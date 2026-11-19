Tại showbiz Hàn Quốc, MC quốc dân Yoo Jae Suk vô cùng đắt show và "nằm trùm" hàng loạt chương trình giải trí như Running Man, Yoo Quiz On The Block, Hangout with Yoo... Thế nhưng đến nay, truyền thông Hàn Quốc cho rằng Yoo Jae Suk liên tiếp bị "phản bội". Những gương mặt được Yoo Jae Suk nâng đỡ, hợp tác liên tiếp gây ra phốt, ảnh hưởng đến những chương trình truyền hình của anh.

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng Yoo Jae Suk liên tiếp bị "phản bội". Ảnh: X

Mới đây nhất là trường hợp của Go Kyung Pyo. Nam diễn viên Reply 1988 đã gây ra tai nạn vào khoảng 3h30 sáng ngày 14/11 tại khu vực Donggyo-dong, quận Mapo, Seoul, khi lái xe ô tô trong tình trạng say rượu, va chạm với một xe thu gom rác. Nồng độ cồn trong máu của anh được xác nhận là 0,150%, gần gấp đôi tiêu chuẩn tước giấy phép lái xe là 0,08%. Người lái xe quét đường khoảng 60 tuổi bị thương trong vụ tai nạn. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng).

Go Kyung Pyo đã xuất hiện cùng Yoo Jae Suk trong chương trình Hangout with Yoo và Sixth Sense: B-Side. Tháng trước, anh cũng tham gia với tư cách khách mời trong chương trình tạp kỹ trực tuyến trên YouTube của Yoo Jae Suk. Tuy nhiên, sau khi vụ việc lái xe trong tình trạng say rượu được công khai, đội ngũ sản xuất của cả 2 chương trình đã quyết định cắt bỏ càng nhiều cảnh xuất hiện của anh ấy càng tốt. Bản thân Go Kyung Pyo đã đăng lời xin lỗi trên mạng xã hội vào ngày hôm sau và tuyên bố ý định tạm ngừng hoạt động.

Go Kyung Pyo đồng hành cùng Yoo Jae Suk trong nhiều chương trình. Ảnh: X

Nhưng các chương trình đã biên tập cắt sóng anh sau vụ say rượu lái xe. Ảnh: Yonhap

Vào tháng 10 năm ngoái, Lee Yi Kyung cũng "ngã ngựa". Vào thời điểm đó, một cô gái tên "A" tự xưng là người Đức, đã đăng tải những tin nhắn nhạy cảm được cho là Lee Yi Kyung gửi cho cô. Phía Lee Yi Kyung đã phủ nhận những cáo buộc này là sai sự thật và đã tiến hành các hành động pháp lý. Sau đó, Lee Yi Kyung đã rời khỏi chương trình Hangout with Yoo, nơi anh là thành viên cố định được 3 năm.

Những tranh cãi vẫn tiếp diễn trong suốt quá trình Lee Yi Kyung rời chương trình. Ban đầu, ekip sản xuất viện dẫn lý do xung đột lịch trình, nhưng phía Lee Yi Kyung lại khẳng định anh được ekip khuyên nên rời đi. Sau đó, ekip sản xuất Hangout with Yoo thừa nhận họ đã đề nghị nam diễn viên rời đi trước, do những tin đồn lan truyền về đời tư của anh. Có nhiều đồn đoán cho rằng Yoo Jae Suk có liên quan đến quyết định loại anh, nhưng công ty quản lý của Lee Yi Kyung đã phủ nhận điều này.

Lee Yi Kyung từng là "đệ ruột" của MC quốc dân. Ảnh: Osen

Đến tháng 12/2025, Jo Se Ho vướng vào cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức và nhận quà tặng đắt tiền. Công ty quản lý của nam diễn viên hài phủ nhận các cáo buộc, nhưng anh đã rời khỏi chương trình You Quiz on the Block, nơi anh đồng dẫn chương trình với Yoo Jae Suk từ đầu năm 2018. Chương trình 2 Ngày 1 Đêm cũng đột ngột cắt sóng nam diễn viên này. Công ty quản lý giải thích rằng sau khi thảo luận, Jo Se Ho tự nguyện rời đi để tránh gây thêm gánh nặng cho ekip sản xuất.

Đến nay, Jo Se Ho tái xuất trên YouTube chứ chưa thể tái xuất trên truyền hình. Video đầu tiên đã lên sóng vào chiều tối ngày 6/11, Jo Se Ho ngồi trước máy quay cúi đầu xin lỗi khán giả. Tuy nhiên, phản ứng trong phần bình luận khá lạnh nhạt. Phần lớn cư dân mạng phản hồi bằng những bình luận tiêu cực, không chào đón Jo Se Ho trở lại.

Yoo Jae Suk - Jo Se Ho cùng dẫn dắt chương trình Yoo Quiz On The Block từ năm 2018. Ảnh: X

Nguồn: TenAsia