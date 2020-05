Mất con trai sau khi sinh 4 con gái, người mẹ bắt đầu che đi gương mặt mình trong 22 năm, đến con cái cũng không biết lý do

Nhờ sự giúp đỡ của một cụ bà trong làng, phóng viên của chương trình "I wan to know about the world" của đài SBS đã tìm được đến căn nhà của một người phụ nữ đeo khẩu trang. Tại đây, họ được nghe câu chuyện của một người mẹ đã phải chung sống với chiếc khẩu trang trong suốt 22 năm trời, từ năm bà 38 tuổi, bởi vì bà quá xấu hổ với diện mạo hiện tại.

Được biết, câu chuyện này đã được lên sóng hồi ngày 16/4/2009 nhưng gần đây lại được dân mạng trên các diễn đàn nhắc đến, theo Insight đưa tin.

Trong lúc trò chuyện với phóng viên, người phụ nữ đã đem những album ảnh lấy từ tủ quần áo ra cho đối phương xem, trong đó là một cô gái trẻ và khỏe mạnh. Đó là hình ảnh thời trẻ của bà, trước khi bà trọn đời không thể cởi bỏ khẩu trang trên mặt.

Năm 18 tuổi, người phụ nữ này đi lấy chồng và hạ sinh 4 người con gái, khó khăn lắm, bà mới mang thai được được một đứa con trai. Bởi vì gia đình nhà chồng của người phụ nữ rất thích cháu trai nên thường thúc giục bà để ra bé trai và họ đặt rất nhiều hy vọng vào lần mang thai thứ 5 của bà.

Thế nhưng, người phụ nữ mang thai 9 tháng trời nhưng mãi không thấy đau đẻ đã đến bệnh viện để kiểm tra. Tại đây, bà nhận tin sét đánh là đứa trẻ đã chết lưu trong bụng mẹ mà không rõ nguyên nhân.

Trước cú sốc quá lớn ấy, người phụ nữ đột ngột mất đi khả năng nói chuyện và dần dần bà chọn mang khẩu trang suốt. Cả ngày, người phụ nữ này chỉ có 2 lần cởi khẩu trang ra và chạm vào gương mặt của mình là lúc bà rửa mặt. Sau khi vệ sinh mặt, bà lại tiếp tục mang khẩu trang, cứ thế trong suốt 22 năm.

Mỗi tuần, các con gái đến thăm mẹ một lần nhưng họ không bao giờ được dùng bữa cùng bà. Đây là lựa chọn của người phụ nữ, không cho các con nhìn thấy gương mặt của mình. Thậm chí, trong những bức ảnh cưới của con gái, người ta cũng không thể tìm thấy bóng dáng của người phụ nữ, bởi vì bà quá xấu hổ nên nhờ các em đi hộ.

Có vẻ như trong quá trình ghi hình, người phụ nữ đã dần chịu mở lòng mình ra. Lúc này, bà lấy hết dũng khí, tự tay cởi chiếc khẩu trang và công khai diện mạo của mình. Thì ra dưới lớp khẩu trang là một người phụ nữ đã bị rụng gần hết răng, chỉ còn lại nướu. Bởi vì ngoại hình thay đổi quá đột ngột nên người phụ nữ này phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ trong cuộc sống của mình.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tin rằng người phụ nữ này đã chịu cú sốc quá lớn sau khi mất đi con trai trong bụng nên đã khiến cơ thể bà thay đổi. May mắn là các bác sĩ nói bà có thể phần nào lấy lại diện mạo nếu như tiếp nhận điều trị. Sau một thời gian, người phụ nữ này đã có thể tự tin mỉm cười và cho biết trong tương lai, bà sẽ cố gắng tiếp tục điều trị.

(Nguồn: Insight)