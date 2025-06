Mới đây, công ty BNB Music Hàn Quốc thông báo họ sắp ra mắt nghệ sĩ solo đầu tiên mang tên NINA. Cô gái 19 tuổi này được kỳ vọng là nhân tố triển vọng Kpop, nhờ giọng hát độc đáo và năng khiếu biểu diễn điêu luyện. Album đầu tay Never Afraid sẽ được phát hành vào ngày 19/6 sắp tới.

NINA thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn, thể hiện tiềm năng là nghệ sĩ thế hệ tiếp theo hướng đến thị trường toàn cầu. Không những vậy, tân binh mới của Kpop còn có ngoại hình rất xinh xắn, dễ thương hút mắt khán giả.

Tân binh Kpop NINA có ngoại hình xinh xắn, tài năng nổi bật

Cư dân mạng nhanh chóng tìm kiếm profile của NINA và phát hiện cô có gia thế không vừa. NINA có tên thật là Thẩm Giai Nhuận, sinh năm 2006, là con gái nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tiểu Thẩm Dương. Nhưng gây sốc hơn cả là ngoại hình ngày ấy - hiện tại của NINA và cách cô vượt qua để trở thành idol Kpop như hiện nay.

Trở về năm 2014, Thẩm Giai Nhuận khi ấy mới 8 tuổi đã cùng bố mẹ tham gia show thực tế The Firsts In Life. Sau khi chương trình lên sóng, ngoại hình của cô bé trở thành chủ đề bàn tán và bị chê bai khắp mạng xã hội. Lý do bởi cô có vẻ ngoài không xinh xắn trong mắt nhiều người, thậm chí có người còn miệt thị rằng vì cô bé giống bố, nên mới có khuôn mặt kém sắc đến thế.

Vào năm 2014, Thẩm Giai Nhuận bị miệt thị ngoại hình khi tham gia show truyền hình cùng bố mẹ

"Sao con bé lại có vẻ ngoài như này?", "Nhìn cô con gái mà cứ tưởng Tiểu Thẩm Dương đội tóc giả"... là 1 trong vô vàn bình luận tiêu cực nhắm vào cô bé 8 tuổi. Tệ hơn, nhiều người còn gọi Thẩm Giai Nhuận với biệt danh "tinh nhị đại kém sắc nhất làng giải trí Hoa ngữ" ("tinh nhị đại" là cách gọi con cái của người nổi tiếng của netizen Trung).

Nhìn con gái bị bạo lực mạng, Tiểu Thẩm Dương đã vô cùng buồn, thừa nhận rất hối hận khi đưa con tham gia chương trình. Nam diễn viên lên tiếng mong mọi người dừng những miệt thị để Giai Nhuận được lớn lên, trưởng thành như những đứa trẻ bình thường. Thế nhưng, trái với sự xót xa và tự trách của bố, Thẩm Giai Nhuận đã mạnh dạn tuyên bố trước ống kính: "Ai cũng bảo con giống bố như đúc. Con rất tự hào!". Nghe những lời này của con, nam diễn viên không kìm được nước mắt.

"Mỗi lời nói của con như lưỡi dao đâm vào tim vậy bởi tôi biết mình không đẹp trai, khuôn mặt nhiều khuyết điểm. Cư dân mạng có vẻ quá rảnh rỗi lại đi công kích ngoại hình một đứa trẻ. Tôi thật sự không hiểu nổi!", Tiểu Thẩm Dương xót xa tâm sự.

Dù bị bạo lực mạng nhưng cô bé vẫn rất lạc quan, tự tin và tự hào vì giống bố

Thời gian trôi qua, Thẩm Giai Nhuận lớn lên và thực sự đã "dậy thì thành công". Gương mặt kém sắc ngày nào dần trở nên xinh xắn, sắc sảo hơn hẳn, thậm chí khiến Thẩm Giai Nhuận bị nghi "dao kéo". So ngoại hình quá khứ và hiện tại khi đã thành idol Kpop, con gái Tiểu Thẩm Dương khác biệt như được "thay đầu". Biệt danh "tinh nhị đại kém sắc nhất làng giải trí Hoa ngữ" cũng dần trôi vào dĩ vãng. Không chỉ biết chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân, Thẩm Giai Nhuận còn có thành tích học tập xuất sắc, thái độ thân thiện với bạn bè. 1 người bạn học đã từng chia sẻ về sao nhí 1 thời: "Thẩm Giai Nhuận rất nổi tiếng ở trường. Cô ấy có sức hút và được nhiều bạn học nam theo đuổi".

1 điểm đáng nể hơn ở Thẩm Giai Nhuận là sau bao năm bị bạo lực mạng, tinh thần lạc quan và sự tự tin của cô bé vẫn không thay đổi. Cô tự tin theo đuổi đam mê, giờ đây còn trở thành idol Kpop. Trên trang cá nhân, Tiểu Thẩm Dương chia sẻ những hình ảnh của Thẩm Giai Nhuận, không giấu được sự xúc động và tự hào khi con gái bé bỏng ngày nào giờ đã chạm tay được vào ước mơ.

Nói về album đầu tay, Thẩm Giai Nhuận (giờ mang nghệ danh NINA) cho biết Never Afraid thể hiện thông điệp táo bạo và độc lập của cô. 4 ca khúc trong album nắm bắt được tinh thần và năng lượng của một người mới quyết tâm tiến về phía trước một cách không sợ hãi - giống với hành trình trưởng thành mà NINA từng trải qua.

"Tinh nhị đại kém sắc nhất làng giải trí Hoa ngữ" giờ đây đã lột xác như được "thay đầu"

Cô thậm chí còn trở thành idol Kpop

Nguồn: Koreaboo