1 mỹ nhân diện chiếc váy trong suốt hở da thịt, công khai thách thức quy định của Cannes?

Vào ngày 15/5, nữ diễn viên Riley Keough suýt chút nữa đã vi phạm quy định về trang phục tại Liên hoan phim Cannes 2026 khi tham dự buổi ra mắt phim Histoires Parallèles (Những câu chuyện song song) trong bộ váy Chanel Haute Couture xuyên thấu. Bộ váy này gồm chiếc áo khoác không cổ, chân váy midi và áo kiểu - tất cả đều được làm từ vải organza màu nude điểm xuyết hạt cườm và ngọc trai. Bộ váy này xuyên thấu, để lộ nội y màu xanh nhạt bên trong của nữ diễn viên.

Mặc dù kiểu dáng có vẻ khá kín đáo, nhưng trang phục này được cho là để lộ quá nhiều da thịt, vi phạm quy định cấm "váy khỏa thân" từ năm 2025. Theo quy định mới nhất của Liên hoan phim Cannes, việc khỏa thân bị cấm trên thảm đỏ cũng như ở bất kỳ khu vực nào khác của liên hoan phim. Ngoài ra, những chiếc váy dài quét hết chiều dài thảm đỏ, vốn từng là lựa chọn phổ biến tại sự kiện này, cũng là điều không nên.

"Những bộ trang phục cồng kềnh, đặc biệt là những bộ có đuôi dài, gây cản trở luồng di chuyển của khách và làm phức tạp việc sắp xếp chỗ ngồi trong rạp hát đều không được phép" - điều lệ của Liên hoan phim Cannes nêu rõ.

Ảnh: Page Six

Riley Keough vi phạm quy định trang phục của Cannes. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên Riley Keough không phải là ngôi sao duy nhất thử thách giới hạn của quy định trang phục tại Cannes kể từ khi các quy định thay đổi. Tại liên hoan phim năm ngoái, người đồng nghiệp đại sứ Chanel của cô - Kristen Stewart - đã chọn một bộ vest ngắn bằng vải tweed màu hồng phối với chân váy xuyên thấu, trong khi Heidi Klum thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy Elie Saab họa tiết hoa có phần đuôi dài ấn tượng tại lễ khai mạc.

Trong khi đó, thành viên ban giám khảo Halle Berry đã buộc phải thay đổi từ chiếc váy bồng bềnh của Gaurav Gupta sang một chiếc váy kẻ sọc gọn gàng hơn của Jacquemus cho cùng sự kiện thảm đỏ đó.

Việc Cannes ra quy định cấm váy hở hang quá đà và có kích thước quá lớn đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng Cannes là sự kiện có quy định trang phục thảm đỏ khắt khe nhất, mang tính kiểm soát trang phục khách mời. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ ban tổ chức bởi từ khi quy định được ban hành, tình trạng hở hang nhức mắt, những khách mời vô danh ăn mặc lố bịch như "gánh xiếc" nhằm thu hút sự chú ý đã giảm mạnh và dần biến mất.

1 số ngôi sao khác như Heidi Klum...

... và Kristen Stewart cũng vi phạm quy định trang phục. Ảnh: Page Six

Về phần Riley Keough, cô có tên đầy đủ là Danielle Riley Keough, sinh ngày 29/5/1989. Cô nổi bật với tài năng diễn xuất đa dạng và khí chất mạnh mẽ, độc lập. Là con gái của ca sĩ Lisa Marie Presley và cháu gái của huyền thoại Elvis Presley, Riley sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và giải trí huyền thoại, nhưng cô đã tự khẳng định bản thân qua con đường nghệ thuật riêng.

Bắt đầu sự nghiệp từ người mẫu cho các thương hiệu lớn như Dolce & Gabbana và Dior, Riley Keough chuyển sang diễn xuất năm 2010 với vai Marie Currie trong phim The Runaways . Cô nhanh chóng gây ấn tượng qua các bộ phim như Mad Max: Fury Road , American Honey, The Girlfriend Experience và đặc biệt là vai chính trong series Daisy Jones & the Six – vai diễn giúp cô nhận đề cử Emmy nhờ màn trình diễn hát và diễn xuất xuất sắc. Với phong cách diễn sâu lắng, táo bạo và khả năng hóa thân linh hoạt, Riley Keough được đánh giá là một trong những tài năng nữ đầy tiềm năng của điện ảnh Hollywood đương đại.

Riley Keough là cháu gái của huyền thoại âm nhạc Elvis Presley. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six