CEO Bảo Hoàng lên tiếng nghi vấn Miss Cosmo bị Miss Universe chèn ép

Ngày 24/11, sự kiện send-off của Miss Cosmo Vietnam 2025 đã chính thức diễn ra, đánh dấu thời điểm Hoa hậu Phương Linh bắt đầu hành trình chinh phục vương miện quốc tế. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, các Hoa – Á hậu và khách mời nổi tiếng.

Gây chú ý tại buổi send-off là chia sẻ của ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Miss Cosmo - xoay quanh những vấn đề liên quan câu chuyện bản quyền. Theo đó, cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, CEO Bảo Hoàng đã có tâm thư bày tỏ sự bức xúc: "Hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một thông tin được chia sẻ từ cuộc họp Giám đốc Quốc gia trong khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp lớn đang diễn ra. Trong đó, tổ chức này đã gây áp lực lên các Giám đốc Quốc gia rằng họ sẽ bị mất giấy phép nếu tiếp tục hợp tác với Miss Cosmo".

Thông tin này khiến fan sắc đẹp không khỏi bàn tán và đặt nghi vấn tổ chức mà CEO Bảo Hoàng đề cập đến không ai khác là Miss Universe. Tại sự kiện chiều nay, khi được hỏi đến những vấn đề này, CEO Bảo Hoàng đã thẳng thắn trả lời Miss Cosmo luôn tôn trọng cách vận hành và chính sách của các cuộc thi sắc đẹp nhưng đồng thời nhấn mạnh không nên có việc gây áp lực, hoặc "trao quyền có điều kiện".

CEO Bảo Hoàng lên tiếng về drama bản quyền với 1 cuộc thi nhan sắc khác

CEO Bảo Hoàng chia sẻ:"Chúng tôi tôn trọng chính sách hoạt động của từng cuộc thi và quyết định của từng GĐQG. Tuy vậy, khi nói về sự trao quyền cho những cuộc thi, thì đó không chỉ là trao quyền cho các thí sinh, mà cũng phải trao quyền cho các GĐQG, vì nếu không có GĐQG thì làm sao có được sự chuẩn bị tốt nhất cho thí sinh được.

Tôi rất tôn trọng những đơn vị cộng tác với mình và luôn tạo điều kiện để họ có thể làm tốt nhất công việc. Tại vì tôi từng ở cái vị trí đó và hiểu áp lực của một người phải tìm kiếm và chuẩn bị tốt nhất cho đại diện thi quốc tế. Vì thế tôi nghĩ họ không nên bị đặt ra những áp lực không cần thiết. Nếu chúng ta luôn nói về những cuộc thi trao quyền, thì phải trao quyền thực sự, chứ không phải là trao quyền có điều kiện. Tại sao tôi phải lên tiếng trong cái bối cảnh như vậy? Có nhiều người nói tôi nên cảm thấy vui và tự hào vì cuộc thi 2 tuổi lại bị đặt cho những vấn đề như vậy - chứng tỏ cuộc thi này có tiềm năng. Nhưng thực sự mà nói, bản thân tôi vẫn muốn Miss Cosmo có được tính ổn định trong công tác bản quyền tại các quốc gia.

Mọi người có thể nhìn thấy một quốc gia khi có sự thay đổi về bản quyền cuộc thi lớn thì mất rất nhiều thời gian để họ ổn định và có niềm tin từ cộng đồng người hâm mộ. Ở những năm đầu tiên, Miss Cosmo đã làm được một việc rất là tốt, đó là thiết lập được một cộng đồng GĐQG - những người có tâm huyết với cuộc thi sắc đẹp và gửi đến cho chúng tôi những cái đại diện rất là tốt. Và chúng tôi muốn giữ được cái tính ổn định đó. Chính vì vậy mà tôi cho là mình phải lên tiếng cho cái việc này và phải bảo vệ quyền lợi cho cuộc thi Miss Cosmo. Chúng tôi cũng rất là trân trọng những GĐQG đã lựa chọn ở lại và tiếp tục đồng hành cùng với Miss Cosmo. Và tôi tin là cái hành trình này sẽ không làm quý vị thất vọng".

