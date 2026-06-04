Mạng xã hội hôm nay (4/6) lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đứng trên tầng cao một ngôi nhà dùng vòi nước phun liên tục về phía nhóm thợ xây đang tháo dỡ công trình bên cạnh. Sự việc nhanh chóng được xác định xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội. Hành vi phun nước liên tục vào nhóm thợ xây khiến dư luận bức xúc vì tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Một phần diễn biến sự việc được người chứng kiến ghi lại.

Nắm bắt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công an xã Tây Phương xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Tờ An Ninh Thủ Đô (ANTĐ) thông tin ông N.H.D (trú tại thôn Đình, xã Tây Phương) đã có đơn trình báo tới cơ quan chức năng. Từ nội dung đơn trình báo của ông D., nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai kéo dài giữa các bên.

Theo đơn trình báo từ vào ngày 3/6, gia đình ông D. tiến hành tháo dỡ, di dời tài sản trên thửa đất tại thôn Sen, xã Tây Phương. Trong quá trình thực hiện, gia đình bà P.T.C cùng các con được cho là đã có hành vi cản trở, trong đó có việc dùng vòi nước phun vào những người lao động do ông D. thuê đến thực hiện việc tháo dỡ.

Hiện Công an xã Tây Phương đang thu thập tài liệu, xác minh các cá nhân liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc, đồng thời xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.