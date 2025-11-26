Màn ảnh Việt có 1 phim cổ trang nhất định phải xem: Nữ chính vừa đẹp vừa chiến, nghe tên nam chính là biết siêu phẩm

Mới đây, dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã chính thức khai máy, hứa hẹn sẽ mang đến những thước phim hào hùng, thiêng liêng đến với khán giả vào mùa hè năm sau. Trong bối cảnh không chỉ thế hệ người lớn - trung niên mà giới trẻ cũng tìm về những giá trị nghệ thuật - văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ hội mọt phim.

Lấy bối cảnh ở Cố đô Hoa Lư, vùng đất địa linh nhân kiệt, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đưa người xem vào cuộc chạy đua sinh tử với sứ mệnh đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia. Đồng thời, ống kính sẽ mở ra thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ nhưng đẹp nao lòng tại không gian bao la, lưu giữ di sản hàng nghìn năm của đất nước.

Quy tụ dàn ngôi sao thực lực và “lão làng” như NSND Như Quỳnh, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Johnny Trí Nguyễn, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Đỗ Thị Hải Yến… nhưng 2 sao trẻ là Tuấn Trần và Trần Thiên Tú vẫn không hề lép vế. Theo công bố từ phía NSX, bộ đôi vừa thực hiện ghi hình Đại cảnh đêm Trung Thu năm 979 - triều Đinh tại Ninh Bình với sự kiện Tái diễn quang cảnh đêm Trung Thu rực rỡ hoa đăng

Mỹ nhân sinh năm 1991 thời gian gần đây trở lại hoạt động showbiz, sẵn sàng lăn xả hết mình cho vai diễn quan trọng. Qua loạt ảnh phim, Trần Thiên Tú khoe vẻ đẹp mạnh mẽ, rắn rỏi trong cổ phục chiến đấu, toát lên khí chất của nữ nhân hào kiệt giữa khung cảnh lịch sử. Chỉ mới nhá hàng một chút, người hâm mộ “chắc mẩm” cô nàng sẽ giữ vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ bí mật Mộ Vua Đinh.

Tuấn Trần hóa thân thành một tráng sĩ ảo vải xuất thân là thợ săn, sinh sống trên núi rừng đại ngàn. Chi tiết này phần nào lý giải tạo hình xơ xác, bụi bặm của anh. Nam diễn viên cũng diện lên mình bộ trang phục thời xa xưa, tóc dài thướt tha khác lạ. Sở hữu gia tài phim nghìn tỷ, Tuấn Trần là mảnh ghép sáng giá bảo chứng cho thành công của bộ phim.

Ngay khi lọt thông tin và hình ảnh đầu tiên của Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được tung ra, cộng đồng mê phim cổ trang Việt lập tức dậy sóng. Nhiều người hào hứng cho rằng mùa hè năm sau, màn ảnh Việt sẽ có một dự án đáng để chờ, vừa mang màu sắc lịch sử - văn hoá, vừa quy tụ dàn cast đủ sức nặng. Đặc biệt, cái tên Tuấn Trần xuất hiện đã khiến không ít khán giả “chốt đơn”, bởi anh từng tham gia loạt phim đạt doanh thu khủng.

Nhưng gây bất ngờ nhất lại là phản ứng dành cho Trần Thiên Tú. Chỉ vài tấm ảnh hậu trường, khán giả đã không giấu nổi phấn khích trước hình tượng nữ chiến binh vừa mạnh mẽ, vừa sắc sảo. Nhiều fan còn tuyên bố: Chỉ nhìn khí chất thôi là biết sẽ có màn thể hiện ra trò rồi.”

Đêm hội tại làng ven Cố đô Hoa Lư không chỉ được tái hiện bằng cổ phục và lồng đèn, mà bằng tinh thần của hơn 200 bạn trẻ đã hào hứng dấn thân vào hành trình phục dựng văn hoá. Khi Tuấn Trần và Trần Thiên Tú bất ngờ xuất hiện giữa đêm hội, hàng trăm ánh mắt vỡ òa, không chỉ vì họ là hai ngôi sao của phim, mà vì người trẻ được thấy lịch sử bước ra đời thật - sống động, gần gũi và đầy kiêu hãnh.

Bộ phim kể về hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng để đánh lừa kẻ thù muốn phá hoại lăng mộ – nơi được xem là nguồn vượng khí quốc gia. Nhưng ẩn sau những quan tài ấy là bí mật gì? Một di nguyện? Một sức mạnh? Hay một sự thật có thể xoay chuyển vận mệnh cả dân tộc? Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình là câu chuyện về lòng trung thành, niềm tin, sự hi sinh và khát vọng tự do – những giá trị làm nên bản lĩnh Việt.

Sau quá trình nghiên cứu công phu về lịch sử – văn hóa triều Đinh, Đoàn làm phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã tái hiện Tết Trung Thu năm 979 giữa ngôi làng ven Cố đô Hoa Lư. Sự kiện không chỉ là một cảnh quay, mà còn là khoảnh khắc điện ảnh hòa vào đời sống, nơi hơn 200 diễn viên quần chúng bao gồm những bạn trẻ yêu thích cổ phục từ các nhóm như Chiêu Minh Các, các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và người dân địa phương của tỉnh Ninh Bình cùng nhau khoác lên mình các bộ cổ phục triều Đinh, cùng thắp sáng bầu trời đêm trên mảnh đất linh thiêng ấy bằng niềm tự hào người Việt.