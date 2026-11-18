Mới đây, cộng đồng mạng được phen "cười ngả nghiêng" trước bài đăng chia sẻ của một giáo viên về tấm thiệp mời chụp ảnh kỷ yếu có một không hai từ học trò. Thay vì những dòng chữ hoa mỹ hay thiết kế lung linh thường thấy, tập thể lớp 12 tại một trường THPT tư thục tại Hà Nội đã quyết định "chơi lớn" khi biến lời mời thành một... đề thi tốt nghiệp môn Toán chuẩn chỉnh đến từng milimet.

Nhìn lướt qua, nhiều người chắc hẳn sẽ "toát mồ hôi hột" vì tưởng đây là đề thi thử THPT Quốc gia thật. Từ phông chữ, bố cục chia cột, khung mã đề 0367 cho đến thời gian làm bài 150 phút đều được trình bày y hệt quy chuẩn của Bộ Giáo dục. Đặc biệt, tên của "kỳ thi" được đổi thành "Ky thi kỷ yếu năm 2026 - Môn Toán", với dòng chữ "Giám thị coi thi" chính là tên cô giáo.

Để biết được chính xác thời gian diễn ra buổi lễ, "thí sinh" buộc phải vận dụng kiến thức giải tích lớp 12 với bài toán tìm cực trị hàm số.

Không chỉ ra đề khó nhằn bắt tính đạo hàm f'(x) để tìm ra thời điểm "niềm vui đạt cực đại" rơi vào đúng 10h52 phút 30 giây, nhóm học sinh lầy lội này còn vẽ hẳn đồ thị parabol minh họa cát tuyến, tiếp tuyến cực kỳ chuyên nghiệp.

Đề thi có 1-0-2

Tuy nhiên, có lẽ sợ cô giáo bận chấm bài không có thời gian nháp, các cô cậu học trò đã tâm lý đính kèm luôn phần Lời giải và đóng khung Đáp số rõ ràng ngay bên dưới: 9h45 – 12h00, ngày 05/12/2026. Đỉnh cao của sự "áp lực" nằm ở dòng lưu ý cuối trang: "Thí sinh không được vắng mặt. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm" - một pha "đảo ngược thế cờ" khiến chính giáo viên cũng phải chào thua.

Ngay sau khi được đăng tải, "đề thi kỷ yếu" này đã nhận về bão tim từ cư dân mạng. Nhiều người hài hước bình luận:

"Đúng là học trò chuyên Toán, đến mời đi chụp ảnh cũng phải có đạo hàm mới chịu!"

"Gặp đề này chắc cô giáo tự giác đi sớm 15 phút cho chắc ăn, chứ ngồi giải xong chắc lớp chụp xong mất rồi."

"Chốt câu cuối gắt quá, cô giáo kỳ này không thể vắng mặt được rồi!"

Có thể thấy, bằng sự sáng tạo và lầy lội đúng chất "nhất quỷ nhì ma", các bạn học sinh đã tạo nên một kỷ niệm khó quên với cô giáo của mình trước ngưỡng cửa tốt nghiệp.