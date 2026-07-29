CHÍNH THỨC: Kim Soo Hyun được tuyên bố vô tội trong cáo buộc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên

Theo Dispatch ngày 29/7, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) đã quyết định không chuyển hồ sơ truy tố (không khởi tố) đối với Kim Soo Hyun trong vụ việc liên quan đến cáo buộc vi phạm Luật Phúc lợi Trẻ em và phỉ báng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tập trung xác minh hai nội dung chính: liệu Kim Soo Hyun có hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên hay không, và liệu có tồn tại hành vi xâm hại tình dục như phía tố cáo khẳng định hay không.

Kết quả điều tra cho thấy không có bằng chứng chứng minh các cáo buộc trên là sự thật.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo do gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron cùng YouTuber Kim Se Ui (Viện Garo Sero) đệ trình. Phía tố cáo cho rằng vào năm 2014, khi Kim Sae Ron mới học lớp 8 và khoảng 14 tuổi, Kim Soo Hyun đã có quan hệ tình dục với cô, đồng thời ép buộc cô thực hiện các hành vi mang tính chất tình dục.

Để chứng minh cho cáo buộc, trong cuộc họp báo tổ chức vào tháng 5 năm ngoái, Kim Se Ui cùng luật sư Boo Ji Seok đã công bố một đoạn ghi âm được cho là cuộc trò chuyện giữa Kim Sae Ron và một người quen tại bang New Jersey (Mỹ). Trong đoạn ghi âm xuất hiện câu nói: "Lần đầu tiên làm chuyện đó là vào kỳ nghỉ đông năm lớp 8", và phía tố cáo coi đây là "bằng chứng quyết định" chứng minh Kim Soo Hyun có quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, quá trình giám định của cơ quan điều tra lại cho kết quả hoàn toàn trái ngược.

Theo Dispatch, cảnh sát xác định đoạn ghi âm nói trên không phải lời nói thật của Kim Sae Ron, mà là tệp âm thanh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Kết quả phân tích cho thấy dữ liệu giọng nói có nhiều dấu hiệu bất thường, không phù hợp với một cuộc hội thoại tự nhiên.

Không chỉ vậy, nhân vật được giới thiệu là "người quen ở New Jersey" cũng không thể xác minh được danh tính. Cảnh sát cho biết đến nay vẫn chưa xác định được người này có thực sự tồn tại hay từng tiếp xúc với Kim Sae Ron hay không, đồng thời không loại trừ khả năng đây cũng là một nhân vật được tạo dựng bằng AI.

Sau khi xem xét toàn bộ chứng cứ, cơ quan điều tra kết luận không có cơ sở xác định Kim Soo Hyun từng hẹn hò hoặc có hành vi tình dục với Kim Sae Ron khi cô còn là trẻ vị thành niên, đồng thời quyết định không chuyển hồ sơ vụ án để truy tố nam diễn viên.

Đáng chú ý, kết luận lần này chỉ bác bỏ các cáo buộc liên quan đến việc Kim Soo Hyun có quan hệ với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên. Trước đó, trong cuộc họp báo hồi tháng 3/2025, Kim Soo Hyun từng thừa nhận hai người có thời gian yêu nhau, song khẳng định mối quan hệ chỉ bắt đầu khi Kim Sae Ron đã là người trưởng thành, phủ nhận hoàn toàn mọi cáo buộc hẹn hò hay có quan hệ tình dục với cô từ thời còn vị thành niên.

Nguồn: dispatch