MC Công Tố bật mí món quà 'mặn mòi mùi biển' gửi thí sinh Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

MC Công Tố sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại điểm cầu trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Năm nay, anh đồng hành cùng thí sinh Phạm Thanh Tùng tại điểm cầu Khánh Hòa – một tỉnh thành được ôm trọn bởi "cát trắng biển xanh". Đây là lần thứ hai Công Tố dẫn chung kết năm, và anh bật mí điểm cầu năm nay sẽ mang đến nhiều bất ngờ, đặc biệt là màn trình diễn chưa từng có.

Nói về thí sinh Đoàn Thanh Tùng, MC Công Tố bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thí sinh mà anh dẫn điểm cầu: "Thanh Tùng là một trong những thí sinh đã chứng minh được cái phẩm chất của con người Khánh Hòa, lúc nhu thì nhu mà lúc cương thì cương, những lúc rất bình tĩnh và cũng có những lúc rất là quyết liệt".

Nam MC cũng bật mí rằng điểm cầu Khánh Hòa sẽ có rất nhiều điểm đặc biệt để gửi đến khán giả truyền hình cả nước. Trong đó, điểm nhấn gây choáng ngợp nhất tại điểm cầu Khánh Hòa chính là một màn trình diễn "bay" chưa từng có, đòi hỏi sự đầu tư lớn và vượt qua những thách thức về thời tiết. "Lần đầu tiên một người dẫn chương trình chung kết điểm cầu Olympia bay lên trên trời và dẫn từ trên trời, sau đó hạ cánh xuống mặt cát và hòa vào không khí lễ hội carnaval của hàng ngàn học sinh và các nghệ sĩ biểu diễn tại Khánh Hòa", MC Công Tố nói.

Công Tố cho hay đây là một màn trình diễn "hấp dẫn, vừa mới lạ và cũng đầy thách thức". Ê-kíp sản xuất đã phải trực chờ suốt 3 ngày để có thể luyện tập và thực hiện cảnh quay một cách chính xác nhất, bởi thời tiết Nha Trang có nhiều biến đổi bất thường, lúc nắng lúc mưa.

Bên cạnh màn "bay" ấn tượng, điểm cầu Khánh Hòa còn mở màn bằng một bản trình diễn ấn tượng, kết hợp giữa bài chòi và những giá trị truyền thống dân tộc. Không khí lễ hội còn có sự tham gia nhiệt tình của hàng ngàn học sinh cùng các hoạt động bám biển như dù bay, tàu lượn lượn trên mặt nước. Công Tố cho biết tất cả sự đầu tư này nhằm gửi gắm tình cảm và niềm tự hào của người dân Khánh Hòa. Đặc biệt, thông qua sân khấu bám biển và quảng trường thân yêu, điểm cầu muốn gửi đến Thanh Tùng một thông điệp mạnh mẽ: "Chúng tôi luôn ở bên cạnh, đồng hành cùng em và chắc chắn rằng khi em vững tâm thì sẽ thuận buồm xuôi gió để gặt hái thành công và vươn ra biển lớn".

Cuối cùng, Công Tố đã gửi gắm lời nhắn tới các nhà leo núi tham gia trận chung kết năm nay: "Hãy thoải mái, kể cả là tất cả chúng tôi, ê-kíp thực hiện chương trình và khán giả để tạo nên một tâm lý vững vàng nhất cho các em thí sinh... bây giờ chỉ cần các em thả lỏng, thoải mái và bình tĩnh thì chiến thắng sẽ thuộc về các em".

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào 8h30 sáng Chủ nhật (ngày 26/10/2025) tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu. Trận Chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 và trực tuyến trên Báo điện tử VTV Online (VTV.vn).