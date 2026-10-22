Mâm cơm nhà lúc nửa đêm của Cục trưởng Xuân Bắc

Là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến, NSND Xuân Bắc không chỉ gây chú ý bởi các hoạt động nghệ thuật mà còn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh được đăng tải, cuộc sống của nam nghệ sĩ mang màu sắc giản dị, gần gũi, đặc biệt là những mâm cơm gia đình do bà xã chuẩn bị. Không cần những món ăn đắt đỏ hay cách trình bày cầu kỳ, bữa cơm nhà của gia đình Xuân Bắc vẫn tạo cảm giác thân thuộc với những món ăn quen thuộc trong căn bếp.

Tối muộn ngày 22/10, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục chia sẻ mâm cơm nhà được thưởng thức vào thời điểm khá đặc biệt. Trên bàn ăn là những món dân dã như ruốc đậu, hành phi, dưa cải xào thịt, đỗ luộc cùng nước canh. Không có gì quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo nên một bữa ăn đậm chất gia đình. Đáng chú ý, bên cạnh hình ảnh mâm cơm, NSND Xuân Bắc còn ngẫu hứng làm thơ để miêu tả bữa ăn của mình.

Nghệ sĩ Xuân Bắc khoe bữa cơm giản dị lúc nửa đêm

Những món cơm nhà quen thuộc nhưng lại nghệ sĩ Xuân Bắc rất hài lòng

Những câu thơ vừa tả thực từng món trên bàn, vừa mang màu sắc hài hước đặc trưng của nam nghệ sĩ: "Bữa muộn hôm nay khác mọi khi. Nhìn đi nhìn lại chẳng có gì. Đỗ xanh, dưa mặn thêm một lọ muối lạc, hành khô... ruốc tí ti. Một nồi nước luộc thìa nguyên chiếc. Cơm nguội, bát gầy đũa vắt qua. Thôi thì như thế, đành như thế. Ai bảo 20 chẳng có quà".

Trước đó, Xuân Bắc cũng từng chia sẻ việc vợ chỉ bày biện cơm đơn giản chứ không trang trí cầu kỳ: "Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!".

Nghệ sĩ Xuân Bắc cho biết gia đình không chú trọng viện bày biện cầu kỳ trong mỗi bữa ăn

Những mâm cơm đều có đủ thịt, rau và chế biến nhiều kiểu

Nghệ sĩ Xuân Bắc luôn dành lời khen trước những mâm cơm nhà của vợ chuẩn bị

Cuộc sống đời thường cũng như những bữa ăn của nghệ sĩ Xuân Bắc khá giản dị

Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ ăn cơm khá muộn, nhưng luôn được vợ dành phần chỉn chu

Bên cạnh hình ảnh mâm cơm, NSND Xuân Bắc còn ngẫu hứng làm thơ để miêu tả bữa ăn của mình

Tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, NSND Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, được đông đảo khán giả yêu mến suốt nhiều thập kỷ. Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1995, nam nghệ sĩ nhanh chóng ghi dấu ấn với vai Núi trong bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông. Đây cũng là một trong những vai diễn đưa tên tuổi Xuân Bắc đến gần hơn với công chúng.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Xuân Bắc còn trở thành gương mặt không thể thiếu của chương trình Gặp nhau cuối năm với vai Nam Tào. Lối diễn duyên dáng, cách tung hứng hài hước cùng những màn đối đáp ăn ý đã giúp nhân vật này trở thành một phần ký ức Tết của nhiều thế hệ khán giả. Bên cạnh đó, anh còn hoạt động với vai trò MC, ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình.

Năm 2006, nghệ sĩ Xuân Bắc kết hôn với bà xã Hồng Nhung. Cặp đôi hiện có 3 con trai. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ không chỉ xây dựng được chỗ đứng riêng trong lòng khán giả mà còn đảm nhận những vị trí quan trọng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tháng 10/2024, NSND Xuân Bắc được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Trước đó, từ tháng 1/2021, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nghệ sĩ Xuân Bắc thoải mái chia sẻ cuộc sống đời thường với công chúng

Ảnh: FBNV