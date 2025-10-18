Vào ngày 17/10/2025, trang Facebook có tên "Namo Ban Chang Thong" của một tiệm vàng nổi tiếng ở tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một khách hàng mang theo bộ đồ trang trí hình cá và hộp đựng màu vàng để hỏi giá bán.

Nam khách hàng tin rằng tất cả các món đồ này đều là vàng thật. Anh nói với cửa hàng rằng đã mua những món đồ nói trên với giá hơn 200.000 baht (hơn 160 triệu đồng) cách đây khoảng 17-18 năm từ một cửa hàng lớn, uy tín ở tỉnh Nakhon Si Thammarat.

Người bán vàng khi đó khẳng định rằng những món đồ này là vàng thật, được làm thủ công, một món đồ hiếm có, và chỉ có cửa hàng của họ mới có thể làm ra chúng. Điều này đã thúc đẩy vị khách hàng mua và giữ chúng, với kỳ vọng giá trị của số vàng sẽ tăng đáng kể trong tương lai.

Tuy nhiên, khi chủ tiệm vàng đưa vật thể qua máy quét, kết quả cho thấy nó chỉ chứa 4,3% vàng và khoảng 10% bạc, 80% còn lại là đồng, cho thấy đây là đồ đúc chứ không phải đồ thủ công. Máy quét cũng xác định món đồ này chỉ được mạ vàng.

Cửa hàng ước tính nếu là vàng thật thì dựa trên kích thước và trọng lượng, sản phẩm sẽ có giá trị từ 4-5 triệu baht (3,2 - 4 tỷ đồng). Tuy nhiên, vì chỉ được mạ vàng nên giá bán chỉ vài nghìn baht.

Chủ cửa hàng đã khuyên nạn nhân nên tham khảo ý kiến luật sư để khởi kiện cửa hàng đã khai man sản phẩm là hàng thủ công. Anh cũng đề nghị khách hàng nên hợp tác với luật sư để đòi lại quyền lợi chính đáng.