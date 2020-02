"Tý bà Dòm", kẻ giữ 1 tỷ đồng giúp nghi can bắn chết 4 người tại sòng bạc Củ Chi đầu thú tại Bến Tre

Liên quan đến vụ 4 người bị bắn chết tại chỗ trong sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) xảy ra vào chiều 29/1, ngày 3/2 theo một nguồn tin riêng, bị can Phạm Thanh Tâm (tự "Tý bà Dòm", SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh), người được cho là giữ số tiền khoảng 1 tỷ đồng của nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) đã bị bắt giữ.

Đối tượng "Tý bà Dòm".

Cụ thể sau khi Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Phạm Thanh Tâm vào ngày 1/2, "Tý bà Dòm" liên hệ với Công an TP.HCM để ra đầu thú khi đang trốn tại một khách sạn tỉnh Bến Tre.

Trưa cùng ngày, Công an TP.HCM đã có mặt di lý bị can từ Bến Tre về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Người dân tập trung theo dõi công an tìm nghi phạm Lê Quốc Tuấn.

Trong một diễn biến liên quan, đến thời điểm hiện tại nghi phạm Lê Quốc Tuấn vẫn chưa bị bắt sau nhiều ngày hàng trăm chiến sĩ Công an TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công an vây bắt đối tượng tại khu vực rừng tràm xã Trung An (huyện Củ Chi).

Trước đó như đã thông tin, khoảng 14h chiều 29/1 người dân khu vực xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) nghe thấy tiếng súng nên chạy đến một sòng bạc vắng vẻ nằm cạnh một chuồng bò gần đó.

Khu vực rừng tràm xã Trung An (huyện Củ Chi) bị vây ráp chặt.

Tại đây, 4 người trong sòng bạc nằm chết tại chỗ vì bị trúng đạn, một người nguy kịch. Nghi phạm bắn các nạn nhân là Lê Quốc Tuấn đã tẩu thoát.

Đến rạng sáng cùng ngày, ông V.C.T. (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị bắn chết, cướp tại sản tại khu vực đường tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Nghi phạm gây án vẫn là Lê Quốc Tuấn.



Hiện nghi phạm Tuấn vẫn chưa bị bắt.

Ngày 30/1, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã với Tuấn về tội "Giết người; cướp tài sản; tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Ngày 1/2, Công an tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Tâm (tự Tý bà Dòm) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".