Đến trường thi mới biết tấm lòng mẹ cha: Trống đã điểm nhưng về sao được, lòng dạ đặt hết ở đây rồi!

Sáng nay (30/5), gần 125.000 sĩ tử tại Hà Nội chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập. Phía sau cánh cổng trường thi khép chặt, khi những đứa trẻ 15 tuổi đang tập trung cao độ cho bài làm, thì ở phía ngoài, có một “cuộc chiến tinh thần” khác cũng căng thẳng không kém. Ở đó, áp lực và sự đồng hành của cha mẹ được thể hiện qua những ánh mắt bồn chồn, những dáng ngồi kiên nhẫn chờ đợi dưới cái nắng đầu hè.

"Biến số" quy chế và nỗi lo thực tế của phụ huynh

Hà Nội những ngày cuối tháng 5, cái nắng oi ả như càng làm không khí quanh các hội đồng thi thêm phần đặc quánh. Kỳ thi lớp 10 từ lâu đã được ví là "căng thẳng hơn cả đại học", nhưng năm nay, sức nóng ấy còn tăng lên bởi những thay đổi trong quy chế tuyển sinh. Việc bỏ quy định giới hạn khu vực tuyển sinh đã mở ra cơ hội, nhưng đồng thời cũng biến các trường THPT top đầu thành những điểm cạnh tranh khốc liệt.

Phụ huynh đưa con đi thi tại điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đứng nán lại rất lâu trước điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sau khi con đã vào phòng thi, chị Huyền (phường Cầu Giấy) không giấu nổi sự bồn chồn. Chị chốc chốc lại nhìn vào sân trường:

"Tôi áp lực lắm, cảm giác còn áp lực hơn cả con. Năm nay con tôi thi vào Yên Hòa, ngôi trường vốn đã có tỷ lệ chọi cao nhất nhì thành phố. Mọi năm đã căng thẳng rồi, năm nay bỏ khu vực tuyển sinh nên học sinh ở các quận, huyện khác cũng đổ về cạnh tranh. Bản thân mình làm cha làm mẹ, nhìn con học ngày học đêm, lòng dạ làm sao yên được".

Nỗi lòng của chị Huyền cũng là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh đứng kín các lối đi hướng về cổng trường sáng nay. Cuộc đua vào công lập không chỉ là câu chuyện của năng lực, mà còn là bài toán cân não về mặt chiến lược của mỗi gia đình.