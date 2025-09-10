Kết thúc nhiệm vụ A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn là cái tên gây nhiều “thương nhớ” nhất.

Không ít người bày tỏ, anh chàng chính là một “ca lạ”, chưa từng có trong môi trường quân nhân. Bởi không phải nghệ sĩ, không hoạt động nghệ thuật cũng không cố tình “tạo nét”, Lê Hoàng Hiệp vẫn nổi rần rần từ A50 đến A80. Đi đến đâu, anh cũng được nhiều người gọi tên, vẫy tay nhiệt tình. Thậm chí, nhiều người còn “săn đón” Lê Hoàng Hiệp ở ga tàu, đơn vị,... chỉ để được gặp ngoài đời và chụp chung một tấm hình kỉ niệm.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được đông đảo mọi người yêu mến (Ảnh: Quân)

Sức hút của Lê Hoàng Hiệp có thể đến từ nhiều yếu tố. Song, lý do khiến nam chiến sĩ viral khắp cõi mạng vẫn chỉ duy nhất từ khoảnh khắc bước xuống xe và vô tình được camera ghi lại.

Thời điểm đó, Lê Hoàng Hiệp đang tham gia Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thuộc khối Sĩ quan đại diện 5 cánh quân. Khoảnh khắc anh chàng bước xuống xe nổi tiếng khắp cả nước, ghi điểm vì vẻ ngoài điển trai, phong thái đúng chuẩn “cực phẩm” quân nhân, tuyệt đối điện ảnh.

Cũng từ lần bước xuống xe “huyền thoại” đó mà Lê Hoàng Hiệp thu hút lượng lớn người yêu thích, độ hot không thuyên giảm. Thậm chí theo thống kê chỉ trong 4 tháng, hashtag tên anh chàng có đến 2 tỷ lượt xem trên TikTok. Lê Hoàng Hiệp trở thành “hiện tượng quân nhân” chưa từng có.

Màn bước xuống xe huyền thoại, tuyệt đối điện ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng là người tạo ra trend bước xuống xe trên TikTok. Từ các chiến sĩ cho đến người nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm cũng phải đu trend nhưng nếu Lê Hoàng Hiệp “điện ảnh” những màn cover này đều được netizen gọi vui là “điện lạnh”. Bởi thần thái đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn tấu hề.

Người đầu tiên cover lại pha xuống xe “thần thánh” này phải kể đến chiến sĩ Phạm Xuân Trường, anh cũng từng tham gia trong đội hình Khối Sĩ quan Cảnh sát biển ở nhiệm vụ A50.

Trong đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ, nam chiến sĩ cosplay màn bước xuống xe giống hệt Lê Hoàng Hiệp. Tuy nhiên cái kết của màn xuống xe này lại là điệu cười “há há há” khiến ai đang xem cũng phải cười theo. Thậm chí khoảnh khắc này còn viral đến nỗi nam chiến sĩ được đặt biệt danh là "Lê Hoàng Há Há", tạo nên từ khóa tìm kiếm phổ biến trên MXH lúc bấy giờ.

Clip: Màn cosplay "muốn quên" của anh chàng "Lê Hoàng Há Há" viral MXH

Tiếp đến, không ai khác chính là “ông thần bắt trend” Lê Dương Bảo Lâm. Khi tham gia một gameshow thực tế, Lê Dương Bảo Lâm đã liên tục ghi lại những khoảnh khắc nổi bật của Lê Hoàng Hiệp. Anh bắt chước từ lúc bước xuống xe cho đến những hành động như vẫy tay, vuốt tóc,... Nhưng đương nhiên, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhận cái kết “đắng” khi netizen liên tục bày tỏ: “Người ta thì đẹp trai còn anh Lâm thì thấy ớn”, “Sao Lê Hoàng Hiệp xuống xe thần thái lắm mà anh này sao sao vậy?”, “Lê Hoàng Hiệp điện ảnh, còn Lê Dương Bảo Lâm thì điện… cho Quỳnh Quỳnh đón về”,...

Clip: Lê Dương Bảo Lâm bắt chước từ cử chỉ đến thần thái của đồng chí Lê Hoàng Hiệp nhưng mà... nó lạ lắm!

Hay mới đây nhất, nam chiến sĩ sở hữu lượng follow “khủng” trên MXH - Lại Là Cường Đây (Nguyễn Hữu Cường, SN 1998) cũng có khoảnh khắc “đụng độ” với Lê Hoàng Hiệp. Theo đó, anh chàng lọt ống kính khi bước xuống xe nhưng hoàn toàn “điện lạnh” bởi trên tay cầm rất nhiều đồ đạc như balo, bình nước siêu tốc,...

Chưa kể, thần thái hớt hải, gương mặt vội vã, chân đi dép của Hữu Cường cũng khiến dân tình không thể nhịn cười. Nhiều người cho rằng, nhìn anh chàng cứ “khổ khổ” chứ không thể “tuyệt đối điện ảnh” như bản gốc.

2 triệu người không nhịn nổi cười với màn xuống xe "điện lạnh" của Trung úy Nguyễn Hữu Cường

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Chính ra ai cosplay lại khoảnh khắc đó cũng đều hài hước hết à. Không ai làm lại Lê Hoàng Hiệp”.

- “Đúng là không so sánh thì không đau thương, sao các anh còn lại tấu hài quá vậy”.

- “Đừng đùa với Lê Hoàng Hiệp, thần thái đó khó thể bắt chước được lắm”.

- “Mấy anh chiến sĩ khác cũng điển trai nha nhưng cứ tới khúc xuống xe là em xin phép thả nhẹ haha vì mắc cười quá”.

- “Trend này coi bộ khó đu đó nha, chắc chỉ mỗi Lê Hoàng Hiệp làm ra được nét đó”.

Ngoài những cái tên nổi bật trên, TikTok cũng có rất nhiều chiến sĩ khác đu trend bước xuống xe này. Song kết quả chung, ai cũng gây cười và tạo ra những phiên bản siêu giải trí khiến người xem thích thú.

Clip: Các chiến sĩ khác cũng tranh thủ đu trend xuống xe (Nguồn: @A80moinhu)

Loạt khoảnh khắc này đều viral trên MXH, song netizen hài hước bày tỏ: "Không so sánh không đau thương"

Thượng uý Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4. Sau clip bước xuống xe cùng đồng đội, anh trở thành một trong những gương mặt được quan tâm nhất trên mạng xã hội.

Kể từ đó đến nay, cái tên Lê Hoàng Hiệp chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt. Anh chàng đón nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ mọi người. Ngược lại, tính cách cùng sự chuyên nghiệp khi tham gia nhiệm vụ của Lê Hoàng Hiệp càng khiến cho anh chàng khẳng định vị trí "số 1 quân nhân" trong lòng công chúng.