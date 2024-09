Tối 27/9, Concert của Anh trai say hi chính thức diễn ra ở TP.HCM với sự góp mặt của hàng ngàn khán giả. Trong chương trình, Võ Tấn Phát và Bùi Linh Chi được ekip sản xuất giao làm MC phần thảm xanh.

Khi đón tiếp các anh trai, Võ Tấn Phát giả vờ bị ngất trên thảm xanh để thu hút sự chú ý. MC Linh Chi nhân cơ hội chạy đi lấy bánh chúc mừng sinh nhật Hieuthuhai. Anh hài hước thừa nhận đây là sinh nhật "ồn và điếc tai nhất" trong đời.

Võ Tấn Phát và Linh Chi làm MC ở chương trình

Nhiều khán giả xem Võ Tấn Phát làm MC đã thể hiện sự khó chịu vì nam diễn viên ồn ào, nói chuyện theo kiểu la hét ầm ĩ. Bên cạnh đó, cảnh té cái đùng để tạo bất ngờ cho Hieuthuhai cũng làm Võ Tấn Phát nhận bão phẫn nộ. Không ít khán giả cho rằng đây là chương trình âm nhạc, không phải chương trình xem ai giả trân và hú hét điếc tai hơn.

Võ Tấn Phát giả vờ ngất để thu hút sự chú ý

Một số bình luận của khán giả:

- Võ Tấn Phát như 1 con rối trên sân khấu, nói chuyện thì như đấm vào mặt khán giả.

- MC thảm họa, không phải ai cũng có thể duyên dáng như Trấn Thành, đó là sự thật.

- Sau khi tự mình la hét, Võ Tấn Phát còn nhắc các anh trai, chị đẹp đứng trên sân khấu là: Mình nói lớn lên đi, ở dưới khán giả nói lớn hơn mình, mình sẽ bị quê. Cái gì vậy trời ơi!

- Không chỉ Võ Tấn Phát gây thất vọng đâu, đến cả Linh Chi cũng tệ. Nói chuyện như cơm nguội, đáng thất vọng quá.

- MC ham nói quá, không nghe được gì ngoài sự điếc tai.

Trước đó, ekip sản xuất Anh trai say hi cũng nhận bão chỉ trích vì treo tấm poster chỉ có 29 anh trai. Anh trai thứ 30 - Công Dương đã vắng mặt trên poster một cách đầy khó hiểu.

Ekip sản xuất in thêm ảnh Công Dương rồi dán vào poster

Sự cố khiến khán giả, đặc biệt là người hâm mộ Công Dương vô cùng bất bình. Hình ảnh nhanh chóng bị lan truyền trên MXH. Đáng chú ý, trong 1 bài đăng của fan trên Threads, Công Dương vào để lại bình luận với icon mếu máo khiến người hâm mộ càng thêm xót xa.

Bị "ném đá" dữ dội, NSX Anh trai say hi tiếp tục có động thái chữa cháy... đi vào lòng đất. Người hâm mộ có mặt tại hiện trường ghi lại được hình ảnh ekip in hình Công Dương, dán bổ sung vào mé ngoài poster. Cách xử lý này lại làm bùng lên ngọn lửa giận dữ.