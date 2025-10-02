Bà mẹ bức xúc vì Hội phụ huynh "nhà giàu mới nổi" đề xuất mua 2 chiếc điều hoà, mỗi chiếc hơn 30 triệu đồng!

Mới đây, một phụ huynh gây bão mạng khi chia sẻ câu chuyện từng xảy ra tại lớp học của con mình, liên quan đến vấn đề hội phụ huynh. Theo bà mẹ này, chị là "nạn nhân của hội phụ huynh nhà giàu mới nổi".

Ngay khi con mới nhập học, hội trưởng hội phụ huynh đã đề xuất mua cho lớp 2 chiếc điều hòa, mỗi chiếc có giá hơn 30 triệu đồng loại cao cấp nhất trên thị trường. Tính bình quân, mỗi phụ huynh phải đóng khoảng 1,5 triệu đồng vào "quỹ lớp" để đủ tiền mua.

Bà mẹ bày tỏ quan điểm: Mua điều hòa là cần thiết, nhưng không nhất thiết phải chọn loại đắt đỏ. Tuy nhiên, hội trưởng hội phụ huynh đã thẳng thừng tuyên bố: "Phụ huynh nào không đồng ý thì mời ra khỏi lớp này".

Phụ huynh chia sẻ lại sự việc (Ảnh cắt từ clip)

Điều khó xử là phần lớn phụ huynh dù không hài lòng vẫn ký tên đồng ý, chỉ để tránh rắc rối. Người mẹ cho biết, khi chị phản đối thì con chị bị gây khó dễ trong lớp, nhưng chị vẫn kiên quyết giữ quan điểm: Nếu cần thiết, sẵn sàng cho con chuyển lớp hoặc chuyển trường.

"Nếu bạn im lặng, thì bạn phải chấp nhận. Còn nếu bạn đủ dũng cảm để lên tiếng, thì bạn phải đủ mạnh mẽ để đi đến cùng", bà mẹ nhận ra bài học sau sự việc.



Để dẹp "lạm thu", cần có sự đồng lòng, phối hợp của phụ huynh và nhà trường

Thực chất, những sự việc như bà mẹ trên chia sẻ không hề hiếm gặp, mà chỉ là một ví dụ rõ nét về tình trạng lạm thu dưới danh nghĩa "quỹ lớp, quỹ trường" - vấn đề đã gây bức xúc trong xã hội suốt nhiều năm.

Về bản chất, các khoản đóng góp từ phụ huynh cần mang tính tự nguyện và hướng đến lợi ích chung cho học sinh. Tuy nhiên, khi biến thành áp lực "tự nguyện nhưng bắt buộc", thì mục đích tốt đẹp ban đầu đã bị bóp méo. Chính tâm lý "thôi cho xong chuyện" của đa số phụ huynh lại vô tình tiếp tay cho tình trạng này kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Điều đáng trân trọng là vẫn có những phụ huynh dám lên tiếng, chấp nhận đối diện với rủi ro, thậm chí ảnh hưởng đến việc học của con. Tuy nhiên, để thay đổi thực sự, cần có sự đồng lòng của nhiều phụ huynh, sự minh bạch từ nhà trường, và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý giáo dục.

Trên thực tế, vẫn có những mô hình tích cực. Điển hình là Trường THCS Nguyễn Văn Luông (TP.HCM), nơi ban giám hiệu đã nhiều năm kiên quyết nói không với lạm thu. Năm học 2025 - 2026, trường thông báo không thu 4 khoản: kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, kinh phí tài trợ, các khoản chăm lo cán bộ - giáo viên - nhân viên, và chi phí mua sắm cơ sở vật chất cho lớp, cho trường.

Không chỉ vậy, Hiệu trưởng Đinh Phú Cường còn công khai số điện thoại, email cá nhân và tiếp nhận trực tiếp phản ánh của phụ huynh tại phòng hiệu trưởng trong giờ hành chính. Mọi thông tin đều được bảo mật, giúp phụ huynh yên tâm lên tiếng khi phát hiện sai phạm. Ông cũng thẳng thắn cảnh báo về tình trạng một số phụ huynh tự ý đứng ra thu tiền nhân danh nhà trường - điều hoàn toàn sai quy định.

Thực tế, các động thái minh bạch này đã nhận được sự đồng tình rất lớn. Trước đó, vào dịp 20/11, thay vì nhận hoa và quà, trường đã kêu gọi phụ huynh, doanh nghiệp hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn - một việc làm thiết thực, nhân văn.

Những ví dụ như THCS Nguyễn Văn Luông cho thấy: khi nhà trường và phụ huynh cùng đặt quyền lợi của học sinh lên trên hết, "quỹ phụ huynh" sẽ không còn là nỗi ám ảnh, mà trở lại đúng ý nghĩa ban đầu - một sự chung tay tự nguyện, minh bạch và đầy nhân văn.