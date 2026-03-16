"Mật mã quyền lực" mới của hội chị đẹp: Món đồ đang thống trị tủ đồ của quý cô thượng lưu

Có những món đồ mà sự tồn tại của chúng nằm ngoài vòng xoáy nghiệt ngã của “mốt”. Sau một thời gian dài nhường chỗ cho những trào lưu ồn ào như khăn len to bản hay khăn lụa mảnh, Pashmina – “nữ hoàng” của những loại khăn choàng đã chính thức trở lại ngôi vương. Nhưng lần này, nó không xuất hiện để giữ ấm đơn thuần, mà là bản tuyên ngôn về một đẳng cấp ngầm (Quiet Luxury) của những người phụ nữ đã đủ trải nghiệm để thấu hiểu giá trị của sự bền vững.

Nếu bạn đang sở hữu một chiếc Pashmina cashmere trong tủ đồ từ những thập niên trước, hãy trân trọng lấy nó ra. Bởi trong cuộc đua phong cách năm 2026, hội chị đẹp thế giới đang đua nhau tìm về những giá trị nguyên bản này.

Mật mã của giới thượng lưu

Nếu phải tìm một món đồ định nghĩa cho sự thanh lịch tuyệt đối của thập niên 90, đó chắc chắn phải là chiếc khăn Pashmina. Hãy nhớ về những "nàng thơ" đời đầu như Gwyneth Paltrow hay Nicole Kidman những người đã biến dải cashmere mềm mại thành phụ kiện bắt buộc phải có để hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng trên mọi thảm đỏ danh giá.

Gwyneth Paltrow – người được mệnh danh là "nữ hoàng Pashmina"

Thời điểm đó, các chị em nhà Miller (như Công chúa Marie-Chantal của Hy Lạp) hay các quý cô vùng Tây London (Sloane Rangers) đã tạo nên một chuẩn mực mới: Sự sang trọng không đến từ việc phô trương, mà đến từ cách bạn chơi đùa với chất liệu và màu sắc. Dù là một chiếc khăn màu xanh pistachio rực rỡ quàng bên ngoài váy lụa Oscar de la Renta, hay dải cashmere trắng tinh khôi đi cùng váy slip dress tối giản, Pashmina chính là dấu hiệu nhận diện của những người phụ nữ có gu và có sự am tường về lịch sử thời trang.

Chiếc khăn Pashmina chính là dấu hiệu nhận diện của những “well-heeled women” (phụ nữ có điều kiện và học thức): Giàu có nhưng không cần phô trương.

Khác với thời trang nhan chỉ mặc một mùa rồi bỏ, một chiếc khăn Pashmina thực thụ là một khoản đầu tư cho cả thế hệ. Tại những xưởng thủ công lâu đời vùng Kashmir hay Delhi, mỗi chiếc khăn thêu tay tinh xảo có thể ngốn của các nghệ nhân tới 8 tháng ròng rã.

Marie-Chantal (Marie-Chantal Miller) là Thái tử phi Hy Lạp, vợ của Thái tử Pavlos

Maria Lemos, bà chủ của boutique danh tiếng Mouki Mou tại London, từng chia sẻ: “Pashmina không phải xu hướng, nó là món đồ sưu tầm mà bạn sẽ truyền lại cho con cháu mình.

Với phụ nữ ở tuổi 40, vẻ đẹp không nằm ở logo to bản hay sự lấp lánh nhất thời. Nó nằm ở “đôi bàn tay ẩn danh” sau những đường dệt, ở sự tỉ mỉ của những nghệ nhân bậc thầy và cảm giác mềm mại tuyệt đối khiến ta cảm thấy được nâng niu ngay từ bên trong làn da.

Tại sao Pashmina là "vũ khí" tối thượng của hội chị đẹp 40+?

Ở tuổi này, chúng ta hiểu rằng sự sang trọng thực sự đến từ chất liệu và sự tự tin từ nội tại. Pashmina hội tụ đủ các yếu tố để trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho phong cách sống hiện đại.

Angelina Jolie đã chọn một chiếc khăn choàng Pashmina màu nâu nhạt được thêu họa tiết Sozni theo kiểu dordaar.

Đừng quàng khăn kiểu "an toàn".

Bạn có thể quấn nhiều vòng quanh cổ đầy phóng khoáng như cách Jennifer Lawrence vẫn làm để tạo vẻ năng động, hoặc táo bạo hơn là thắt ngang hông như một chiếc váy sarong phá cách bên ngoài quần âu tối giản.

Nếu bạn là người chuộng tông đen hoặc trung tính, một chiếc Pashmina họa tiết Kani hoặc thêu chỉ kim tuyến sẽ là “ngôi sao” giúp tổng thể bừng sáng mà không cần đến trang sức cầu kỳ.

Dù là trên những chuyến bay dài, trong phòng họp máy lạnh hay một buổi tối dạo biển lộng gió, Pashmina đủ nhẹ để gấp gọn trong túi xách nhưng đủ ấm và quyền lực để thay thế cho một chiếc áo khoác nhẹ cao cấp.

Thời trang có thể xoay vòng, nhưng giá trị của sự tử tế và kỹ nghệ thủ công thì luôn tồn tại. Pashmina quay lại không phải để nhắc về quá khứ, mà để khẳng định rằng: Có những thứ càng qua thời gian càng trở nên vô giá giống như chính phụ nữ chúng ta ở độ tuổi rực rỡ này.

Đã đến lúc quấn quanh mình sự mềm mại của di sản và bước xuống phố với sự kiêu hãnh của một người phụ nữ không chỉ mặc đẹp, mà còn mặc bằng cả một sự am tường.



