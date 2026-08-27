Sau nhiều tháng khiến dân tình tò mò bởi loạt hint hẹn hò, MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik cuối cùng cũng có màn công khai đáng chú ý. Tối 26/8, sau khi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik đã có loạt hành động tình tứ vừa ôm, hôn lên trán Hoàng Oanh như một cách xác nhận mối quan hệ. Bên cạnh đó, anh còn dẫn bạn gái ra mắt với gia đình, cùng nâng cúp vô địch khiến ai nhìn cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nhanh chóng viral trên MXH. Không ít người dành lời khen ngợi bởi Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik cực kỳ đẹp đôi. Không chỉ xứng đôi về ngoại hình, cả hai còn đều sở hữu profile ấn tượng, gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp của mình.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh (Nguồn: TikTok Việt Trung TV)

Một người là Á hậu, MC được yêu thích nhất nhì, một người là thủ môn đang ở đỉnh cao sự nghiệp

Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với nhiều vai trò như MC, Á hậu và diễn viên. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi sau khi giành giải nhất Hot VTeen toàn quốc 2006. Đến năm 2012, Hoàng Oanh đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Tuy nhiên, người đẹp từng nhiều lần khẳng định MC mới là công việc cô theo đuổi nghiêm túc, còn danh hiệu Á hậu chỉ là một dấu mốc trong sự nghiệp.

Không chỉ dẫn nhiều chương trình truyền hình và sự kiện, Hoàng Oanh còn thử sức với diễn xuất. Cô từng góp mặt trong các phim như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba và tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023. Trong đó, Tháng năm rực rỡ là một trong những dự án điện ảnh nổi bật nhất của nữ MC.

MC Hoàng Oanh là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích

Về cuộc sống đời tư, Hoàng Oanh từng kết hôn với doanh nhân người Mỹ Jack Cole vào cuối năm 2019. Hai người có một con trai nhưng đã lý hôn vào tháng 4/2022. Sau đổ vỡ, nữ MC dành nhiều thời gian cho công việc và chăm sóc con.

Đến đầu năm 2026, Hoàng Oanh bắt đầu úp mở về một mối quan hệ mới. Cô từng đăng những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch cùng một người đàn ông nhưng không để lộ gương mặt. Đến tháng 7, khi cô xuất hiện trên khán đài trận giao hữu Việt Nam - Myanmar tại Thái Nguyên, danh tính người yêu mới bắt đầu được cư dân mạng đặt nghi vấn là thủ môn Lê Giang Patrik.

Cuộc sống của Hoàng Oanh có nhiều thay đổi sau 4 năm ly hôn chồng

Nếu Hoàng Oanh là gương mặt quen thuộc của lĩnh vực giải trí thì Lê Giang Patrik lại đang có một năm đặc biệt trong sự nghiệp bóng đá. Thủ môn sinh năm 1992 sinh tại Slovakia, có bố là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia. Cao 1,88 m, sở hữu ngoại hình nổi bật cùng nhiều năm được đào tạo và thi đấu tại châu Âu, Patrik từng khoác áo các đội trẻ Slovakia trước khi trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023.

Trước khi về Việt Nam, Lê Giang Patrik có nhiều năm thi đấu tại Slovakia và CH Czech, từng khoác áo Bohemians 1905. Sau đó, anh lần lượt chơi cho Công an Hà Nội, CLB TP.HCM và hiện thi đấu cho Công an TP.HCM. Việc trở về quê cha cũng mở ra một chương mới trong sự nghiệp của thủ môn Việt kiều.

Thủ môn Lê Giang Patrik sở hữu ngoại hình sáng, đang ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp

Đầu năm 2026, Patrik chính thức được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Tháng 5, anh hoàn tất việc nhận quốc tịch và sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, hiện thực hóa mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia sau nhiều năm chờ đợi.

Tại ASEAN Cup 2026, Patrik trở thành lựa chọn số một trong khung thành tuyển Việt Nam. Anh thi đấu ổn định xuyên suốt giải, góp phần giúp đội tuyển bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á và được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Đây cũng được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của thủ thành Việt kiều.

Tại ASEAN Cup 2026, Patrik được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Từ loạt hint hẹn hò kín tiếng đến màn công khai trước đông đảo người hâm mộ: Kịch bản yêu này peak!

Chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik bắt đầu được chú ý rõ rệt từ tháng 7. Xuất phát từ hành động Patrik tiến về phía khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao cho Hoàng Oanh. Hình ảnh nữ MC có mặt trên sân để cổ vũ nam thủ môn sau đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, những bức ảnh Hoàng Oanh đăng tải cùng bạn trai giấu mặt cũng từng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi khi một số phụ kiện của người đàn ông này được cho là tương đồng với những món đồ Patrik thường sử dụng. Tuy nhiên, cả hai không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm trong suốt thời gian tin đồn xuất hiện.

Hoàng Oanh từng chia sẻ có bạn trai mới, danh tính của anh chàng được netizen "soi" ra chính là thủ môn Lê Giang Patrik

Mãi đến tối 26/8, mối quan hệ này mới có khoảnh khắc gần như không cần thêm lời giải thích. Trên sân Mỹ Đình sau trận chung kết ASEAN Cup 2026, Hoàng Oanh xuất hiện với chiếc áo số 1 in tên Lê Giang Patrik. Khi các cầu thủ xuống sân ăn mừng chức vô địch, nữ MC tiến về phía bạn trai và cả hai ôm, hôn nhau giữa không khí ăn mừng. Patrik sau đó còn cùng Hoàng Oanh nâng cúp.

Với những ai theo dõi Hoàng Oanh lâ năm, không ít người bày tỏ cảm xúc mừng rỡ cho nữ MC. Bởi Hoàng Oanh vốn là MC được yêu thích nhiều năm, có sự nghiệp rực rỡ nhưng chuyện tình cảm của cô lại không mấy suôn sẻ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô dành phần lớn thời gian cho công việc và con trai, đồng thời khá kín tiếng về đời tư.

Trong khi đó, Patrik lại bước vào năm 2026 với loạt thay đổi lớn trong sự nghiệp. Từ một thủ môn Việt kiều, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, được triệu tập lên tuyển và trở thành một trong những cái tên nổi bật trong hành trình vô địch ASEAN Cup. Nói cách khác, cả hai đều đang có cuộc sống riêng tương đối ổn định trước khi mối quan hệ này được chú ý.

Patrik kém Hoàng Oanh 2 tuổi nhưng khi đứng cạnh nhau thì khó nhận ra đây là một cặp “chị - em”. Thủ môn cao 1m88 có ngoại hình nổi bật, phong thái nam tính, đĩnh đạc. Bên cạnh đó, cách anh thể hiện tình cảm với “nửa kia” là điều khiến netizen ấn tượng. Từ việc tặng áo đấu sau trận đến màn ôm hôn công khai trên sân, Patrik đều là người chủ động tiến về phía Hoàng Oanh.

Cũng chính vì vậy mà nhiều người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Đặc biệt là dành cho Hoàng Oanh khi cho rằng cô đã tìm được đúng người, có hạnh phúc mới sau nhiều những tổn thương trong quá khứ.

Từ một mối quan hệ được giữ khá kín, Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik giờ trở thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất giữa showbiz và bóng đá Việt. Một người là MC, Á hậu có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải trí; người còn lại vừa có mùa giải nổi bật, vừa hoàn tất hành trình trở thành tuyển thủ Việt Nam. Bên cạnh đó, màn công khai của cặp đôi lại diễn ra đúng vào ngày đặc biệt nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 nên càng nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ.