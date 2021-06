Màn phỏng vấn đi vào lòng đất của thí sinh Việt Nam tại Miss Universe: Hỏi Tiếng Anh trả lời trớt quớt bằng Tiếng Việt

Một trong những hạn chế của những nhan sắc Việt khi dự thi các cuộc thi sắc đẹp quốc tế những năm về trước là trình độ tiếng Anh. Dù có ngoại hình nổi bật, được báo giới chú ý nhưng việc không có vốn ngoại ngữ đủ tốt khiến nhiều người đẹp không thể thể hiện hết bản thân.

Mới đây, 1 clip được ghi từ hơn 4 năm trước bất ngờ viral lại trên MXH. Theo đó, video cho thấy cảnh các cô gái đang tất bật chuẩn bị để lên sân khấu trong đêm bán kết Miss Universe 2016 từng diễn ra tại Philippines. Trong lúc phóng viên quay hình, Á hậu Lệ Hằng - đại diện của Việt Nam năm đó bỗng gây được sự chú ý và rất nhanh chóng, người thực hiện đoạn phim này đã chọn cô để phỏng vấn.

Câu hỏi đơn giản muốn Lệ Hằng chia sẻ cảm giác ở thời điểm hiện tại nhưng người đẹp không hiểu những gì mà phóng viên nói nên đành hỏi ngược lại: "Cái gì?"

Á hậu Lệ Hằng ngô nghê trả lời tiếng Việt khi được phỏng vấn bằng tiếng Anh trong hậu trường Miss Universe 2016

Phóng viên khá kiên nhẫn khi giúp người đẹp Đà Nẵng nghe lại câu hỏi nhưng nhận ra Lệ Hằng không hiểu tiếng Anh nên người này chuyển sang một câu hỏi dễ hơn: Are you OK? (Bạn ổn chứ?).

Trước ống kính nước ngoài, đại diện Việt Nam vui tươi trả lời câu hỏi trên hoàn toàn bằng tiếng Việt: : "Tôi rất là OK, và tôi mong muốn bước lên sân khấu ngay bây giờ để trình diễn".

Đoạn clip này khiến khán giả hoang mang về trình độ ngoại ngữ không đủ để giao tiếp của mình. Có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến Lệ Hằng ra về tay trắng trong cuộc thi năm đó dù được đánh giá là một trong những cô gái sở hữu gương mặt đẹp. Tuy nhiên, gỡ gạc lại khả năng tiếng Anh, trong đoạn clip này khán giả cũng bày tỏ sự khâm phục cho cô nàng vì cô vẫn cố gắng thể hiện phong thái tự tin, hồn nhiên, không hề e sợ khi gặp ống kính phóng viên.

Lệ Hằng cũng từng chia sẻ mình từng chịu nhiều áp lực khi tham gia Miss Universe 2016 bởi việc thường xuyên sử dụng tiếng Việt trong các hoạt động bên lề.

Bởi vậy, có thể thấy, dù không phải là yếu tố chính để một người đẹp có kết quả cao tại các đấu trường nhan sắc quốc tế, thế nhưng tiếng Anh luôn rất cần và là công cụ bổ trợ đắc lực cho các Hoa hậu, Á hậu có thể tự tin thể hiện mình. Các đơn vị nắm bản quyền các cuộc thi quốc tế cũng cần xem trọng hơn tiêu chí này khi tuyển chọn đại diện của Việt Nam.

Ảnh, clip: Sưu tầm