Clip: Như Hoàn

Từ ngày 3/8, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới nhằm bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, giữ gìn an ninh trật tự và giảm ùn tắc tại khu vực cửa ngõ sân bay.

Cụ thể, tại nhà ga quốc nội T1, khu vực sảnh đến tầng 1 cũng được tổ chức lại theo từng làn dành riêng cho xe cá nhân, taxi nhượng quyền, xe ưu tiên, xe từ 9 chỗ trở lên và xe kinh doanh vận tải. Xe kinh doanh vận tải không nhượng quyền dưới 9 chỗ và xe từ 9 chỗ trở lên phải đón khách tại bãi đỗ P2 theo lộ trình riêng, không được vào khu vực sảnh đón. Xe cá nhân dưới 9 chỗ đón khách tại khu vực P1 và thời gian dừng đón khách không quá 5 phút.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức triển khai phương án phân luồng giao thông mới (Ảnh: Như Hoàn)

Các vạch kẻ phân làn mới (màu vàng) (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Sau hai ngày triển khai phương án phân luồng giao thông mới, tình hình giao thông trước nhà ga đã thông thoáng hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng khiến không ít hành khách, đặc biệt là những người sử dụng xe công nghệ, gặp khó khăn khi phải di chuyển xa hơn để tới điểm đón.

Chiều 5/8, ghi nhận tại nhà ga quốc nội T1, nhiều hành khách phải kéo vali di chuyển quãng đường khá xa để tới khu vực đón xe công nghệ. Không ít du khách, đặc biệt là khách nước ngoài, tỏ ra lúng túng khi tìm điểm đón và xác định vị trí của tài xế do rào cản ngôn ngữ. Trong khi đó, thời tiết Hà Nội những ngày này diễn biến thất thường, những cơn mưa bất chợt càng khiến việc di chuyển cùng hành lý trở nên vất vả hơn.

Tại nhà ga quốc nội T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hành khách - đặc biệt là du khách nước ngoài - gặp khó khăn khi tìm xe công nghệ sau khi triển khai phương án phân luồng giao thông mới (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Một tài xế gọi điện và giơ tay tìm hành khách giữa bãi đỗ xe (Ảnh: Như Hoàn)

“Đón khách Tây vất vả hơn khách Việt nhiều. Họ không biết tiếng nên mình cũng không biết tìm họ kiểu gì. Từ hôm qua đến hôm nay, nhiều khách phải mất nửa tiếng mới tìm được xe. Khách tìm mình mà mình cũng phải chạy đi tìm khách. Hiện tại tôi vẫn chưa biết phải xoay xở kiểu gì cho thuận tiện nhất.” - một tài xế chia sẻ.

Một tài xế khác cũng cho biết, việc đón khách gặp nhiều khó khăn hơn thời gian trước vì khách hàng thường mang theo lượng lớn hành lý, nếu không thể đón tận nơi, nhiều người sẽ đổi phương án sang sử dụng những taxi hãng được đón tại sảnh thay vì taxi công nghệ:

"Bây giờ tất cả xe công nghệ biển vàng đều không được vào trong đón khách nữa mà phải đón ở ngoài bãi. Đi từ sảnh A, sảnh B ra đây khá xa, khách quen thì đỡ nhưng nhiều người chưa đi bao giờ rất khó tìm đường, tài xế lại phải chạy vào trong sảnh hướng dẫn khách đi ra.

Hôm nay nắng nhưng có ô nên tôi vẫn vào đón khách được. Nhưng nhiều người mang hai, ba vali, đồ đạc ký gửi rất vất vả. Khách thấy phải di chuyển xa quá nên bất tiện, kêu vất vả và bỏ sang đi taxi hãng.", tài xế này nói.

