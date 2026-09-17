Tối 17/9, MC Minh Trang bất ngờ thông báo đã ly hôn với chồng cũ. Trong bài đăng dài 1.200 chữ của mình, Minh Trang cho biết đã chính thức ly hôn vào đầu tháng 8/2026 sau khi phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với một nhân viên công ty, kéo dài gần 2 năm. Đây là phát ngôn từ 1 phía của Minh Trang, hiện chồng cũ cô chưa lên tiếng.

Theo cô, vì niềm tin đã hoàn toàn sụp đổ, Minh Trang quyết định bước ra khỏi hôn nhân, một mình nuôi 4 con.

Về Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức, Minh Trang từng đứng tên giám đốc/người đại diện pháp luật của công ty sở hữu Hộp Háo Hức. Cô chủ yếu phụ trách thiết kế sản phẩm, truyền thông và marketing, trong khi chồng cũ đảm nhiệm phần lớn công việc quản trị, tài chính, nhân sự, vận hành và chiến lược. Khi nhận thấy hoạt động công ty có vấn đề, cô từng đề nghị thay đổi nhưng không nhận được sự đồng thuận.

MC Minh Trang cũng thừa nhận bản thân đã không quyết liệt hơn trong việc can thiệp, đồng thời tiếp tục gắn hình ảnh cá nhân với những sản phẩm, dịch vụ chưa đạt kỳ vọng. Cô gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đối tác, nhà cung cấp và nhân sự từng chịu ảnh hưởng, đồng thời cho biết chồng cũ sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề và quyền lợi còn tồn đọng tại công ty.

Ở phần cuối cùng của thông báo, MC Minh Trang gửi lời xin lỗi bố mẹ vì những chuyện xảy ra, đồng thời khẳng định mình sẽ tiếp tục sống, làm việc, chăm sóc 4 con và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Bài đăng của MC Minh Trang (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn bài đăng của MC Minh Trang:

Chào các bạn, Trước giờ mình vốn luôn tránh chia sẻ những điều tiêu cực trên trang cá nhân này, càng không bao giờ đem chuyện cá nhân, riêng tư của gia đình ra để kể lể. Nhưng hôm nay, xin phép được có một ngoại lệ, bởi mình muốn chia sẻ một lần, đầy đủ, chính xác, tránh gây hiểu lầm hoặc những đồn đoán thất thiệt, ảnh hưởng tới cá nhân mình, các bạn nhỏ và những người thân trong gia đình. Mình và anh Vũ Đức T. đã chính thức nhận quyết định ly hôn của toà án vào đầu tháng 8/2026. Trước đó, dù trải qua quãng thời gian phải chịu nhiều tổn thương về thể chất, tinh thần trong quá trình chung sống, nhiều áp lực từ những quyết định không hợp lý trong công việc của anh T., mình luôn muốn cố gắng vì sự trọn vẹn của gia đình, vì quá trình trưởng thành đầy đủ tình cảm cha mẹ của con cái, và quan trọng nhất vì mình vẫn còn sự tin tưởng và tình yêu dành cho người bạn đời của mình. Tuy vậy, cuối tháng 7/2026, mình đau đớn biết được rằng anh T. đã có quan hệ trên mức đồng nghiệp với một nhân viên trong công ty Làng Háo Hức. Mối quan hệ này đã kéo dài liên tục gần 2 năm, từ đầu năm 2025 cho tới tận ngày mình bàng hoàng phát hiện ra. Mọi khó khăn trong cuộc sống gia đình, mọi áp lực từ công việc, mọi mệt mỏi trong quá trình nuôi dạy con, mình đều có thể đón nhận và cố gắng vượt qua, nhưng một khi niềm tin đã sụp đổ, tình cảm đã mất bởi những dối trá, phản bội, coi thường, mình lựa chọn dừng lại. Dù biết chặng đường phía trước một mình mình và 4 đứa trẻ sẽ có rất nhiều thử thách, cả về sức khỏe, tâm lý lẫn sự nghiệp, nhưng mình tin là mình sẽ làm được. Ở bên cạnh mình là gia đình lớn, là cha mẹ, các em, là 4 bạn nhỏ đáng yêu, là những người anh chị, người bạn thân thiết luôn dõi theo, yêu thương và ủng hộ. Mình vẫn khoẻ mạnh, trong độ tuổi lao động, có kiến thức, kỹ năng để tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy con cái. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn vì những điều ấy đã cho mình quyền lựa chọn và tự tin bước ra khỏi mối quan hệ độc hại này. Thời gian vừa qua, mình cũng biết nhiều người đã có những trải nghiệm không tốt, những bất bình thậm chí bị ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống, công việc,… liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ và các công ty do mình và anh T. đứng tên/ trực tiếp quản lý. Mình tự thấy bản thân vừa hèn nhát vừa kém cỏi vì không thể làm được gì để khiến mọi thứ tốt hơn. Tuy tham gia vào quá trình sáng lập, vừa đứng tên là người sáng lập (của Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức), đồng thời có 1 giai đoạn đứng tên làm giám đốc/ người đại diện pháp luật (của công ty sở hữu Hộp Háo Hức) nhưng do không có kinh nghiệm lẫn chuyên môn về quản lý, điều hành doanh nghiệp, nên toàn bộ việc quản lý, vận hành của các công ty, từ những ngày đầu tiên mình đều phụ thuộc vào anh T.. Mình chủ yếu tham gia vào việc thiết kế sản phẩm và truyền thông, marketing trong khi mọi quyết định về quản trị, chiến lược, tài chính, nhân sự, vận hành… đều trong tay anh T.. Khi nhận thấy mọi thứ đang không đi đúng hướng, cả về chiến lượng phát triển lẫn chất lượng thực tế của sản phẩm/ dịch vụ, mình đã từng không ít lần yêu cầu cải thiện hoặc thay đổi định hướng nhưng đều chỉ nhận sự phản đối của anh T. với lý do mình là người không có hiểu biết gì về vận hành, cũng không có chuyên môn quản lý. Mình lựa chọn lùi lại, với suy nghĩ tránh cho xung đột trong công việc trở thành căng thẳng trong gia đình. Mình lựa chọn tiếp tục tập trung cho công việc cá nhân của mình để lo cho gia đình, cho học hành của 4 con; đồng thời duy trì những phần việc đúng chuyên môn tại 2 công ty vì mình vẫn muốn tin vào chuyên môn và năng lực của anh T.. Nhưng đó cũng là sai lầm lớn nhất mà mình phạm phải. Mình đã không kiên quyết và dứt khoát hơn để cứu lấy công ty cùng những sản phẩm/ dịch vụ mà mình đã dành nhiều tâm huyết tạo ra, đồng thời lại tiếp tục đồng ý gắn hình ảnh và uy tín của bản thân với những sản phẩm/ dịch vụ mà tự trong thâm tâm mình, mình biết là nó chưa thực sự tốt theo đúng tiêu chuẩn mà mình mong muốn. Mình không biết nói gì hơn ngoài việc xin được cúi đầu và gửi xin lỗi chân thành nhất tới tất cả mọi người, những khách hàng đã vì tin tưởng mình mà lựa chọn đồng hành; những đối tác, nhà cung cấp, các nhân sự nhiều thế hệ của Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức vì đã có những trải nghiệm không như ý, đã phải chịu những ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc của các bạn… Mọi vướng mắc hay quyền lợi của các bạn còn đang chưa được xử lý sẽ do anh T. là đại diện pháp luật chính thức của các công ty tiếp tục xử lý tới cùng và thỏa đáng nhất (đây cũng là phần trách nhiệm mà mình đã yêu cầu anh T. cam kết thực hiện khi quyết định kết thúc mối quan hệ hôn nhân với anh T.). Chỉ mong các bạn cho phía công ty lẫn anh T. thêm chút thời gian để có thể sắp xếp mọi thứ ổn thoả vì hơn 1 năm vừa qua cũng là giai đoạn rất nhiều khó khăn của công ty. Gửi bố mẹ… Con xin lỗi bố mẹ… Con lớn rồi mà vẫn để bố mẹ phải phiền lòng, phải rơi nước mắt… Mọi thứ của ngày hôm nay đều là kết quả của những lựa chọn của con, đều là do con, là phước phần lẫn khổ đau mà con phải đón nhận. Con chỉ mong bố mẹ yên tâm rằng con chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến bố mẹ phải hổ thẹn, cũng như bản thân con phải cảm thấy tội lỗi, xấu hổ với chính mình, với con cái, với gia đình và xã hội. Dù có chuyện gì đi nữa, mặt trời vẫn mọc, cuộc sống cũng vẫn tiếp diễn, con sẽ tiếp tục sống và cố gắng hơn mỗi ngày ạ. Xin lỗi và cảm ơn, vì tất cả!

