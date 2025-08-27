Theo trang Sina, nữ bệnh nhân tên Từ Bội Quyên (78 tuổi) ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc được gia đình phát hiện ngã bất tỉnh trong nhà vệ sinh và được đưa đến Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc để cấp cứu.

Trong quá trình cấp cứu cho bệnh nhân, các bác sĩ tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Chiết Giang phát hiện máu của bệnh nhân “đặc như mật ong”. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số đường huyết của bà Từ là 82,73mmol/L, cao vượt ngưỡng (thông thường chỉ là 6,0-8,3mmol/L). Độ pH máu trong động mạch của bà giảm xuống còn 7,18 (thông thường là 7,35-7,45), nồng độ lactate cũng tăng vọt lên 20mmol/L.

Các chỉ số đều cho thấy bệnh nhân bị nhiễm toan ceton và nhiễm toan axit lactic - biến chứng của đái tháo đường.

“Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ bị ngừng tim và tử vong”, bác sĩ Giang Vinh Lâm, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Chiết Giang cho biết.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện để điều trị. Sau khi được tiêm insulin, bù dịch, bổ sung kali,... chỉ số đường huyết của bệnh nhân Từ đã dần hạ về mức bình thường.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

"Thủ phạm" gây bệnh là 1 loại nước

Ngay khi vừa thoát khỏi cơn nguy kịch và tỉnh dậy, bà Từ đã ngay lập tức hỏi bác sĩ: “Bác sĩ có nước ngọt có ga không, tôi muốn uống 1 lon”.

Câu nói của bệnh nhân khiến các bác sĩ và y tá sững sờ.

Gia đình chia sẻ rằng bà Từ “nghiện” uống nước ngọt có ga.

“Mỗi ngày bà tôi đều phải uống 1 chai nước ngọt 500ml, thói quen này đã kéo dài nhiều năm. Dù gia đình đã khuyên bà không nên uống nhiều vì có thể gây hại cho sức khỏe nhưng bà không nghe”, cháu trai của bệnh nhân bất lực nói.

Các bác sĩ và y tá vội vàng giải thích với bà Từ: “Hiện giờ bà đang gặp biến chứng tiểu đường, không thể uống nước ngọt vì có thể khiến bệnh tăng nặng”.

Bác sĩ Giang Vinh Lâm nhắc nhở: "Thường xuyên tiêu thụ nước ngọt có ga là nguyên nhân chính khiến bà Từ gặp biến chứng tiểu đường".

Theo chuyên gia, một chai nước ngọt 550ml chứa khoảng 53g đường tự do. Lạm dụng đồ uống chứa đường có thể gây ra tình trạng kháng insulin, làm tăng lượng đường trong máu, khiến đường huyết tăng vọt. Ngoài ra, Thường xuyên sử dụng loại đồ uống này có thể gây viêm nhiễm, thừa cân, béo phì. Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và dẫn đến các biến chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời.

Nghiên cứu do Đại học Harvard thực hiện cũng chỉ ra rằng những người uống nhiều hơn 118ml đồ uống có đường mỗi ngày liên tục trong hơn 4 năm có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cao hơn 16% so với những người không sử dụng.

Lạm dụng nước ngọt có ga chứa nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Bác sĩ Giang Vinh Lâm chia sẻ: “Thực tế có rất nhiều bệnh nhân tương tự như bà Từ. Chỉ tính riêng từ đầu mùa hè năm nay, khoa chúng tôi đã tiếp nhận hơn 10 bệnh nhân cao tuổi bị tăng đường huyết do đồ uống có đường, con số này đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo”.

“Việc người cao tuổi lạm dụng nước ngọt có ga, đồ uống chứa đường quá mức chẳng khác nào đang tự ‘đầu độc’ bản thân, gây nguy hiểm cho sức khỏe”, bác sĩ Giang Vinh Lâm cảnh báo.

Bác sĩ Giang Vinh Lâm lưu ý, mọi người, đặc biệt là người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền nên hạn chế sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống chứa đường để phòng ngừa nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh.