Mạo danh Tuấn “khỉ” gọi "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải nhờ đưa ra đầu thú để trêu chọc!

Chiều 8-2, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Công an tỉnh Cà Mau vừa mời người mạo danh Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, 33 tuổi; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) - nghi can trong vụ dùng súng bắn chết 5 người ở Củ Chi - để gọi cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải, đề nghị sẽ ra đầu thú nêu được tạo điều kiện cho gặp vợ con.

Tuấn "khỉ" đang bị truy nã

Theo đó, người mạo danh Tuấn “khỉ” là S.Q.K. (21 tuổi; ngụ ấp 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Làm việc với cơ quan chức năng, K. cho biết bản thân biết Tuấn "khỉ" là nghi phạm bắn chết người ở sòng bạc do đọc thông tin trên báo, đài.

Khi biết số điện thoại của "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (ngụ Bình Dương), K. đã mạo danh Tuấn "khỉ" liên lạc với ông nhờ đưa đi đầu thú. Sau khi gọi cho ông Hải, K. đã gỡ sim điện thoại bỏ vì vợ biết chuyện nên la.

Cũng theo lời K, việc liên hệ với "hiệp sĩ" Hải mạo danh Tuấn “khỉ” nhằm mục đích trêu chọc.

K. có dấu hiệu không bình thường và có giấy chứng nhận tâm thần.

Như đã thông tin, chiều, tối 29-1, Công an huyện Củ Chi nhận được thông tin về vụ nổ súng giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại sòng bạc trong vườn nhãn cạnh nhà 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") là nghi can trong vụ án.

Sau đó, Tuấn cướp xe bỏ trốn và hiện đang bị truy nã về các tội: Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.