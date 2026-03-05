Truy tìm "tín hiệu" hạnh phúc: ABBank sắp tung siêu quà vàng và tiền mặt, cơ hội trúng là 100%!

"Trăm phần trăm hạnh phúc" – Khi mỗi giao dịch đều hóa niềm vui

Gây ấn tượng mạnh mẽ trong chiến dịch ra mắt nhận diện thương hiệu mới, ABBank đã biến những trải nghiệm tài chính vốn khô khan trở nên đầy cảm xúc. Nếu bạn đã lỡ "phải lòng" không gian trải nghiệm sáng tạo và đầy cảm hứng tại sự kiện "Vùng đất Hạnh Phúc" những ngày qua, thì hãy tiếp tục chuẩn bị tinh thần, bởi ABBank đang tiếp tục nối dài hành trình lan tỏa niềm vui đó bằng một "cơn mưa" quà tặng cực khủng mang tên "Trăm phần trăm hạnh phúc".

Sự kiện "Vùng đất Hạnh Phúc" diễn ra ngày 28/2-1/3 vừa qua tại Hà Nội và TP.HCM thu hút đông đảo người dân

Không còn là những chương trình bốc thăm "may rủi" đầy xa vời, chiến dịch của ABBank lần này được thiết kế theo đúng tinh thần tên gọi: 100% khách hàng tham gia đều nhận được quà tặng. Đây chính là cách ABBank "chiêu đãi" khách hàng bằng những giá trị thực tế nhất, mang lại trải nghiệm tuyệt vời và những khoảnh khắc hạnh phúc thực sự cho mỗi khách hàng.

Tâm điểm của sự chú ý chính là quà tặng cực lớn: 01 cây vàng Chim Hạnh Phúc – biểu tượng thương hiệu mới đầy tinh tế và ý nghĩa. Bên cạnh đó, "kho báu" mà ABBank chuẩn bị còn có đến 1.500 phân vàng Tiểu Kim Cát, phần quà hoàn tiền trực tiếp vào tài khoản cùng hàng loạt bất ngờ hấp dẫn khác.

Ghi chú ngay lịch hẹn ngày 9/3 để "săn" vàng về túi

Để trở thành những người đầu tiên chạm tay vào siêu quà, bạn chỉ cần nhớ đúng một mốc thời gian: Ngày 09/03/2026.

Việc của bạn cực kỳ đơn giản. Nếu là "người mới", hãy tải ngay ứng dụng ngân hàng số ABBank và đăng ký tài khoản để nhận ngay 01 lượt bốc thăm. Đặc biệt, một "bí kíp" nhỏ để nhân đôi cơ hội là hãy thực hiện đăng ký vào khung giờ MegaLive "Đại tiệc Hạnh phúc" (từ 20h – 21h ngày 20/03/2026) và nhập mã "HANHPHUC" – bạn sẽ được nhận tới 02 lượt bốc thăm trúng thưởng.

Với những khách hàng hiện hữu, cơ hội cũng rộng mở khi bạn thực hiện gửi tiết kiệm trực tuyến mới từ 200 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng) hoặc chỉ đơn giản là duy trì số dư tài khoản thanh toán ổn định từ 5 triệu đồng/ngày trong 1 tuần liên tiếp. Càng nhiều lượt bốc thăm, cây vàng Chim Hạnh Phúc càng gần bạn hơn bao giờ hết!

Không chỉ có vàng, "siêu xe" cũng đang tìm chủ nhân!

Độ "chịu chơi" của ABBank chưa dừng lại ở đó. Nếu bạn đang có kế hoạch tích lũy cho tương lai, chương trình "Mã đáo rộn ràng – Mang ngàn hạnh phúc" vẫn đang diễn ra song song với giải thưởng cao nhất là chiếc xe ô tô OMODA C5 LUXURY trị giá hơn 500 triệu đồng

Chỉ cần gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, bạn không chỉ nhận được tiền lì xì may mắn ngay lập tức mà còn sở hữu mã dự thưởng để tiến tới giải đặc biệt là chiếc xế xịn này.

Tháng 3 này, hạnh phúc không ở đâu xa, nó nằm ngay ở chính sự lựa chọn của bạn. Đừng để cơ hội đi qua, hãy chuẩn bị sẵn sàng để trở thành những người đầu tiên đón nhận tài lộc về tay từ ngày 9/3 tới nhé!

Để biết thêm thông tin và thể lệ chi tiết tham gia chương trình "Trăm phần trăm hạnh phúc", bạn có thể truy cập website ABBank hoặc gọi ngay hotline 1800 1159 để được giải đáp tận tình!