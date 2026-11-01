Maxxing nghĩa là gì mà được vinh danh là "Từ vựng của năm 2026"?

Cụ thể, sự bùng nổ trên mạng xã hội đã góp phần đưa maxxing vượt qua hàng loạt ứng viên để trở thành "Từ vựng của năm 2026", do trang từ điển uy tín Dictionary.com bình chọn.

Từ thói quen nạp thêm chất dinh dưỡng vào bữa sáng (proteinmaxxing), tối ưu hóa hiệu suất làm việc với trí tuệ nhân tạo (tokenmaxxing), cho đến việc tận hưởng buổi tối thứ Sáu một cách thư thái nhất (cozymaxxing), hậu tố này đã phủ sóng dày đặc khắp mọi lĩnh vực trong năm qua.

Maxxing trở thành Từ vựng của năm 2026.

Theo ông Steve Johnson (Giám đốc Từ điển học tại Dictionary Media Group), tiêu chí lựa chọn từ của năm dựa trên phân tích xu hướng tìm kiếm, truyền thông xã hội và tin tức để tìm ra từ ngữ phản ánh chân thực nhất tinh thần thời đại.

" Năm nay, maxxing nổi bật hoàn toàn vì nó kết nối trực tiếp đến mọi góc cạnh của đời sống đương đại. Giới trẻ và giới văn phòng dùng nó như một phản xạ ngôn ngữ tự nhiên ", ông Steve chia sẻ.

Dữ liệu còn cho thấy, tính đến tháng 8/2026, tần suất xuất hiện của thuật ngữ này trên các nền tảng số đã tăng gấp 19 lần so với mức trung bình hằng tháng của năm 2025.

Hậu tố maxxing cho phép bất kỳ khái niệm nào cũng được phóng đại hết mức có thể.

Về mặt ngữ nghĩa, maxxing là hành động đẩy một kỹ năng, trạng thái hoặc hành vi nào đó lên cấp độ cao nhất có thể. Bản chất của từ này gắn liền với tư duy "tối ưu hóa" - một triết lí sống đang thống trị xã hội hiện đại.

Dù vậy, maxxing thực chất không phải là một khái niệm hoàn toàn mới. Thuật ngữ gốc " min-maxing " (tối thiểu hóa điểm yếu, tối đa hóa điểm mạnh) đã được cộng đồng người chơi trò chơi nhập vai Dungeons & Dragons sử dụng từ thập niên 1990, và thậm chí từng xuất hiện trong lý thuyết trò chơi từ những năm 1940.

Đến thập niên 2010, hiện tượng looksmaxxing - trào lưu tập trung cải thiện ngoại hình bằng mọi giá xuất hiện trên các diễn đàn trực tuyến như 4chan và dần lan rộng. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn 2025-2026, maxxing đã hoàn toàn vượt xa cõi mạng để trở thành một cấu trúc ngôn ngữ linh hoạt. Hiện nay, bất kỳ danh từ hay hoạt động nào cũng có thể ghép thêm hậu tố này.

Trào lưu looksmaxxing - cải thiện ngoại hình bằng mọi giá góp phần giúp maxxing phổ biến bùng nổ.

Nhà ngôn ngữ học Daria Bahtina từ Đại học California, Los Angeles (UCLA) đánh giá, ưu thế lớn nhất của maxxing là sự linh hoạt vô tận nhưng lại cực kỳ dễ nhận diện. Thay vì nói một cách thô cứng rằng "tôi đang cố gắng ăn nhiều protein hơn", việc dùng từ proteinmaxxing mang lại cảm giác thời thượng, giúp người nói khẳng định mình là một phần của xu hướng văn hóa hiện đại.

Mặt khác, một số chuyên gia ngôn ngữ học cho rằng cụm từ sẽ không sớm lụi tàn như những từ lóng nhất thời khác. Không chỉ giới trẻ hay người dùng TikTok mà cả giới trí thức, trung niên và các thương hiệu doanh nghiệp lớn cũng đã đón nhận thuật ngữ này vào chiến lược truyền thông của mình.