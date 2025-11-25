Màn dậy thì đỉnh nhất phim Việt giờ vàng đây rồi: Bảnh thế này hút gái phải biết, từ đầu đến chân toát ra mùi tiền

Cách Em 1 Milimet hiện là một trong những bộ phim truyền hình phát sóng giờ vàng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Quy dàn diễn viên thực lực của showbiz Việt như Minh Huyền, Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Trọng Lân, Quỳnh Châu… Cách Em 1 Milimet không chỉ gây ấn tượng với kịch bản khai thác khía cạnh tình yêu mà còn cả tình bạn, kỷ niệm thời niên thiếu. Lấy bối cảnh thiên nhiên hùng vĩ, yên bình và chất thơ đặc trưng xuyên suốt, dự án phim mang đến vẻ hoài niệm kết hợp hiện đại.

Trong phần giới thiệu tập 25, tuyến truyện vẫn xoay quanh mâu thuẫn giữa Đức và Nga, cũng như mối quan hệ tình cảm của Viễn. Bên cạnh đó, phân đoạn Tú đối mặt với người bạn thời thơ ấu thu hút sự quan tâm đặc biệt. Nhân vật đươc đề cập không ai khác chính là Hoàng “cận” khi đã trưởng thành.

Bộ đôi Tú và Viễn đang bon bon trên chiếc xe đạp thì vô tình va chạm với Hoàng “cận”, nay đã dậy thì thành công. Không còn là cậu bé đụt và chăm chăm muốn trả thù Tú “thị”, nay Hoàng “cận” lột xác thành chàng lãng tử điển trai, hào hoa ngút ngàn. Bước ra từ xế hộp sang chảnh, anh chàng diện lên mình bộ suit bảnh bao, đeo kính râm sành điệu, tóc thì vuốt vuốt.

Dù đã nhiều năm xa cách, trông khác hẳn thời “trẻ trâu”, nhưng cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” ngày nào vẫn nhận ra nhau. Hoàng “cận” khoe điệu bộ vừa đểu cáng vừa tinh quái, hứa hẹn sẽ thổi thêm gia vị cho guồng quay vốn rối ren của các nhân vật chính.

Người hâm mộ không khỏi thích thú, nóng lòng xem màn đụng độ củ Hoàng “cận” và Thị “tú” ở thời hiện đại. Giành một lời khen cho đội ngũ sản xuất khi có thể chiêu mộ một diễn viên tương đồng ngoại hình xuất sắc giữa Hoàng “cận” trưởng thành và hồi bé. Trương Hoàng được nhận xét có vẻ ngoài siêu hút gái, toát ra vibe “trai tệ” mà chị em siêu mê. Một số netizen còn trêu là có long mạch ở làng Mây hay sao mà đứa nào đứa nấy lớn lên cũng giàu sụ.

Một số bình luận của netizen:

- Công nhận đạo diễn chọn diễn viên hay, hồi nhỏ sao lớn y chang vậy.

- Rất lâu rồi mình mới thấy dàn diễn viên ổn áp thế này. Hy vọng các nhà sản xuất hãy phát huy ạ.

- Trương Hoàng mà vào vai phản diện thì đúng đỉnh

- Đây có phải cái ông đóng trong Quỳnh Búp Bê không ta?

- Hoàng “cận” lớn lên trông tốn gái thế nhỉ.

Trương Hoàng (tên thật là Trương Minh Hoàng), sinh năm 1993, là một diễn viên truyền hình và sân khấu nổi bật tại Việt Nam, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Anh thường được giao các vai phản diện, giang hồ hay xã hội đen trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, Trương Hoàng được nhận xét là người hòa đồng, thân thiện và có lối sống kỷ luật. Sở thích của anh bao gồm thể thao, đặc biệt là bóng đá, và anh duy trì được thân hình 6 múi nhờ luyện tập thường xuyên.

Trương Hoàng sở hữu ngoại hình nam tính, thân hình lực lưỡng như tượng tạc

Bén duyên với diễn xuất từ thời học trung học, Trương Hoàng đã sớm theo đuổi con đường nghệ thuật và tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật. Trong sự nghiệp truyền hình, anh tham gia nhiều phim VFC nổi tiếng như Quỳnh Búp Bê với vai Long “bảo kê”, Bão Ngầm với vai Trung úy Trình, và Hành Trình Công Lý trong vai luật sư Cảnh. Những vai diễn này giúp anh ghi dấu ấn với khả năng hóa thân vào các nhân vật phức tạp và đa chiều.

Anh được biết đến qua nhiều vai diễn xã hội đen

Ngoài ra, Trương Hoàng cũng tham gia các dự án như Biệt Dược Đen, thử sức với vai Tiến - một người đàn ông si tình, cho thấy khả năng lột xác khỏi các vai “đểu” quen thuộc, hay Độc Đạo, với vai Nghĩa - một cảnh sát ngầm đầy nội tâm, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của anh.

Bên cạnh diễn xuất, Trương Hoàng còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch và từng giành Huy chương Vàng tại cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên kịch nói toàn quốc. Khán giả thường nhầm lẫn anh với các nhân vật phản diện trên màn ảnh, nhưng ngoài đời, anh được khen ngợi về ngoại hình và phong thái lịch lãm. Những vai diễn “khó nhằn” nhưng có chiều sâu như Nghĩa trong Độc Đạo chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng, mở ra cơ hội để Trương Hoàng thoát khỏi mác phản diện và tiến tới những vai chính diện, hứa hẹn một tương lai vững chắc trong làng điện ảnh và sân khấu Việt Nam.

Bạch Khởi