Một sự việc gây chấn động vừa xảy ra tại bang Florida, Mỹ. Vợ chồng Steven Mills và Tiffany Score, đều là người da trắng, sau 5 năm lưu trữ phôi đông lạnh tại một trung tâm hỗ trợ sinh sản, đã chào đón con gái vào tháng 12 năm ngoái. Thế nhưng, niềm vui nhanh chóng chuyển thành bàng hoàng khi em bé sinh ra có làn da màu, khác hoàn toàn với bố mẹ.

Theo các hãng truyền thông quốc tế, sau nhiều năm điều trị vô sinh, cặp đôi quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, khi con chào đời, màu da và đặc điểm ngoại hình khiến họ nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó xác nhận bé gái không có quan hệ huyết thống với cả hai vợ chồng.

Cho rằng đã xảy ra sai sót nghiêm trọng, ông bà Mills khởi kiện trung tâm sinh sản, cáo buộc cơ sở này đã cấy nhầm phôi của người khác vào tử cung của Tiffany. Đồng thời, họ lo ngại phôi thai thực sự của mình có thể đã bị sử dụng cho người khác mà không hay biết.

Theo nội dung đơn kiện, sau khi phát hiện sự bất thường, hai vợ chồng nhiều lần yêu cầu trung tâm hỗ trợ tìm cha mẹ ruột của bé gái và làm rõ tung tích phôi đúng của họ. Tuy nhiên, phía phòng khám không đưa ra được câu trả lời rõ ràng. Không đạt được thỏa thuận, họ quyết định đưa vụ việc ra tòa, cáo buộc trung tâm có hành vi sơ suất nghiêm trọng, vi phạm hợp đồng và gây tổn hại tinh thần.

Đáng chú ý, đơn kiện còn đề xuất một điều khoản mang tính chất tập thể, yêu cầu trung tâm chi trả chi phí xét nghiệm di truyền cho toàn bộ trẻ em sinh ra từ phương pháp cấy phôi tại cơ sở này trong 5 năm qua, nhằm xác định liệu có tồn tại thêm những trường hợp nhầm lẫn khác hay không.

Dù khởi kiện, vợ chồng Mills cho biết sau nhiều tháng trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng, họ đã dành tình cảm sâu sắc cho bé gái và sẵn sàng tiếp tục thực hiện trách nhiệm làm cha mẹ. Tuy nhiên, họ nhấn mạnh rằng xét trên phương diện pháp lý và đạo đức, việc giúp đứa trẻ có cơ hội đoàn tụ với cha mẹ ruột mới là lựa chọn đúng đắn. Thông qua tiến trình pháp lý, họ muốn buộc trung tâm phải tìm ra sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho sai sót chuyên môn.

Trước các cáo buộc, luật sư đại diện của trung tâm sinh sản cho biết cơ sở này thấu hiểu nỗi đau mà gia đình đang trải qua và đang nỗ lực tìm giải pháp hòa giải. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu muốn tiến hành đối chiếu DNA trên diện rộng giữa các bệnh nhân khác và trẻ sơ sinh để làm rõ vấn đề, cần phải có sự đồng ý của từng khách hàng, điều này liên quan đến thủ tục pháp lý và quyền riêng tư rất phức tạp.

Hiện vụ việc vẫn đang được giải quyết theo quy trình tố tụng tại Mỹ.

