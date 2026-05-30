May quá! Thời tiết Hà Nội chiều nay chỉ nắng nhẹ, phụ huynh ngồi chờ con cũng "dễ thở" hơn

Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên vào buổi sáng, đầu giờ chiều nay (30/5), các thí sinh tại hội đồng thi THCS Trần Duy Hưng đã có mặt đúng giờ để chuẩn bị cho bài thi tiếp theo. Khác với không khí oi bức đỉnh điểm của những ngày vừa qua, thời tiết chiều nay tại Hà Nội chuyển mát, trời nhiều mây và có gió nhẹ, giúp áp lực trước giờ phát đề của các sĩ tử phần nào được giải tỏa.

Lực lượng chức năng và đội ngũ tình nguyện viên cũng túc trực sớm tại các nút giao quanh khu vực trường để phân luồng, đảm bảo không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Dù thời tiết đã mát mẻ và dễ chịu hơn hẳn, nhiều phụ huynh vẫn quyết định không ra về mà ngồi lại ngay trước cổng trường. Do khu vực vỉa hè quanh trường khá thoáng và có bóng mát từ cây xanh, các bậc cha mẹ tranh thủ sắp xếp xe máy gọn gàng vào sát lề đường, ngồi dọc theo bờ tường rào hoặc các khu vực bóng râm để chờ đợi.









Một số phụ huynh tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng

Mỗi người một tâm trạng, nhưng điểm chung là đều muốn đồng hành cùng con trong những giờ phút quyết định này.

Một phụ huynh trú tại phường Cầu Giấy chia sẻ: "Mấy ngày trước Hà Nội nắng nóng gay gắt nên tôi khá lo. May mắn là chiều nay trời dịu mát hơn hẳn, ngồi đợi ở vỉa hè cũng không bị mệt. Tôi ở lại luôn để lát nữa con tan thi là có thể đón được ngay, tránh việc đi lại nhiều lần gây ùn tắc giao thông trước cổng trường".

Trong khi đó, anh Minh, một ông bố đưa con đi thi tại điểm THCS Trần Duy Hưng vừa lướt điện thoại xử lý công việc trực tuyến vừa bộc bạch: "Nhà tôi cách đây khoảng 5km, giờ mà chạy xe đi về rồi quay lại thì vừa mất thời gian vừa mệt. Thời tiết chiều nay mát mẻ nên tôi ngồi luôn ở vỉa hè, mang máy tính với điện thoại theo để giải quyết nốt việc công ty, vừa làm vừa đợi con cho yên tâm".









Phụ huynh ngồi chờ tại điểm thi THCS Trần Duy Hưng

Một phụ huynh khác chia sẻ thêm về áp lực của kỳ thi năm nay: "Kỳ thi lớp 10 năm nào ở Hà Nội cũng căng thẳng, tỷ lệ chọi cao nên cả nhà đều hồi hộp. Sáng nay con làm bài tạm ổn nên chiều nay tâm lý hai mẹ con cũng nhẹ nhàng hơn chút. Ngồi đây ngóng vào trường, chỉ mong con tập trung cao độ, làm bài hết khả năng là tốt rồi."

Theo lịch, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi môn thứ hai từ lúc 14 giờ. Thời gian làm bài là 60 phút, thời gian thu bài là 15 giờ.