và mới đây, một nữ du khách Tây đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc cô tìm thấy "ngôn ngữ tình yêu" của riêng mình tại Việt Nam, không đâu khác chính là nhờ ẩm thực Việt.

Trong đoạn video ngắn được đăng tải, cô gái Tây viết: "Me at my happiest eating pho in Vietnam" (tạm dịch: Tôi hạnh phúc nhất khi được ăn phở ở Việt Nam). Không chỉ vậy, cô còn nhấn mạnh rằng đây chính là "ngôn ngữ tình yêu" của bản thân. Hình ảnh cô ngồi trước bát phở nóng hổi, nhẹ nhàng vắt thêm vài giọt chanh rồi háo hức thưởng thức đã khiến nhiều người vừa bật cười, vừa thấy dễ thương. Rõ ràng, với cô gái này, tình yêu không nhất thiết phải là những điều to tát, mà đơn giản chỉ cần một bát phở nóng trên bàn là đủ.

Cách cô thưởng thức phở cũng thể hiện sự say mê thực sự: từng thìa nước dùng được húp cẩn thận, từng sợi phở trắng mềm được gắp lên đầy thích thú. Cô thậm chí còn ghi lại ánh mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ khi ăn, như thể niềm vui của mình đang được gói trọn trong hương vị ấy. Đối với cô, phở không chỉ là món ăn để no bụng, mà là thứ khiến tâm hồn trở nên ấm áp và hạnh phúc, đến mức có thể gọi tên nó là… tình yêu.

Không phải ngẫu nhiên mà phở trở thành "đại diện" số một của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Món ăn này hội tụ đủ tinh hoa: nước dùng ngọt thanh được ninh từ xương trong nhiều giờ liền, kết hợp với quế, hồi, thảo quả tạo nên hương thơm khó quên; sợi phở trắng mềm, dai vừa đủ; thịt bò hay thịt gà tươi ngon, thái mỏng; cùng những gia vị kèm theo như chanh, ớt, rau thơm giúp cân bằng vị giác. Một bát phở vì thế vừa mang lại cảm giác ấm áp, vừa có sự tinh tế, phức hợp - đúng như tính cách của ẩm thực Việt Nam: giản dị nhưng giàu chiều sâu.

Với du khách quốc tế, việc được ngồi trên vỉa hè Hà Nội vào buổi sáng se lạnh, hay thưởng thức một bát phở nóng hổi ở TP.HCM lúc đêm khuya, chính là trải nghiệm để nhớ cả đời. Và có lẽ cũng bởi vậy mà nữ du khách Tây kia đã gọi phở là "ngôn ngữ tình yêu" - thứ khiến cô cảm thấy được an ủi, được lấp đầy và được chạm đến hạnh phúc một cách rất chân thật.