MC Minh Trang (SN 1987, tại Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sau đó nhận học bổng Thạc sĩ tại Pháp, chuyên ngành Truyền thông, thông thạo tiếng Anh, Nhật,.. Nhờ thành tích học tập đáng nể, MC Minh Trang còn được giữ lại trường làm giảng viên về marketing. Từ năm 2025, cô là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV, đảm nhiệm nhiều chương trình như Tuổi đời mênh mông, Bài hát Việt, Quốc gia khởi nghiệp và Cà phê sáng,...

Tuy nhiên, sau này khi có gia đình riêng, có em bé thứ 2, cô lần lượt rời công việc toàn thời gian tại VTV, từ bỏ công việc giảng viên vẹn toàn vai trò làm mẹ. Minh Trang cũng là "hot mom" trên MXH, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, bí quyết nuôi dạy 4 đứa con, gồm 3 con gái và 1 con trai. Từ trải nghiệm làm mẹ, cô sáng lập mô hình hộp sách và đồ chơi giáo dục được giao định kỳ hàng tháng Hộp Háo Hức - mô hình từng gây ấn tượng mạnh tại Shark Tank Việt Nam năm 2022, với doanh thu đạt tới 445 tỷ đồng. Tại đây, cô và đồng nghiệp đã gọi vốn thành công 8 tỷ VNĐ cho 25% cổ phần.

MC Minh Trang (Ảnh: FBNV)

Tháng 7/2025, Làng Háo Hức đối mặt với khủng hoảng. Từ một bài đăng tố con trai tham gia Làng Háo Hức bị bắt nạt, 8 ngày không đi vệ sinh do nhà vệ sinh bẩn, rất nhiều phụ huynh khác có trải nghiệm tương tự đã lên tiếng. Ngoài ra, nhiều người còn phản ánh về thái độ làm dịch vụ, phản hồi khách hàng từ phía Làng Háo Hức.

Thời điểm đó, phía fanpage chính thức của Làng Háo Hức lẫn founder - MC Minh Trang đều đã lên tiếng về sự việc. Song, đây vẫn là vấn đề khiến dân mạng bàn tán không dứt.