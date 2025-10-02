Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết 'người nghi ngờ' khiến phụ huynh bức xúc

Phu huynh tố giáo viên áp đặt

Phản ánh đến báo Tiền Phong, anh Đ. có con đang học lớp 11 của Trường THPT Trường Chinh (TPHCM) bày tỏ bức xúc, cho rằng việc con mình bị giáo viên chủ nhiệm và giám thị nhà trường "quy chụp, áp đặt" liên quan đến vụ mất điện thoại của học sinh khác, gây tổn hại đến tâm lý, danh dự và quyền lợi học tập.

Theo trình bày của phụ huynh, chiều 29/9, một học sinh trong lớp phát hiện mất điện thoại. Do không có mặt tại trường, cô T. H. giáo viên chủ nhiệm (GVCN) đã nhắn tin trong nhóm lớp để thông báo nhưng không có phản hồi. Tối cùng ngày, GVCN tiếp tục nhắn trong nhóm phụ huynh của lớp.

Ngay khi nhận được tin nhắn của GVCN, anh Đ. đã chủ động nhắn qua lại bày tỏ không đồng tình với cách trao đổi của GVCN và đề nghị gỡ nội dung đã nhắn nhưng không được đồng ý.

Nội dung tin nhắn của GVCN và phụ huynh

Sáng 30/9, sau tiết dạy, GVCN yêu cầu toàn bộ học sinh viết ra giấy "nghi ngờ bạn nào và lý do, hoặc không có thì để trống…" để nộp lại. Đến gần 11 giờ cùng ngày, học sinh nhận lại điện thoại từ giám thị sau khi cô lao công phát hiện được tại khu vực nhà vệ sinh.

“Chiều cùng ngày, dù đã tìm được điện thoại nhưng giám thị nhà trường vẫn mời một số học sinh xuống làm việc và viết tường trình. Trong đó, con tôi bị quy chụp là "nghi phạm số 1" chỉ vì mang cặp vào nhà vệ sinh vào cuối giờ, mặc dù con khẳng định chỉ vì mắc vệ sinh và đó là tiết cuối nên mang luôn để về", anh Đ., bức xúc nói.

Ngày 1/10, giám thị tiếp tục gọi học sinh làm việc lần hai, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại và đọc tin nhắn giữa hai bạn với nhau. Phụ huynh cho rằng cách xử lý này đã xâm phạm quyền riêng tư, tạo áp lực tinh thần nặng nề, khiến con mình rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ và không dám đến trường.

Theo phản ánh của phụ huynh với PV, việc GVCN bắt học sinh viết giấy "bình chọn nghi ngờ nhau" là phản giáo dục, gây mất đoàn kết và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý học sinh. Ngoài ra, giám thị nhiều lần buộc con họ viết tường trình, khiến em rơi vào thế bị áp đặt, dễ dẫn đến việc phải "thừa nhận vô căn cứ".

Phụ huynh cũng phản ánh khi góp ý riêng thì thay vì điều chỉnh, GVCN và giám thị lại tiếp tục "áp đảo con tôi cho bõ ghét", thể hiện dấu hiệu trù dập cá nhân.

Ngày 1/10, nhà trường đã lập biên bản làm việc giữa Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Tuy nhiên, theo phản ánh, trong buổi làm việc này, giáo viên và đại diện nhà trường có những phát ngôn mang tính quy chụp, thiếu bằng chứng xác thực, đồng thời "đẩy trách nhiệm sang phụ huynh" mà không tuân thủ đúng quy trình xác minh.

Nhà trường nói gì?

Ngày 2/10, PV Tiền Phong đã có buổi làm việc với ông Trịnh Duy Trọng – Hiệu trường Trường THPT Trường Chinh. Ông Trọng cho biết, qua báo cáo từ GVCN và giám thị, việc yêu cầu học sinh viết giấy nghi ngờ, mời làm việc, viết tường trình… đều xuất phát từ mục đích tìm hiểu sự việc và giáo dục học sinh.

Theo ông Trọng, khi xảy ra vụ việc, GVCN đã cố gắng xử lý “nhẹ nhàng, kín đáo” bằng cách thông báo trong nhóm lớp và nhóm phụ huynh. Do vị trí ngồi gần nhau giữa học sinh bị mất điện thoại và con của phụ huynh phản ánh, giám thị đã mời em này làm việc. Tuy nhiên, do thông tin chưa được cập nhật kịp thời, giám thị vẫn tiến hành các bước tìm hiểu dù điện thoại đã được tìm thấy trước đó.

Về việc yêu cầu học sinh trong lớp viết “người nghi ngờ”, ông Trọng giải thích GVCN đã hướng dẫn rõ quy tắc thực hiện để đảm bảo công bằng, minh bạch, không ai sao chép ý kiến của ai. Ông khẳng định không có sự trù dập hay trả thù cá nhân trong quá trình xử lý, mà mục đích là tìm hiểu thông tin để có hướng giáo dục phù hợp.

“Nhà trường mới chỉ đang tìm hiểu sự việc nên chưa thể đưa ra kết luận đúng sai. Những yêu cầu của phụ huynh chúng tôi chưa đáp ứng ngay được, bởi cần có quá trình xác minh đầy đủ,” ông Trọng nói, đồng thời cho biết lớp này trước đó cũng từng xảy ra tình trạng mất tài sản, nên giáo viên muốn làm rõ để tránh tái diễn.