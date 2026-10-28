MC dẫn cho VTV từ 14 tuổi tung ảnh quá khứ chứng minh "đừng khinh thường bông hoa chưa nở"

Mạng xã hội những ngày qua rần rần với trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”. Theo đó, dân tình thi nhau khoe lại hình ảnh ngày xưa để chứng minh sức mạnh của thời gian. Ai rồi cũng sẽ dậy thì thành công, đẹp theo năm tháng. Và mới đây, MC Thanh Thanh Huyền cũng chính thức nhập cuộc, tự hé lộ những khoảnh khắc trong quá khứ của mình.

Clip MC Thanh Thanh Huyền đu trend “Đừng bao giờ khinh thường một bông hoa chưa nở”. Nguồn: Thanh Thanh Huyền.

Nhan sắc trước đây và hiện tại của Thanh Thanh Huyền có nhiều sự thay đổi, gây chú ý. Ảnh chụp màn hình.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, diện mạo ngày trước của nữ MC nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán. So với hình ảnh chỉn chu, sắc sảo và quyến rũ thường thấy, Thanh Thanh Huyền trong bức ảnh cũ mang vẻ ngoài khác biệt rõ rệt, khiến không ít người phải nhìn đi nhìn lại mới nhận ra.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ trước màn thay đổi ngoại hình của nữ MC. Không ít bình luận dành lời khen cho màn “dậy thì thành công”, cho rằng Thanh Thanh Huyền đã có sự lột xác đáng kể so với thời còn đi học. Đúng tinh thần của trend, loạt ảnh cũng khiến nhiều người phải công nhận rằng không nên vội đánh giá một người chỉ qua diện mạo ở thời điểm chưa trưởng thành.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đu trend đỉnh nhất đây rồi, đúng là đủ nắng hoa sẽ nở”.

- “Thật không vậy trời, sao hồi trước nhìn trông lạ quá ta”.

- “Không ai nhìn ra là Thanh Thanh Huyền, như 2 người khác nhau vậy”.

- “Huyền lão hoá ngược hả? Sốc quá trời”.

- “Nay tự khai luôn chứ không ai hỏi nha, đăng bức ảnh chấn động cõi mạng luôn”.

Đáng chú ý, bên cạnh những lời khen, một số người còn đặt câu hỏi liệu Thanh Thanh Huyền có từng can thiệp thẩm mỹ hay chỉnh sửa đường nét nào để có diện mạo như hiện tại hay không. Tuy nhiên, nữ MC sinh năm 1996 chưa từng lên tiếng về điều này, cô chỉ từng chia sẻ một số phương pháp làm đẹp không xâm lấn để nhan sắc thăng hạng hơn.

Dù vậy, màn đu trend lần này vẫn giúp Thanh Thanh Huyền thu hút sự chú ý khi thoải mái chia sẻ hình ảnh quá khứ của chính mình. Trong khi nhiều người còn ngại ngần khi nhìn lại những bức ảnh thời “chưa nở”, nữ MC lại góp thêm một màn biến hóa khiến trend này tiếp tục có thêm chủ đề để dân tình bàn luận.

Thanh Thanh Huyền (sinh năm 1996, quê Khánh Hoà) được biết đến là MC song ngữ nổi tiếng, đặc biệt là khả năng dẫn các chương trình dài hơi mà không cần kịch bản. Cô từng cho biết đã làm MC các chương trình thiếu nhi cho Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hoà từ năm 11 tuổi và dẫn cho VTV từ năm 14 tuổi.

Sắc vóc dạo này của Thanh Thanh Huyền. Ảnh: FBNV.

Nữ MC cũng từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và lọt top 20 chung cuộc Miss Charm - Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế 2023. Với bề dày thành tích trong suốt những năm tháng hoạt động và chăm chỉ cày job, Thanh Thanh Huyền được biết đến là "phú bà" khi sở hữu siêu xe, hay có bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ từ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Trước đó, cô từng gây sốt với màn dẫn trôi chảy nội dung hơn 3.000 chữ, 75 tên riêng tại show thời trang Fashion Voyage the show 3 - Chasing The Sun năm 2021 mà không cần nhìn kịch bản. Thanh Thanh Huyền từng "cầm trịch" nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam, chung kết The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ…