Vào năm 2023, trong phong trào #MeToo tại Đài Loan (Trung Quốc), MC đình đám Hoàng Tử Giảo đã bị 1 người phụ nữ tố cáo quấy rối tình dục khi cô còn là trẻ vị thành niên. Hoàng Tử Giảo đăng bài xin lỗi người phụ nữ về "hành vi không đúng mực" của mình và cuối cùng không bị buộc tội. Tuy nhiên ngay sau đó, một tiết lộ gây sốc khác đã khiến MC quốc dân này phải đối mặt với cáo buộc thực sự.

Cụ thể, cảnh sát tìm thấy hơn 100 video quay cảnh phụ nữ và trẻ em gái khỏa thân trong ổ cứng máy tính của Hoàng Tử Giảo. Họ phát hiện y đã mua chúng từ một cộng đồng trực tuyến chuyên bán video quay lén từ camera ẩn, được gọi là "Phòng riêng sáng tạo" hay "Phòng chat thứ N của Đài Loan (Trung Quốc)".

Hoàng Tử Giảo lần đầu đăng ký tài khoản ở cộng đồng này ngày 12/2/2013 và mua video từ ngày 8/8/2017 đến 8/7/2023. Trong khi đó, MC quốc dân thừa nhận cáo buộc quấy rối trẻ vị thành niên và cố tự tử vào cuối tháng 6/2023. Điều này có nghĩa là y chẳng hề hối cải về chuyện quấy rối, nhận lỗi trước mặt công chúng nhưng sau lưng vẫn đi mua video quay lén. Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy Hoàng Tử Giảo lưu trữ tổng cộng 2259 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em. Những hình ảnh này có liên quan đến ít nhất 35 trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 10 đến 17.

Kết quả điều tra cho thấy Hoàng Tử Giảo lưu trữ tổng cộng 2259 hình ảnh và video khiêu dâm trẻ em

Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 12/2024, Hoàng Tử Giảo bị buộc tội vi phạm Đạo luật Phòng chống Bóc lột Tình dục Trẻ em và Thanh thiếu niên. Tòa án đưa ra mức án 8 tháng tù giam, cùng với khoản tiền phạt 100.000 Đài tệ (85 triệu đồng). MC quốc dân này đã dàn xếp được với 1 số nạn nhân và gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Đài Loan (Trung Quốc).

Trong phiên tòa gần đây nhất, Hoàng Tử Giảo đã cúi đầu xin được khoan hồng, khẳng định rằng y đang chuộc lỗi thông qua các thỏa thuận dàn xếp. MC quốc dân đang gặp khó khăn tài chính vì mất việc làm, nhưng vẫn phải trả tiền cấp dưỡng sau ly hôn. Hoàng Tử Giảo nói bản thân phạm lỗi do không hiểu luật pháp nhưng hiểu được nỗi đau của các nạn nhân.

Tuy nhiên hình ảnh Hoàng Tử Giảo cúi đầu xin tha thứ càng khiến công chúng phẫn nộ. Họ lên án MC này không biết hối cải, yêu cầu tòa án có hình phạt nghiêm khắc hơn. Đáng bức xúc hơn cả là Hoàng Tử Giảo cũng có con gái nhỏ, nhưng lại lưu trữ ảnh và clip khiêu dâm trẻ em trong thời gian dài.

Hoàng Tử Giảo cúi đầu xin tha thứ nhưng càng khiến dư luận tức giận hơn

Hoàng Tử Giảo sinh năm 1972, là nghệ sĩ đa tài của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cùng với Ngô Tông Hiến, Hoàng Tử Giảo là người dẫn chương trình hàng đầu, từng đảm nhận vị trí người chủ trì tại nhiều sự kiện giải trí lớn của Đài Loan (Trung Quốc) như Kim Chung, Kim Mã. Năm 2023, hình ảnh của Hoàng Tử Giảo sụp đổ sau khi bị tố cáo quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Ngay khi đánh mất sự nghiệp vì bê bối, MC quốc dân bất ngờ đăng video phanh phui chuyện xấu của 18 nghệ sĩ khác như chị em Từ Hy Viên - Từ Hy Đệ, Châu Tuấn Vỹ, Ngô Tông Hiến... Nam MC tuyên bố đã mất hết tất cả nên muốn kéo những người từng khiến mình không vui cùng "chết chung". Sau màn bóc phốt đồng nghiệp, Hoàng Tử Giảo tự tử nhưng may mắn được vợ phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không gặp nguy hiểm tính mạng. Kể từ đó đến nay, Hoàng Tử Giảo bị loại hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật trong showbiz.