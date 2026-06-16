Mâu thuẫn với bạn cùng lớp, nam sinh lén sửa nguyện vọng thi vào lớp 10 của bạn: Phụ huynh phải bồi thường 166 triệu đồng

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp THPT hay các kỳ thi quan trọng vốn là những dấu mốc có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai của mỗi học sinh. Thế nhưng, bên cạnh áp lực điểm số, một nguy cơ khác cũng đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đó là việc thông tin đăng nhập hệ thống xét tuyển bị lộ hoặc bị người khác lợi dụng để chỉnh sửa nguyện vọng.

Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Hải Nam (Trung Quốc) đã trở thành lời cảnh báo đối với nhiều gia đình. Nhân vật chính trong câu chuyện là hai học sinh lớp 9 họ Lý và họ Trương. Trong quá trình học tập, giữa 2 em phát sinh mâu thuẫn cá nhân. Từ những bất đồng tưởng chừng nhỏ nhặt, nam sinh họ Lý đã nảy sinh ý định trả đũa bạn mình.

Sau khi bí mật ghi nhớ số báo danh của bạn, Lý đã đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh và tự ý chỉnh sửa toàn bộ nguyện vọng mà Trương đã cẩn thận đăng ký trước đó. Hành động này tưởng như chỉ là một trò đùa nhất thời nhưng lại kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.

Theo thông tin được công bố, trước khi bị chỉnh sửa nguyện vọng, Trương hoàn toàn có cơ hội trúng tuyển vào một trường THPT công lập mà em mong muốn theo học. Tuy nhiên, do nguyện vọng bị thay đổi, em đã không được xét tuyển vào trường này. Cuối cùng, gia đình buộc phải cho em theo học tại một trường tư thục với mức học phí cao hơn rất nhiều.

Sự việc không chỉ tạo thêm gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của nam sinh khi phải thay đổi kế hoạch học tập đã chuẩn bị từ trước.

Nam sinh không phải ngồi tù vì chưa đủ tuổi, nhưng cha mẹ vẫn phải trả giá đắt

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Kết quả xác định hành vi của Lý vi phạm các quy định liên quan đến hệ thống tuyển sinh. Nam sinh bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với mức tạm giữ 5 ngày. Tuy nhiên, do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định nên hình thức tạm giữ không được thực hiện.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc vụ việc khép lại mà không có hậu quả. Sau quá trình xét xử, tòa án quyết định buộc cha mẹ của Lý phải bồi thường cho gia đình Trương khoản chênh lệch học phí và chi phí nội trú trong suốt 3 năm học phổ thông, đồng thời bồi thường tổn thất tinh thần. Tổng số tiền bồi thường lên tới 43.000 nhân dân tệ (khoảng 166 triệu đồng).

Ngoài trách nhiệm tài chính, phụ huynh của Lý còn phải gửi thư xin lỗi bằng văn bản tới gia đình Trương. Nếu từ chối thực hiện, nội dung xin lỗi sẽ được đăng tải công khai trên báo chí và toàn bộ chi phí phát sinh sẽ do gia đình Lý chi trả.

Đáng chú ý, quá trình điều tra cũng xác định nhà trường không phải chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Giáo viên chủ nhiệm đã gửi riêng tài khoản và mật khẩu cho từng học sinh, không xảy ra tình trạng công khai hoặc làm lộ thông tin. Điều này đồng nghĩa với việc lớp bảo vệ cuối cùng đối với hệ thống đăng ký nguyện vọng chính là ý thức bảo mật của mỗi học sinh.

Vụ việc cũng là lời nhắc nhở đối với các thí sinh đang bước vào mùa tuyển sinh. Sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, học sinh nên đổi ngay mật khẩu mặc định, không chia sẻ số báo danh hoặc tài khoản đăng nhập cho người khác và thường xuyên kiểm tra lại thông tin đã nộp trên hệ thống.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng liên hệ với nhà trường hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ trong hệ thống xét tuyển cũng có thể ảnh hưởng đến cả một chặng đường học tập phía trước của học sinh.

Vụ việc này cho thấy bảo mật thông tin tuyển sinh không còn là chuyện riêng của nhà trường hay cơ quan quản lý. Trong thời đại số, mỗi học sinh và phụ huynh đều cần chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tránh để những phút bất cẩn dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục về sau.

Theo 163