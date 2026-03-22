Mạng xã hội những giờ qua xôn xao trước thông tin xoay quanh MAYonair và JustaTee. Chỉ từ bài đăng trên Threads, câu chuyện nhanh chóng bị bàn tán, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ngay sau khi bị réo tên trên khắp mạng xã hội, MAYonair liền có động thái lên tiếng đáp trả cực gắt để phủ nhận.

Cụ thể ngay dưới bài đăng Threads, MAYonair viết: "Cái gì nữa vậy". Sau đó, cô còn gấp rút làm một clip đăng tải trên TikTok, thể hiện rõ sự khó hiểu và cảm thấy hài hước khi vướng vào thông tin này. MAYonair thẳng thắn chia sẻ: "Đứa nào đó. Quá hài hước. Cứ giữ độ hồn nhiên như thế nhé. Cảm ơn vì đã khiến kênh TikTok của tôi hết flop".

MAYonair trực tiếp đáp trả khi vướng tin đồn với JustaTee. Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, cô còn đăng tải clip trên kênh TikTok trực tiếp đối chất. Nguồn: TikTok nhân vật

MAYonair từng tham gia thi Rap Việt mùa 2, Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Cô từng tham gia Sàn Đấu Vũ Đạo năm 2022 và giành giải Quán quân. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến trên mạng xã hội, MAYonair từng đỗ vào khoa Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, sau đó cô quyết định dừng việc học để theo đuổi đam mê ca hát.

Dù ngày càng hoạt động sôi nổi và thử sức ở nhiều lĩnh vực trong showbiz, MAYonair cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng cô là nghệ sĩ đa năng nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn nổi bật ở một thế mạnh cụ thể.

Bên cạnh đó, dù xuất hiện trong nhiều chương trình, hình ảnh của MAYonair trong mắt công chúng đôi khi lại gắn nhiều hơn với những khoảnh khắc mang tính giải trí, hài hước hơn là các dấu ấn chuyên môn.

MAYonair từng tham gia thi Rap Việt mùa 2, Nữ hoàng vũ đạo đường phố. Ảnh: FBVN

Vào năm 2024, cô từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Tôi thích nghệ thuật từ bé. Từ khi trong bụng mẹ, tôi đã được nghe nhạc, tất cả thể loại luôn. Bố tôi nghe nhạc của rất nhiều nghệ sĩ. Tôi được làm quen với rap, Eminem,... từ khi còn nhỏ. Tôi có một ước mơ luôn nung nấu là phải trở thành một nghệ sĩ. Kể cả là kiếp sau cũng theo đuổi điều ấy, muốn được làm nghệ thuật chân chính. Chẳng may lớn lên không biết thế nào lại thành hiện tượng mạng. Phải có chút thử thách, ngoằn ngoèo thì hành trình mới trọn vẹn đi đến đích.

Tôi muốn thể hiện bản thân mình là MAYonair - nghệ sĩ biểu diễn, có thể vừa hát, vừa sáng tác, vừa nhảy. Mang năng lượng tích cực, vui vẻ. Nếu ở trong nhóm nhạc, tôi nghĩ mình có thể là main dancer".