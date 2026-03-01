Hai người hàng xóm cùng tiết kiệm: Một người để dưỡng già, một người dồn cho con và cái kết khiến ai cũng phải nghĩ lại

Một người dành dụm cho tuổi già của mình. Một người dành gần như tất cả cho con cái. Nhiều năm trôi qua, cuộc sống của họ giờ khác nhau một trời một vực.

Người phụ nữ tính toán cho tuổi già từ rất sớm

Chị Trương (64 tuổi) sống ở căn hộ phía trên tôi. Chị từng làm kế toán, tính tình cẩn thận và chi tiêu luôn rõ ràng từng khoản. Vì hay gặp nhau trong những buổi đánh mạt chược nhỏ, tôi biết khá rõ cuộc sống của chị.

Chị nghỉ hưu từ năm 50 tuổi, dù khi đó vẫn có thể ở lại cơ quan. Với lương hưu hơn 2.000 tệ/tháng (khoảng 7 triệu đồng), cộng với thu nhập ổn định của chồng lúc chưa nghỉ hưu, cuộc sống của họ khi ấy khá dễ thở.

Họ có hai con, một trai một gái. Con gái gần như tự lập hoàn toàn từ sớm, không khiến bố mẹ phải lo nhiều. Con trai thì khác, khi cưới vợ, họ vẫn hỗ trợ mua nhà, mua xe như nhiều gia đình khác. Nhưng sau đó, chị Trương gần như dừng lại.

Chị vẫn giúp chăm cháu khi cần, nhưng không hỗ trợ tiền thường xuyên. Khi mọi người góp ý nên thuê bảo mẫu để đỡ vất vả, chị chỉ cười: “Thuê một người mỗi tháng tốn bằng cả lương hưu của tôi, không đáng.”

Khi cháu lớn hơn, chị quay về cuộc sống riêng và nói rõ với con: “Chỉ giúp khi khẩn cấp, còn lại ai lo phần nấy”.

Nhiều người thấy chị hơi “khô”. Nhưng sau này, tôi mới hiểu đó là sự tỉnh táo.

Một cuộc sống dưỡng già đơn giản nhưng chủ động

Sau khi nghỉ hưu, chị Trương sống rất tiết kiệm. Đồ đạc trong nhà đều là những món đã dùng nhiều năm. Tôi từng trêu chị nên thay mới để tận hưởng tuổi già, nhưng chị chỉ nói: “Dùng quen rồi, không cần đổi.”

Chị không du lịch xa, không tham gia tour đắt tiền. Khi đi chơi, chị luôn chọn tour giá rẻ, thậm chí có thể được hoàn hoa hồng qua người quen. Trong suốt chuyến đi, chị gần như không mua gì ngoài nhu cầu thiết yếu.

Chị không mua thực phẩm chức năng, mỗi năm chỉ khám sức khỏe một lần. Nếu kết quả ổn, chị không tiêu thêm.

Chị còn thích những cuộc chơi “nhẹ túi”: đánh mạt chược chỉ vài nghìn đồng cho vui, đi nhảy quảng trường, uống trà với bạn già.

Nhiều người nói chị sống kham khổ. Nhưng chị luôn đáp: “Càng tiết kiệm, tuổi già càng có chỗ dựa.”

Lời nói đó sau này trở thành sự thật.

Khi chồng chị đột ngột bị tai biến và liệt nửa người, chị lập tức thuê người chăm sóc toàn thời gian. Nhờ khoản tích lũy, chị không lúng túng, không phụ thuộc con cái, cuộc sống vẫn giữ được nhịp ổn định.

Người hàng xóm dành gần hết cho con

Trái ngược hoàn toàn là chị Trần (65 tuổi), sống đối diện nhà tôi. Chị từng là giáo viên, thu nhập khá. Nhưng phần lớn tiền bạc chị đều dành cho con trai.

Khi con kết hôn, vợ chồng chị mua nhà bằng tiền tích lũy. Sau đó vẫn tiếp tục giúp chăm cháu, thậm chí còn thuê người hỗ trợ việc nhà để con cái đỡ vất vả.

Chị thường nói: “Tiền cuối cùng cũng để lại cho con, giúp chúng sớm thì mình cũng yên tâm.”

Trong nhiều năm, chị gần như dồn toàn bộ tiền để hỗ trợ gia đình con: đóng học phí cho cháu, góp tiền đổi nhà, thậm chí đưa cả thẻ lương hưu cho con chi tiêu.

Đổi lại, chị có một cuộc sống tưởng như rất ấm áp: con cái biếu quà, mua vàng, mua quần áo mới mỗi dịp lễ Tết. Chị tự hào khoe điều đó với hàng xóm.

Tuổi già đến và những thay đổi không ngờ

Khi tuổi tác tăng lên, mọi thứ dần khác đi.

Chị Trần bị yếu chân, phải ngồi xe lăn. Chồng chị cũng lớn tuổi, chăm sóc không chu đáo. Tôi ghé thăm vài lần, thấy nhà cửa lộn xộn, bữa ăn sơ sài.

Tôi khuyên chị thuê người giúp việc, nhưng chị từ chối: “Giờ không còn nhiều tiền, phải tiết kiệm để phòng thân.”

Dù ngoài miệng nói không muốn làm phiền con, tôi hiểu chị không muốn con biết mình khó khăn. Nhưng thực tế là chị không còn nhiều tích lũy.

Cuộc sống của chị trở nên dè dặt hơn bao giờ hết.

Hai cách tiết kiệm, hai kết quả khác nhau

Nhìn hai người phụ nữ ấy, tôi nhận ra một điều: Cả hai đều tiết kiệm, nhưng mục tiêu khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau.

Chị Trương tiết kiệm cho chính mình, nên khi biến cố xảy ra, chị có quyền lựa chọn cuộc sống. Chị Trần tiết kiệm cho con, nên khi cần nhất, chị lại không đủ nguồn lực cho bản thân.

Điều đáng suy nghĩ là: Cuối cùng, tuổi già vẫn phải do chính mình lo liệu.

Bài học rút ra cho tuổi trung niên

Câu chuyện của họ khiến tôi thay đổi cách nghĩ về tiền bạc:

- Giúp con là cần thiết, nhưng phải có giới hạn.

- Không nên trao hết nguồn lực cho con khi chưa chuẩn bị cho tuổi già.

- Tích lũy cho bản thân cũng là cách giảm gánh nặng cho con sau này.

Thực tế, nhiều người lớn tuổi cuối cùng vẫn sống độc lập, không phải vì con cái không hiếu thảo, mà vì cuộc sống của con quá bận rộn.

Một lựa chọn cần được tính toán sớm

Sau khi chứng kiến hai cuộc đời đối lập ngay trước mắt, tôi hiểu rằng chuẩn bị tài chính cho tuổi già không phải là chuyện “ích kỷ”, mà là sự tỉnh táo.

Giúp con khi có thể, nhưng đừng quên giúp chính mình trước. Bởi đến cuối cùng, một tuổi già chủ động và an tâm vẫn luôn bắt đầu từ chính ví tiền của bạn.

Và nếu phải chọn, tôi nghĩ nhiều người – như tôi – sẽ chọn cách sống như chị Trương: Không xa hoa, nhưng đủ an toàn để không phải lo sợ về những năm tháng cuối đời.