Máy giặt cửa trên Panasonic – Giá trị bền bỉ trong nếp sống gia đình Việt

Trên nền tảng đó, Panasonic tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng, tập trung vào hiệu quả kinh tế trong vận hành, sự tinh tế trong thao tác hằng ngày và sự thực tế trong thói quen sinh hoạt của gia đình Việt.

Khi chất lượng Nhật hoà quyện cùng nếp sống Việt

Trong nhiều gia đình Việt, máy giặt cửa trên Panasonic đã hiện diện như một thiết bị quen thuộc, gắn bó bền bỉ qua năm tháng. Không chạy theo trào lưu, Panasonic kiên định với triết lý chất lượng Nhật Bản: giặt sạch hiệu quả, vận hành ổn định, dễ sử dụng và phù hợp với thói quen sinh hoạt thực tế.

Ở thế hệ mới, máy giặt cửa trên Panasonic tiếp tục được hoàn thiện từ những nhu cầu rất đời thường: thao tác thuận tiện hơn, miệng lồng rộng hơn để xử lý đồ giặt cồng kềnh, và bố trí bảng điều khiển hợp lý giúp người dùng thao tác thoải mái trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Tinh tế thấu hiểu từng chuyển động của người nội trợ

Thay vì những lời hứa hẹn mỹ miều, Panasonic tập trung vào việc tinh chỉnh các thông số kỹ thuật để giảm thiểu tối đa áp lực lên cột sống trong quá trình sử dụng, đồng thời giúp việc giặt giũ của cả gia đình trở nên tiện dụng và tiết kiệm thời gian hơn mỗi ngày:

- Hạ thấp chiều cao miệng lồng: Khoảng cách từ mặt đất đến miệng lồng được tính toán hợp lý, giúp người dùng dễ dàng thao tác khi cho đồ vào hoặc lấy đồ ra, hạn chế việc phải cúi sâu trong quá trình sử dụng.

- Mở rộng không gian thao tác: Thiết kế Wide Easy Opening với miệng lồng rộng giúp việc xử lý các món đồ cồng kềnh như chăn màn, gối nệm trở nên gọn gàng và thuận tiện hơn.

- Dung tích lớn, tối ưu thời gian: Lồng giặt dung tích lớn cho phép xử lý khối lượng đồ giặt của cả gia đình trong một lần, góp phần tiết kiệm thời gian và công sức trong sinh hoạt hằng ngày.

Sạch khuẩn chuẩn Nhật, an toàn chuẩn nhất

Quần áo sạch không chỉ ở bề mặt, mà còn cần đảm bảo an toàn cho làn da, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm. Với máy giặt cửa trên, Panasonic tập trung nâng cao hiệu quả giặt sạch và sạch khuẩn:

- Diệt khuẩn bằng hơi nước và nước nóng: Công nghệ StainMaster+ dùng hơi nước nóng giúp loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn và 99% tác nhân gây dị ứng bám trên sợi vải*¹.

- Xử lý vết bẩn "lì lợm": Từ dầu mỡ, bẩn cổ áo cho đến bùn đất hay nước sốt, máy được trang bị các chế độ giặt chuyên sâu với nhiệt độ nước lên tới 60°C, giúp làm sạch hiệu quả các vết bẩn khó xử lý để quần áo luôn tinh tươm.

- Giặt sạch nhờ dòng nước mạnh và bọt mịn: Sự kết hợp giữa ActiveFoam và dòng xoáy nước siêu mạnh Water Bazooka cùng công nghệ TD Inverter giúp bột giặt thẩm thấu đều, hạn chế cặn bám trên quần áo.

Kinh tế trong vận hành, nhẹ ví trong chi tiêu

Điểm cộng khiến nhiều gia đình chọn Panasonic chính là sự thông minh trong việc tối ưu vận hành, giúp máy giặt không chỉ "khỏe" mà còn cực kỳ "tiết kiệm":

- Tự động hóa hoàn toàn: Tính năng AutoDose tự đong lượng nước giặt xả chuẩn xác, không còn phải "đoán già đoán non" mỗi lần giặt đồ*² .

- Tối ưu điện năng theo khối lượng đồ: công nghệ AI Smart Wash tự nhận biết khối lượng đồ và mức nước để tối ưu điện năng lên tới 30%*³

- Tự vệ sinh lồng giặt: Auto Tub Clean giúp làm sạch lồng giặt định kỳ, hạn chế mùi hôi và nấm mốc, đồng thời duy trì độ bền của máy.

Không phô trương công nghệ, máy giặt cửa trên Panasonic tập trung hoàn thiện những giá trị cốt lõi đã được người tiêu dùng tin chọn suốt nhiều năm: khả năng giặt sạch sâu, dung tích lớn, vận hành bền bỉ và thiết kế phù hợp với thói quen sử dụng của gia đình Việt.

Chính sự ổn định, mạnh mẽ và đáng tin cậy theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản ấy đã giúp Panasonic trở thành người bạn đồng hành lâu dài trong nhiều gia đình, qua nhiều thế hệ.

*¹ Theo kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học Việt Nam số 0811.23/VCCM và kết quả chứng nhận của Biostir, Inc., Nhật Bản

*² Áp dụng cho dòng máy giặt cửa trên W3.

*³ Thử nghiệm nội bộ của Panasonic R&D/ ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM trên model NA-FD180W3.