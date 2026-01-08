Chuyện người phụ nữ Trung Quốc 62 tuổi mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) sau khi mất đi đứa con duy nhất đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận nước này. Hành trình mang thai ở tuổi ngoài lục tuần của bà được ghi lại thường xuyên trên mạng xã hội, không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt mà còn làm dấy lên nhiều tranh cãi gay gắt về y khoa, đạo đức và tâm lý xã hội.

Theo Dahe News, t rên một nền tảng mạng xã hội lớn ở Trung Quốc đại lục, người phụ nữ sống tại thành phố Tống Nguyên, tỉnh Cát Lâm (Đông Bắc Trung Quốc) đều đặn đăng tải các đoạn video cập nhật tình trạng mang thai của chị gái mình. Nhân vật chính trong câu chuyện là một phụ nữ tóc bạc, đang mang thai tháng thứ sáu và chuẩn bị bước sang tuổi 63. Đây là lần mang thai thứ hai trong đời bà.

Bà mẹ U70 đang thư giãn trên ghế sofa, đây là lần thứ hai trong đời bà mang thai. (Ảnh: Douyin)

Tháng 1/2025, bà mất con trai, đứa con duy nhất. Thông tin về độ tuổi và nguyên nhân qua đời của người con không được tiết lộ. Cú sốc mất mát được cho là đã để lại khoảng trống tinh thần rất lớn đối với bà và gia đình. Đến giữa năm, người phụ nữ quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm và đã thụ thai thành công.

Trong một video đăng cuối tháng 12, thai phụ lớn tuổi xuất hiện với vẻ mặt điềm tĩnh, chia sẻ về tình trạng sức khỏe và cảm nhận của mình. “Tôi đoán em bé sẽ chào đời sớm hơn ngày dự sinh, thai nhi khá hiếu động. Bé thích đạp bụng tôi. Tôi nhận thấy mỗi khi ăn đồ ngọt, bé lại cử động nhiều hơn,” bà chia sẻ.

Tại Trung Quốc, các bác sỹ bị cấm tiết lộ giới tính thai nhi do lo ngại tình trạng lựa chọn giới tính và phá thai có chủ đích, bắt nguồn từ truyền thống ưa chuộng con trai. Dù vậy, người phụ nữ 62 tuổi vẫn bày tỏ niềm tin mình sẽ sinh con trai trong một video khác: “Nhiều người nói với tôi rằng vì dạo này tôi thích ăn đồ ngọt nên đứa bé tôi đang mang thai chắc hẳn là con trai. Vậy là con trai tôi đã trở về rồi" .

Cách diễn đạt này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến câu chuyện vượt ra khỏi phạm vi gia đình và trở thành đề tài bàn luận rộng rãi. Với bà, đứa trẻ trong bụng không chỉ là một sinh linh mới mà còn được xem như sự “trở về” về mặt tinh thần của người con trai đã khuất.

Do tuổi cao, bà được theo dõi thai kỳ sát sao hơn so với các thai phụ trẻ tuổi; mỗi lần đi khám đều có em gái đi cùng. Người em, sử dụng biệt danh “Xiao Wei” trên mạng, chính là người ghi lại và chia sẻ các video. Để kiểm tra sức khỏe định kỳ, hai chị em phải di chuyển đến các cơ sở y tế lớn ở Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, cách Tống Nguyên khoảng 170km.

Thai phụ 62 tuổi tin rằng mình đang mang thai bé trai vì bà thèm ăn đồ ngọt. (Ảnh: Douyin)

Các chuyên gia y tế nhiều lần nhấn mạnh rằng, việc mang thai ở độ tuổi ngoài 60 tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bác sỹ sản khoa cao cấp Chen Min, công tác tại Bệnh viện số 1 Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang), cho biết về nguyên tắc, các bác sỹ không khuyến khích phụ nữ mang thai ở độ tuổi quá cao.

“Nguy cơ biến chứng trong thai kỳ tăng lên gấp nhiều lần so với phụ nữ mang thai trẻ tuổi. Họ hầu như chỉ có thể lựa chọn sinh mổ, nhưng bản thân ca phẫu thuật này cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro", BS Chen chia sẻ với truyền thông.

Theo khuyến cáo của các bác sỹ, nếu thực sự có nhu cầu sinh con khi đã cao tuổi, phụ nữ cần kiểm tra sức khỏe toàn diện trước khi mang thai, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn y tế trong suốt thai kỳ và sinh con tại những bệnh viện lớn, nơi có đủ năng lực cấp cứu và hồi sức.

Câu chuyện của thai phụ 62 tuổi làm dấy lên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục. Không ít người bày tỏ lo ngại về tương lai của đứa trẻ. “Bà có đủ sức lực để chăm sóc con không? Hơn nữa, nếu bà và chồng qua đời, con bà sẽ mồ côi từ nhỏ. Ngay cả khi trưởng thành, con vẫn sẽ đau lòng khi thấy cha mẹ của những người bạn cùng trang lứa còn sống", một người dùng mạng bình luận.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực và thể hiện sự cảm thông với lựa chọn của bà: “Con người cần có điểm tựa về mặt cảm xúc và sự hỗ trợ tinh thần để tiếp tục sống. Đó là động lực của cuộc sống" .

Bà đến khám thai định kỳ tại bệnh viện. (Ảnh: Douyin)

Đáp lại những tranh cãi, Xiao Wei, em gái của thai phụ, cho rằng công chúng khó có thể thấu hiểu hết hoàn cảnh của gia đình. “Không ai hiểu được sự kiên quyết của chị tôi. Không ai hiểu được nỗi đau mất đi đứa con duy nhất của chị ấy", cô viết.

Ở giữa những lời ủng hộ và chỉ trích, người phụ nữ tóc bạc U70 vẫn tiếp tục hành trình mang thai của mình, lặng lẽ đi khám định kỳ và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Câu chuyện của bà không chỉ đặt ra câu hỏi về giới hạn sinh học và rủi ro y khoa, mà còn chạm đến cảm xúc mất mát, nhu cầu được bù đắp về tinh thần và khát vọng níu giữ ký ức về một người con đã không còn.