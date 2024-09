Trong cuốn tự truyện mới phát hành mang tên "Meet Ella: The Dog Who Saved My Life", James Middleton, em trai của Công nương Kate, đã có những chia sẻ về mối quan hệ thân thiết với anh rể, Thân vương William. Theo James, William chính là người "anh trai mà anh hằng mong ước". Anh cũng cảm thấy yên tâm khi chứng kiến tình yêu giữa chị gái mình và William. James tin rằng William sẽ chăm sóc tốt cho Kate, và thực tế đã chứng minh điều đó.

Chuyên gia về Hoàng gia, Claudia Joseph, nhận định rằng Thân vương William tìm thấy "sự an ủi" trong mối quan hệ với gia đình vợ, đặc biệt là với James Middleton, trong bối cảnh mối quan hệ với em trai, Vương tử Harry, vẫn còn rạn nứt. Bà Joseph chia sẻ với tạp chí Fabulous: "Tôi cho rằng William cảm thấy rất được an ủi khi gần gũi với gia đình Middleton bởi vì mối quan hệ với em trai Harry đã trở nên rạn nứt. Ngay từ khi bắt đầu hẹn hò với Kate tại Đại học St Andrews, William đã yêu mến gia đình gắn bó của cô, điều mà anh ấy đã không may mắn có được sau khi bố mẹ ly hôn và mẹ qua đời. Anh ấy thậm chí còn từng gọi Michael Middleton là ‘Bố’ một cách dí dỏm và chắc chắn rất quý trọng mối quan hệ thân thiết với ông."

Tờ The Sun dẫn lời bà Claudia cho biết: "James rõ ràng rất yêu quý anh rể của mình. Trong cuốn tự truyện, anh ấy mô tả William như 'người anh trai' mà anh ấy chưa bao giờ có và nói rằng anh ấy đã 'cảm thấy yên tâm khi biết họ yêu nhau'." James cũng chia sẻ trong cuốn sách rằng William đã ở trong cuộc đời anh ấy từ rất lâu và gia đình đã "rất quý mến anh ấy".

Khi biết tin Kate sắp kết hôn với William, James nhận ra tình yêu giữa họ và biết rằng họ rất xứng đôi. Anh viết: "Tôi đã nghĩ William thật may mắn khi được kết hôn với người chị gái đảm đang, thực tế của tôi, và tôi hoàn toàn yên tâm rằng họ yêu nhau. Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy đã giúp chị ấy tự tin hơn như thế nào. Chị ấy đã thực sự tỏa sáng. Tôi biết anh ấy sẽ chăm sóc chị ấy, và anh ấy vẫn đang làm điều đó cho đến ngày nay."

James, người đã dành nhiều thời gian với Kate và Hoàng gia, được cho là đã ở bên cạnh ủng hộ chị gái trong hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư gần đây. Sau khi Kate chia sẻ video đánh dấu việc kết thúc quá trình hóa trị, James đã tuyên bố: "Tôi không thể tự hào hơn nữa."

Theo Express