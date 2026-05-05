Hơn 4 năm sau thảm kịch chiếc máy bay Boeing 737-800 lao xuống từ độ cao hơn 8.800 mét và đâm vào một ngọn núi ở miền Nam Trung Quốc khiến toàn bộ 132 người thiệt mạng, các dữ liệu mới công bố dường như chỉ ra có người trong buồng lái đã cố ý ngắt nguồn cung cấp nhiên liệu.

Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) vẫn chưa đưa ra câu trả lời về nguyên nhân rơi máy bay. Chuyến bay MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines đã đột ngột lao thẳng xuống vùng rừng núi hẻo lánh tại Quảng Tây vào tháng 3 năm 2022.

Dữ liệu do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NTSB) công bố cho thấy các cần gạt nhiên liệu của cả hai động cơ máy bay đã bị tắt cùng lúc trước khi chiếc Boeing 737-800 rơi khỏi bầu trời.

Thông tin này được trích xuất từ một trong hai hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay. Thiết bị này đã được tìm thấy trong đống đổ nát và gửi đến phòng thí nghiệm của NTSB tại Washington DC để phân tích, do Boeing là nhà sản xuất máy bay của Mỹ.

Báo cáo của NTSB nêu rõ rằng trong khi máy bay đang bay ở độ cao ổn định 8.839 mét, các cần gạt nhiên liệu trên cả hai động cơ đã bị chuyển từ vị trí hoạt động sang vị trí ngắt. Tốc độ động cơ đã giảm ngay sau đó.

Cần gạt nhiên liệu trên các máy bay thương mại là bộ phận điều khiển vật lý dùng để điều chỉnh dòng nhiên liệu đi vào động cơ. Trên dòng máy bay Boeing 737, phi công phải thực hiện thao tác nhấc cần gạt lên trước khi chuyển từ vị trí đang chạy sang vị trí ngắt.

Chuyên gia phân tích an toàn hàng không David Soucie nhận định dữ liệu này cho thấy các cần gạt nhiên liệu đã được gạt sang vị trí tắt một cách thủ công ngay trước khi máy bay gặp nạn.

Ông bổ sung thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các cần gạt được bật trở lại, nghĩa là không có nỗ lực nào nhằm khởi động lại động cơ. Theo ông, nếu các cần gạt bị tắt do sai sót, phi công chắc chắn đã tìm cách bật lại chúng ngay lập tức.

Thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay đã ngừng hoạt động khi máy phát điện của máy bay tắt nguồn ở độ cao 7.924 mét và không ghi lại được những khoảnh khắc cuối cùng của vụ tai nạn.

Tuy nhiên, thiết bị ghi âm buồng lái, tức chiếc "hộp đen" còn lại, vẫn tiếp tục ghi âm nhờ có pin dự phòng. Các điều tra viên Mỹ đã thu thập được bốn đoạn ghi âm giọng nói từ thiết bị hư hại này và gửi cho phía Trung Quốc, nhưng NTSB cho biết họ không giữ bản sao của các tệp âm thanh đó.

Trước đó, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc từng phủ nhận việc vụ tai nạn là do cố ý.

Tuy nhiên, các báo cáo trước đây cũng từng chỉ ra rằng ai đó trong buồng lái đã cố tình điều khiển máy bay lao xuống đất. Vào tháng 5 năm 2022, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết thông tin từ hộp đen cho thấy có sự tác động của con người vào hệ thống điều khiển để khiến máy bay rơi.

Các điều tra viên Mỹ cũng tập trung vào hành vi của một phi công, đồng thời để ngỏ khả năng có người khác đã đột nhập vào buồng lái để thực hiện hành vi này.

Theo CNN