CEO Bảo Hoàng cho rằng mọi cuộc thi nên được trao quyền đúng nghĩa, cần tôn trọng chính sách và vận hành của nhau

Nói về công tác tổ chức Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam, CEO Bảo Hoàng khẳng định sẽ tạo nên sân chơi sắc đẹp hấp dẫn và minh bạch. Ông nói: "Tôi xin phép không chia sẻ yếu tố liên quan tới các cuộc thi khác, vì họ làm như thế nào không liên quan tới việc chúng tôi làm như thế nào. Ngay từ đầu tổ chức cuộc thi của mình, chúng tôi đã đặt và đề cao yếu tố về tính minh bạch. Từ công tác tuyển chọn Ban giám khảo cho đến cái việc mà xây dựng một cái hệ thống chấm điểm riêng và độc lập. Toàn bộ ý chí của BGK sẽ được thể hiện qua app chấm điểm.

Và điều thứ ba là toàn bộ số điểm của BGK sẽ được chuyển trực tiếp đến hệ thống của đơn vị kiểm toán. Tôi nói thật đến khi kết quả được công bố trên sân khấu thì tôi mới biết, tôi cũng như những vị khán giả ngồi theo dõi và nhận kết quả như quý vị thôi.

Tôi tin đó là kết quả khách quan bởi vì chúng tôi đã tốn rất là nhiều thời gian, tâm sức để tìm ra những giám khảo đại diện cho những tiếng nói khác nhau. Và nếu không tôn trọng họ thì chắc chắn chúng tôi không thể mời họ quay trở lại. Chúng ta có thể thấy là những giám khảo họ rất vui và thể hiện cái sự thiện chí khi tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng cuộc thi Miss Cosmo. Cái điều đó thể hiện cho cái tính minh bạch của cuộc thi".

CEO của Miss Cosmo nói về việc tổ chức cuộc thi minh bạch sắp tới

Trong khuôn khổ buổi send-off, Hoa hậu Phương Linh cũng đã nhận sash Miss Cosmo Vietnam, qua đó chính thức đại diện nhan sắc Việt Miss Cosmo quốc tế. Trên thảm đỏ, người đẹp đội vương miện khủng, kết hợp chiếc váy màu vàng tôn dáng, ôm đường cong quyến rũ. Đến khi lên sân khấu nhận sash, Phương Linh ghi điểm với 2 bộ trang phục truyền thống. Thần sắc và visual của Miss Cosmo Vietnam 2025 được đánh giá đã thăng hạng trông thấy.

Bên cạnh nhân vật chính, thảm đỏ sự kiện còn thu hút sự góp mặt của loạt mỹ nhân Vbiz như Hoa hậu Ngọc Châu, Bùi Xuân Hạnh, Hà Trúc Linh, Á hậu Cẩm Ly... cùng các đại diện Miss Cosmo các nước khoe sắc rạng rỡ với những bộ cánh "chặt chém".

Dàn Hoa - Á hậu đến cổ vũ Phương Linh trong sự kiện send-off thi Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Phương Linh trong ngày chính thức nhận sash

Hoa hậu Bùi Xuân Hạnh

Hoa hậu Ngọc Châu và Á hậu Cẩm Ly chúc mừng đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo

Cận visual xinh đẹp và thần thái sang trọng của Ngọc Châu - GĐQG Miss Cosmo Vietnam

Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh

Đại diện Miss Cosmo các nước cũng xuất hiện trong buổi send-off

Phương Linh nhận sash thi quốc tế

Hoa hậu Phương Linh mặc cổ phục biểu diễn tiết mục múa trên sân khấu

Nàng hậu Việt mặc áo dài nhận sash chính thức

