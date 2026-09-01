Từng được biết đến là người đồng hành phía sau MC Minh Trang trong việc chăm sóc 4 con và xây dựng mô hình Làng Háo Hức, ông Vũ Đức Thành khá kín tiếng trong cuộc sống của nữ MC. Tuy nhiên, ngày 17/9/2026, Minh Trang bất ngờ thông báo cô và chồng đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ đầu tháng 8, khép lại cuộc hôn nhân sau nhiều năm gắn bó.

Người chồng từng được vợ nhắc đến như một hậu phương

Theo thông tin từng được đăng tải, Vũ Đức Thành là người đại diện pháp luật của một số doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch sinh thái. Ông cũng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động vận hành của Làng Háo Hức, mô hình trại trải nghiệm do MC Minh Trang sáng lập.

Trong những chia sẻ hiếm hoi về chồng, Minh Trang từng cho biết chồng là người yêu trẻ con, "cùng nhau chăm sóc con là yếu tố quan trọng để chúng tôi gắn kết với nhau khi tôi từng có một biến cố lớn. Anh ấy cũng luôn là người đứng phía sau, âm thầm ủng hộ mọi quyết định của vợ".

Sau khi kết hôn, Minh Trang lần lượt sinh 4 người con có biệt danh Bánh Mì, Daisy, Bơ và Ruốc. Cô từng được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh một bà mẹ đông con, thường chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và tổ chức cuộc sống gia đình.

Cuộc hôn nhân khép lại sau những tổn thương

Thông báo mới nhất của Minh Trang cho thấy hình ảnh gia đình từng được nhiều người ngưỡng mộ đã thay đổi. Theo lời nữ MC, cô phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một nhân viên trong công ty, kéo dài gần 2 năm. Minh Trang cho biết niềm tin trong hôn nhân đã sụp đổ và cô quyết định kết thúc mối quan hệ. Đây là chia sẻ từ phía Minh Trang, trong khi chồng cũ chưa đưa ra phản hồi công khai.

Nữ MC thừa nhận: “Dù biết chặng đường phía trước một mình mình và 4 đứa trẻ sẽ có rất nhiều thử thách, cả về sức khoẻ, tâm lý lẫn sự nghiệp, nhưng mình tin là mình sẽ làm được”.

Nhưng bà mẹ 4 con có cái nhìn đầy tích cực: “Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì những điều ấy đã cho mình quyền lựa chọn và tự tin bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này”.

Không chỉ chia sẻ về cuộc hôn nhân, Minh Trang còn đề cập đến vai trò của mình tại những doanh nghiệp cô từng cùng chồng tham gia sáng lập.

Theo nữ MC, cô từng đứng tên là người sáng lập, đồng thời có một giai đoạn giữ vị trí giám đốc/người đại diện pháp luật của công ty sở hữu Hộp Háo Hức.

Tuy nhiên, Minh Trang cho biết cô không có chuyên môn và kinh nghiệm về quản trị, điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, trong quá trình hoạt động, cô chủ yếu tham gia vào thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing. Các vấn đề về quản trị, chiến lược, tài chính, nhân sự và vận hành, theo chia sẻ của cô, chủ yếu do chồng cũ phụ trách.

Minh Trang tên đầy đủ Nguyễn Minh Trang, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, từng nhận học bổng Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Pháp. Với khả năng thông thạo tiếng Anh, Nhật và thành tích học tập ấn tượng, cô từng giảng dạy marketing tại trường đại học trước khi trở thành MC quen thuộc trên sóng VTV, góp mặt trong nhiều chương trình như Tuổi Đời Mênh Mông, Bài Hát Việt, Cà phê Sáng, Quốc Gia Khởi Nghiệp.