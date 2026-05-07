Theo thông tin ban đầu, ngày 4/5, các quan chức sở cứu hỏa đã thông báo trên Facebook rằng, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ Embraer 721C chở 5 người cất cánh từ sân bay Pampulha lúc 12h16 và gặp nạn vài phút sau đó tại khu Silveira, thành phố Belo Horizonte. Lực lượng khẩn cấp nhận được tin báo lúc 12h25.

Khoảnh khắc máy bay lao vào chung cư ở Brazil

Video ghi lại vụ tai nạn cho thấy phi cơ bay tầm thấp qua khu dân cư, dường như cố tránh những tòa nhà cao tầng trước khi va chạm vào một chung cư 4 tầng.

Máy bay lao trúng khu vực cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, không đâm trực tiếp vào các căn hộ nên không có cư dân nào trong tòa nhà bị thương.

Hậu quả, phi công và cơ phó thiệt mạng tại chỗ, ngoài ra ba người khác được cứu sống trong tình trạng nguy kịch và được đưa đến Bệnh viện John XXIII.

Chiếc máy bay biến dạng sau vụ tai nạn

Tuy nhiên, có thông tin cho biết người thứ ba đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Những người thiệt mạng được xác định là phi công Wellinton de Oliveira Pereira, 34 tuổi; Leonardo Berganholi Martins, 50 tuổi và Fernando Moreira Souto, 36 tuổi, con trai của thị trưởng Jequitinhonha, Nilo Souto , hãng tin địa phương Correio Braziliense đưa tin.

Hai người sống sót được xác định là Arthur Schaper Berganholi, 25 tuổi, và Hemerson Cleiton Almeida Souza, 53 tuổi.

Hiện các cơ quan điều tra tai nạn hàng không của Brazil và cảnh sát dân sự bang Minas Gerais đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo Reuters, People