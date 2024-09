The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ 2024 - đã đi hơn nửa chặng đường với nhiều thử thách cam go và drama gây chú ý của dàn giám khảo, Supporter lẫn thí sinh. Tại tập 6 vừa lên sóng mới đây, khán giả đã chứng kiến 2 Supporter phải nói lời chia tay chương trình. Hai cái tên kém may mắn, "banh team" trước vòng bán kết gọi tên Hoàng Thùy và Lê Thu Trang. Đáng chú ý, Hoàng Thùy là Supporter đầu tiên phải dừng chân ở The Next Gentleman. Cô bị đối thủ Mâu Thủy tiễn khỏi show.

Theo đó, bước vào tập 6 The Next Gentleman, Hoàng Thùy còn duy nhất "át chủ bài" Khoai Vũ trong tay. Do đó, nàng hậu vô cùng quyết tâm trong thử thách chụp ảnh để có thể đưa thí sinh của mình tiến vào vòng bán kết. Ở thử thách mang chủ đề Đêm tân hôn, Hoàng Thùy đã thể hiện hình ảnh tình yêu giữa bão tố với màn tạo dáng táo bạo cùng Khoai Vũ. Tuy nhiên, "nước cờ" này của cô cũng không thể giúp Khoai Vũ có được tấm vé an toàn. Bức ảnh của Hoàng Thùy và Khoai Vũ bị ban giám khảo nói "say no" toàn bộ.

Hoàng Thùy cố gắng hết sức để Khoai Vũ không lọt vào top nguy hiểm, nhưng kết quả cuối cùng không như cô mong đợi

Tấm ảnh của Hoàng Thùy và Khoai Vũ không nhận được lượt bình chọn nào từ giám khảo

Bước vào vòng loại người, Khoai Vũ gặp Supporter Mâu Thủy - người dành chiến thắng ở thử thách chính. Anh đã bị Supporter Mâu Thủy loại khỏi chương trình. Sau khi nhận kết quả Hoàng Thùy, cô chấp nhận việc bản thân phải dừng lại sớm. Tuy nhiên, nàng hậu lại tiếc nuối cho thí sinh và cảm thấy đánh giá của giám khảo chưa công bằng với đội mình: "Theo logic bình thường nếu Thùy đứng ở vị trí đó Thùy cũng sẽ lựa chọn người có lượt vote thấp nhất để loại nhằm đảm bảo tính công bằng cho cuộc thi. Nhưng mà với Thùy, đánh giá của giám khảo ngay từ đầu đã không công bằng cho đội của mình rồi".

Bộ hình mang về chiến thắng cho đội Mâu Thủy

Đồng thời giúp cho cô nắm trong tay quyền quyết định số phận của thí sinh lẫn các Supporter khác

Khoai Vũ bị Supporter Mâu Thủy loại khỏi chương trình

Mâu Thủy và Hoàng Thùy có mối duyên đặc biệt từ Vietnam's Next Top Model khi cùng là Quán quân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi cùng lên ngôi Á hậu cho đến The Next Gentleman 2024 khi trở thành các Supporter

Hoàng Thùy lắng nghe kết quả. Cô là đội đầu tiên không còn thí sinh nào và dừng cuộc chơi sớm

Trên mạng xã hội, việc Hoàng Thùy phải ra về gây bàn tán. Nhiều khán giả cho rằng Mâu Thủy đã có cơ hội phục thù thất bại trước Hoàng Thùy tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017. Năm đó, Hoàng Thùy được Á hậu 1, còn Mâu Thủy chỉ giành danh hiệu Á hậu 2. Netizen dành lời khen đặc biệt cho Mâu Thủy khi cực kỳ thông minh chọn trang phục đỏ nổi bật khiến bộ hình trở nên đặc biệt. Ngoài ra, nữ người mẫu còn thử nhiều kiểu tạo dáng độc đáo, hiệu quả. Mâu Thủy là một trong số ít người mẫu hiếm hoi chỉ cần đứng vào set là có hình đẹp bởi visual và vóc dáng ấn tượng. Hoàng Thùy thiếu may mắn khi bức hình của Khoai Vũ giống y hệt Hóa Trần, dẫn tới bị so sánh và trừ điểm.

Trong chương trình, Hoàng Thùy thể hiện là một Supporter có nhiều điểm yếu. Có thể kỹ năng của Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2017 khá tốt, nhưng khả năng truyền đạt, training thí sinh không hiệu quả. Sản phẩm cuối cùng của Hoàng Thùy không mấy ấn tượng. Chưa kể trong tập 6 này, nữ người mẫu còn lộ chuyện chưa dạy tiếng Anh cho Khoai Vũ như lời hứa, khiến anh ra về một cách đáng tiếc ở vòng thi loại người cuối cùng. Hoàng Thùy còn bị Mâu Thủy chỉ ra có động thái nhắc bài Khoai Vũ trong vòng thi này.

Nối gót Hoàng Thùy là Lê Thu Trang. Cô phải dừng cuộc chơi sau khi giám khảo thông báo sẽ loại cả thí sinh Phước Nguyên. Quyết định này của ban giám khảo khiến Hương Ly, Mai Ngô và Như Vân thảng thốt. Còn Hoàng Thùy chia sẻ rằng cô tiếc cho Lê Thu Trang vì đàn em đã máu lửa trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Lê Thu Trang đã xin phép ra ngoài chờ đợi kết quả cuối cùng. Cô giãi bày: "Ngày hôm nay team Trang đã chọn hướng đi khác mọi người nên Trang chấp nhận rủi ro. Bên cạnh đó, tất cả các bạn đứng trong team của Trang, cũng như team Luân phiên đều là máu thịt của Trang. Nếu như hôm nay ai phải đi về thì đó đều là sự nuối tiếc mà Trang không thể làm trọn vẹn cho các bạn. Trước khi chị Mâu Thủy và ban giám khảo đưa ra kết quả cuối cùng, em xin phép bước ra ngoài và chờ kết quả vì dù hôm nay ai ra về thì đấy đều là sự tiếc nuối của em".

Ngoài Khoai Vũ, ban giám khảo còn quyết định loại cả...

... thí sinh Phước Nguyên

Quyết định này khiến Supporter Lê Thu Trang cũng phải rời cuộc chơi

Như vậy, sau tập 6 của The Next Gentleman, chương trình sẽ chỉ còn là cuộc chơi của 4 Supporter Mâu Thủy, Mai Ngô, Như Vân và Hương Ly.