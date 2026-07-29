Đối với nhiều gia đình có con nhỏ, đi du lịch vừa là khoảng thời gian đáng mong chờ, vừa là một "thử thách" không hề đơn giản. Từ việc chuẩn bị đồ đạc, chăm con ăn uống, ngủ nghỉ cho đến di chuyển giữa các sân bay, mọi thứ đều đòi hỏi sự phối hợp của cả bố lẫn mẹ. Siêu mẫu Hà Anh cũng không ngoại lệ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng của gia đình cùng ông xã, hai con và bảo mẫu. Thay vì chỉ đăng tải những bức hình lung linh, nữ siêu mẫu lựa chọn kể về những điều rất đời thường nhưng cũng đầy hạnh phúc trong hành trình làm mẹ.

Nguồn: Ha Anh Vu

Điều khiến Hà Anh hạnh phúc nhất chính là việc cậu con trai Luca có cơ hội ở bên gia đình nhiều hơn trong kỳ nghỉ. Cô viết: "Chuyến đi chơi này em được dành nhiều thời gian với bố mẹ và chị hơn thay vì ở nhà đi học, còn có bác bảo mẫu giúp đỡ nữa".

Theo Hà Anh, cả gia đình cùng đi du lịch chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều so với những chuyến đi của hai vợ chồng trước đây. Tuy nhiên, với cô, đó lại là kiểu "vất vả đáng giá".

Nữ siêu mẫu hài hước kể về hàng loạt công việc quen thuộc của các bậc phụ huynh khi đưa con đi chơi: Cùng nhau kéo vali qua sân bay, lo từng bữa ăn cho con, sáng sớm đưa con ra biển nhặt đá, đi bơi hay đơn giản là dành cả ngày để đồng hành cùng các con khám phá mọi thứ xung quanh.

Nguồn: Ha Anh Vu

Điều khiến Hà Anh bất ngờ nhất là sự trưởng thành rất nhanh của Luca. Dù mới tròn 2 tuổi nhưng cậu bé đã biết bập bẹ nói rất nhiều câu hoàn chỉnh. Những câu nói như: "Mẹ bơi với con", "Luca ngủ với mẹ", "Mẹ chơi đi", "Luca ăn kem", "Bố đâu?", "Myla ơi..." khiến nữ siêu mẫu không giấu được sự thích thú.

Không chỉ biết nói, Luca còn hiểu rất nhanh những gì bố mẹ hướng dẫn. Hà Anh kể rằng chỉ cần cô nhờ cậu bé cười để chụp ảnh, giơ tay lên, xoay một vòng hay tránh xa khu vực nước sâu, Luca đều làm theo. Thậm chí, cậu bé còn có thể giúp mẹ làm những việc nhỏ trong nhà như đi vứt rác, đóng cửa hay tìm điều khiển tivi.

Chính điều đó khiến Hà Anh hào hứng chia sẻ: "Em hữu ích lắm! Hiểu hết!".

Qua từng dòng tâm sự, có thể thấy Hà Anh đang tận hưởng trọn vẹn niềm vui của việc nuôi dạy con nhỏ. Cô thừa nhận từ khi có Luca, cuộc sống của mình dường như cũng trở nên nhiều màu sắc hơn.

Nguồn: Ha Anh Vu

"Mẹ yêu em lắm, có em mẹ như lại được trẻ ra nữa ấy, mẹ được nhìn cuộc sống đầy sắc màu, thú vị, trầm trồ, được chơi với em".

Không phải lúc nào chuyến đi cũng chỉ toàn những khoảnh khắc vui vẻ. Hà Anh cũng kể lại một kỷ niệm khiến cô vừa thương vừa xúc động. Khi cả gia đình cùng đi ngắm cá heo và hoàng hôn trên biển, Luca bị say sóng và nôn nhiều lần. Cậu bé sợ hãi bật khóc, còn mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành và động viên.

Nữ siêu mẫu nhớ lại lời mình nói với con trai: "Chàng thủy thủ của mẹ, luyện tập đi, dần lớn lên là quen! Đừng sợ!".

Không chỉ chia sẻ về Luca, Hà Anh còn hé lộ cách hai vợ chồng cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con. Nếu ông xã là người thích chơi những trò vận động, mạnh mẽ và sôi nổi cùng các con thì cô lại là người kiên nhẫn hướng dẫn con bơi, cùng con hái hoa, ngắm chim hay khám phá thiên nhiên.

Theo Hà Anh, mỗi người có một vai trò khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp con lớn lên trong sự yêu thương và an toàn.

"Bố náo nhiệt, mẹ dịu dàng... bố mẹ là vòng tay bảo bọc của em!", nữ siêu mẫu viết.

Nguồn: Ha Anh Vu

Điều khiến nhiều người đồng cảm chính là quan điểm nuôi dạy con của Hà Anh. Cô cho rằng trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ không phải tạo cho con một cuộc sống hoàn hảo, mà là giúp con được lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin, cứng cáp và luôn cảm thấy mình được yêu thương.

Khép lại bài chia sẻ, Hà Anh gửi lời nhắn đầy tình cảm đến cậu con trai út: "Luca bé bỏng, yên tâm trưởng thành bên bố mẹ, chị, ông bà và các anh chị em họ hàng nhà mình con nhé! Mọi người đều yêu con!".

Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước những câu chuyện đời thường mà Hà Anh chia sẻ. Không ít người nhận xét Luca càng lớn càng lanh lợi, đáng yêu, trong khi nhiều bậc phụ huynh cũng đồng cảm với cảm giác "đi chơi còn mệt hơn ở nhà" nhưng vẫn muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm cùng con.

Có lẽ, với Hà Anh, giá trị lớn nhất của những chuyến đi không nằm ở điểm đến hay những bức ảnh đẹp, mà là khoảng thời gian cả gia đình được ở bên nhau, cùng trải nghiệm, cùng trưởng thành. Đó cũng là điều mà nữ siêu mẫu nhiều lần nhấn mạnh trong hành trình làm mẹ của mình: Tuổi thơ của con được tạo nên từ những khoảnh khắc rất bình dị, khi có bố mẹ đồng hành trong từng bước lớn lên.