Hành lý cồng kềnh khiến nhiều khách thêm khó khăn khi tìm chiếc xe công nghệ mình đã đặt (Ảnh: Như Hoàn)

Ngoài việc đón khách khó khăn hơn, các tài xế cũng phản ánh diện tích bãi chờ dành cho xe dịch vụ biển vàng đã thu hẹp đáng kể so với trước. Khi lượng xe đông, nhiều người không còn chỗ chờ và buộc phải chạy xe rỗng quay về nội thành.

“Diện tích bãi đỗ cho xe công nghệ hiện bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn một nửa so với trước. Trước kia tất cả các xe đều chung nhau bãi đỗ. Nhưng hiện tại đã phân riêng nên số slot đỗ xe dịch vụ biển vàng thu hẹp. Trả khách xong, nếu sân đông quá không có vị trí đỗ để chờ khách tiếp theo thì đành phải chấp nhận chạy xe rỗng về lại nội thành Hà Nội thôi.”

Đối với nhà ga quốc tế T2, khu vực sảnh đến tầng 1 được tổ chức thành 6 làn giao thông dành riêng cho từng nhóm phương tiện. Xe cá nhân dưới 9 chỗ, xe ưu tiên, taxi nhượng quyền, xe buýt công cộng, shuttle bus và xe đón tổ bay được bố trí khu vực hoạt động riêng. Trong khi đó, xe kinh doanh vận tải không được Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cấp phép và xe từ 9 chỗ trở lên không được đón khách tại các làn phía trước nhà ga mà phải di chuyển theo lộ trình hoặc vào đúng bãi đỗ quy định.

Tại sảnh đi tầng 3 nhà ga T2, Cảng bố trí dải phân cách cố định để phân tách luồng phương tiện theo hướng tiếp cận từ cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long. Khu vực này được chia thành 5 làn giao thông. Phương tiện chỉ được dừng trả khách tối đa 5 phút, lái xe không được rời khỏi phương tiện quá 2m.

Tuy khoảng cách từ nhà ga quốc tế T2 đến bãi đỗ ngắn hơn, chỉ khoảng 100 m, nhưng việc di chuyển đến xe của nhiều hành khách vẫn khá bất tiện, nhất là khi trời đổ mưa lớn.

Nhiều tài xế sẽ chủ động cầm ô vào đón khách

Trời mưa lớn khiến cả tài xế và hành khách đều vất vả (Ảnh: Như Hoàn)

Hành khách đội mưa di chuyển từ nhà ga ra khu vực đỗ xe (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Theo Báo Chính phủ, tiếp thu các ý kiến phản ánh của hành khách, đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã làm việc với công an cửa khẩu qua đó thống nhất điều chỉnh phương án đón khách dành cho xe dịch vụ với tinh thần cầu thị và đặt trải nghiệm của hành khách song hành cùng yêu cầu bảo đảm trật tự giao thông.

Cụ thể, xe dịch vụ mang biển kiểm soát màu vàng dưới 9 chỗ sẽ được phép đón khách tại làn 3, phía trước sảnh E, nhà ga T1, tương tự như các phương tiện mang biển kiểm soát màu trắng. Khu vực này được bố trí mái che, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách và hành lý trong mọi điều kiện thời tiết.

Bãi đỗ tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Để bảo đảm giao thông thông suốt, tránh phát sinh ùn tắc, thời gian dừng đón khách tại làn 3 được quy định tối đa không quá 3 phút đối với mỗi phương tiện.

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng bố trí lực lượng nhân viên tại tầng 1 của nhà ga T1 và T2 để hướng dẫn, hỗ trợ hành khách di chuyển đến các khu vực đón xe một cách thuận tiện.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chia sẻ, đơn vị trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của hành khách trong quá trình triển khai phương án phân luồng giao thông mới, đồng thời đề nghị người dân và hành khách chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để cùng xây dựng môi trường giao thông sân bay văn minh, an toàn, thông suốt.

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã khảo sát thực tế và sẽ lắp đặt 12 mái che kéo dài từ sảnh A đến sảnh E của nhà ga T1 nhằm tạo thuận lợi hơn cho hành khách khi di chuyển đến khu vực đón xe.