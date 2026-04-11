Ngày 11-4, thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình xác nhận đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng công an ngăn chặn kịp thời hành vi khai thác, vận chuyển trái phép 6 cây muội hồng.

Số cây muội hồng đã bị lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10-4, Hạt Kiểm lâm khu vực III phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình và Công an phường Hoa Lư đã tổ chức mật phục, truy bắt người đàn ông đang vận chuyển 6 cây muội hồng từ trên núi xuống.

Khi Hồ Công Hoàng (SN 1999, ngụ thôn Xuân Hưng, xã Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy vận chuyển 6 cây muội hồng vừa khai thác trên khu vực núi đá tự nhiên tại khoảnh 1, tiểu khu 14347 (theo bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Ninh Bình) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Cây cảnh muội hồng thường sống trên núi đá, việc khai thác rất khó khăn

Hiện, người vi phạm và tang vật liên quan đã bị lực lượng kiểm lâm đưa về đơn vị để lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.