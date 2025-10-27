Một người đàn ông Nhật Bản 60 tuổi, từng là tài xế xe tải và sống trong cảnh nghèo túng, bất ngờ phát hiện mình bị trao nhầm từ một gia đình giàu có ngay sau khi chào đời.

Câu chuyện tưởng chỉ có trong phim này đã khiến dư luận bàng hoàng, đặc biệt khi tòa án ra phán quyết buộc bệnh viện phải bồi thường cho ông 38 triệu yên (khoảng 6,5 tỷ đồng).

Sự việc gây chấn động này được đưa ra ánh sáng vào năm 2013, nhưng gần đây lại thu hút sự quan tâm trở lại trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều câu chuyện tương tự ở Trung Quốc, nơi những đứa trẻ bị bắt cóc hoặc bị trao nhầm từ nhỏ được đoàn tụ với cha mẹ ruột giàu có sau hàng chục năm xa cách.

Theo phán quyết của tòa án Tokyo, Bệnh viện San-ikukai ở quận Sumida phải chịu trách nhiệm cho sai lầm nghiêm trọng khi trao nhầm hai đứa trẻ sơ sinh vào năm 1953. Hậu quả là hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt được hoán đổi chỉ vì một sai sót trong bệnh viện, một người lớn lên trong nhung lụa, người còn lại phải vật lộn trong nghèo khó suốt đời.

Những bức ảnh gia đình cũ của người tài xế xe tải khi còn nhỏ. (Ảnh: Handout)

Sự thật chỉ được hé lộ sau khi nội bộ một gia đình giàu có nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi người mẹ qua đời, người anh cả được giao quản lý phần tài sản thừa kế của cha với cam kết sẽ chăm sóc ông, tuy nhiên, anh ta lại đưa cha vào viện dưỡng lão. Hành động này khiến các em trai nghi ngờ và bắt đầu để ý đến sự khác biệt trong ngoại hình của người anh cả.

Những người em nhớ lại rằng mẹ từng kể một câu chuyện lạ rằng quần áo của anh trai đã bị thay đổi sau khi một y tá tắm cho anh trong bệnh viện vào ngày sinh. Chi tiết tưởng chừng vụn vặt đó lại trở thành manh mối quan trọng, khởi đầu cho một hành trình lật lại quá khứ bị lãng quên suốt hơn nửa thế kỷ.

Để xác minh nghi ngờ, các em âm thầm thu thập một đầu lọc thuốc lá mà người anh cả đã hút và gửi mẫu xét nghiệm ADN vào năm 2009. Kết quả gây sốc là người anh cả hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với gia đình.

Từ đó, họ bắt đầu tìm hiểu hồ sơ bệnh viện và phát hiện ra rằng cùng ngày hôm đó, tại bệnh viện có một bé trai khác được sinh ra chỉ sớm hơn 13 phút. Cậu bé ấy chính là người tài xế xe tải nghèo khổ ở Tokyo, đã bị trao nhầm từ khi lọt lòng.

Cuộc điều tra các tài liệu bệnh viện hàng thập kỷ trước đã giúp tiết lộ danh tính thực sự của tài xế xe tải. (Ảnh: Handout)

Người tài xế sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng ngay từ khi lọt lòng đã bị đưa nhầm sang một gia đình nghèo. Cha nuôi của ông qua đời khi ông mới 2 tuổi, để lại mẹ đơn thân nuôi con trong cảnh túng quẫn. Ngôi nhà họ sống không có điện, ông phải đi làm thêm từ nhỏ để có tiền ăn học và chật vật mới hoàn thành trung học.

Cả mẹ nuôi lẫn hàng xóm đều từng nói rằng ông không giống bố mẹ chút nào, nhưng người đàn ông này chưa bao giờ nghĩ có điều gì khuất tất. Ông lớn lên trong sự thiếu thốn nhưng vẫn cần mẫn làm việc, trở thành tài xế xe tải để mưu sinh, chấp nhận số phận bình thường như bao người lao động khác.

Trong khi đó, đứa trẻ thực sự mang huyết thống của gia đình nghèo lại được nuôi lớn trong nhung lụa. Cậu được giáo dục tốt, trở thành ông chủ công ty thành đạt, còn ba người em trai đều là những nhân vật ưu tú trong giới kinh doanh. Hai số phận, hai cuộc đời tách biệt, chỉ vì một sai sót ở phòng sinh năm ấy.

Khi sự thật được hé lộ, người tài xế xe tải đã 60 tuổi. Ông xúc động khi biết về nguồn gốc thật của mình, nhưng nỗi đau lớn nhất là không bao giờ còn cơ hội gặp lại cha mẹ ruột, vì cả hai đều đã qua đời từ lâu.

Trong phiên tòa, thẩm phán Masatoshi Miyasaka nhấn mạnh: “Người đàn ông này đã bị tách khỏi cha mẹ ruột ngay từ khi mới sinh ra và sẽ không bao giờ được gặp họ. Ông ấy xứng đáng được bồi thường, vì lẽ ra phải được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ và sung túc hơn".

Phán quyết buộc Bệnh viện San-ikukai phải trả 38 triệu yên (khoảng 6,5 tỷ đồng) cho người đàn ông này, một khoản bồi thường không thể bù đắp cho 60 năm qua, nhưng ít nhất cũng là sự thừa nhận về nỗi oan khiến ông phải chịu.

Phải mất sáu thập kỷ, người đàn ông mới biết được sự thật về cuộc đời mình. (Ảnh: Handout)

Sau khi câu chuyện được công khai, công chúng không khỏi bàng hoàng và thương cảm. Nhiều người cho rằng số phận của người tài xế là minh chứng cho sức nặng của hoàn cảnh, khi một sai lầm nhỏ của người khác có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời một con người.

Câu chuyện của người tài xế Nhật Bản khiến công chúng liên tưởng đến trường hợp từng gây “sốt” ở Trung Quốc, Xie Qingshuai, 27 tuổi, người được đoàn tụ với cha ruột là triệu phú sau nhiều năm bị bắt cóc. Khi tái ngộ, người cha đã tặng con trai ba căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất như món quà đoàn tụ.

(Theo SCMP)