Mâm cơm 35.000 đồng ở Quảng Ngãi đầy đặn thịt, cá, trứng, đông đến mức bà chủ phải nấu thêm 5 lon gạo mỗi ngày

Quảng Ngãi vốn được biết đến với những địa danh nổi tiếng như đảo Lý Sơn cùng loạt đặc sản dân dã như don, cá bống sông Trà, ram thịt nướng, bún chả cá, bánh tráng đập, tỏi Lý Sơn… Thế nhưng những ngày qua, một quán cơm bình dân ven Quốc lộ 1 lại bất ngờ khiến nhiều người biết đến Quảng Ngãi theo một cách rất khác.

“Mâm cơm 35.000 đồng mà đầy đặn như vậy thì tôi ăn quán này cả đời” - một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình khi hình ảnh mâm cơm giá rẻ tại quán cơm Chung Thủy được chia sẻ trên mạng xã hội.

Quán cơm bình dân ven Quốc lộ 1 khiến nhiều người biết đến vì bán mâm cơm 35.000 đồng nhưng vô cùng đầy đặn. Ảnh: Google Review

Mâm cơm 35.000 đồng đầy đủ món, trình bày tươm tất

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Bình Sơn, Quảng Ngãi, có khoảng 5-7 quán cơm bình dân cùng bán với mức giá khoảng 35.000 đồng/mâm cho một người. Đây đều là những quán đã tồn tại nhiều năm, chủ yếu phục vụ người lao động, người dân địa phương và các tài xế đường dài.

Trong số đó, quán cơm Chung Thủy bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau loạt video review trên mạng xã hội.

Theo video của nhà sáng tạo nội dung Thương Lang Thang, một mâm cơm 35.000 đồng tại quán có khá nhiều món: thịt luộc, trứng, rau xào, cà muối, một lát cá, rau sống cùng 2 loại nước chấm. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mỗi món đều được bày riêng trong từng chiếc đĩa, phần ăn khá đầy đặn và được sắp xếp gọn gàng, tươm tất.

Một mâm cơm 35.000 đồng tại quán có khá nhiều món: thịt luộc, trứng, rau xào, cà muối, một lát cá, rau sống cùng 2 loại nước chấm. Ảnh: Thương Lang Thang

Khi gọi thêm một mâm cơm khác, thực khách tiếp tục nhận được nhiều món như thịt luộc, cá rán, cà muối, rau sống, rau xào, gà kho cùng 2 loại nước chấm và một tô cơm. Cả hai mâm đều được đặt trên mâm nhôm; thìa, đũa được để trong hộp có nắp đậy cẩn thận.

Hình ảnh những mâm cơm đầy đặn với mức giá chỉ 35.000 đồng nhanh chóng khiến dân mạng ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng với số lượng món ăn như vậy, nếu tự đi chợ mua nguyên liệu về nấu, đôi khi 35.000 đồng còn chưa đủ.

Một mâm cơm khác đầy đặn và ngon không kém cũng có giá 35.000 đồng. Ảnh: Thương Lang Thang

“35 nghìn như này thì ở gần tôi khỏi đi chợ nấu ăn luôn, ăn quán như này cả đời cũng được”, một người bình luận.

“Rẻ quá cũng không được, như vậy phải 70 nghìn”, người khác viết.

“Tôi mà ở gần chắc ăn cơm tháng luôn, khỏi nấu. Thời buổi này cái gì cũng mắc mà mâm cơm có 35 nghìn”, một dân mạng chia sẻ.

Thậm chí, có người còn đùa rằng nếu ở gần Quảng Ngãi, họ sẵn sàng bắt xe đến chỉ để ăn thử mâm cơm này.

Phía sau “bí mật” của mâm cơm 35.000 đồng

Bên cạnh những lời trầm trồ, mức giá 35.000 đồng cũng khiến một số người đặt câu hỏi: Với lượng thức ăn như vậy, liệu quán có thể có lời? Thậm chí, có người nghi ngờ chất lượng nguyên liệu hoặc cho rằng đây chỉ là “chiêu” thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Chung, 64 tuổi, chủ quán cơm Chung Thủy, quán đã hoạt động khoảng 7 năm. Bà không thống kê cụ thể số suất bán ra mỗi ngày mà thường tính theo lượng gạo nấu.

Bà Nguyễn Thị Chung, chủ quán cơm Chung Thủy chia sẻ quán đã hoạt động khoảng 7 năm. Ảnh: Thương Lang Thang

Trước khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, mỗi ngày quán nấu khoảng 25-40 lon gạo. Sau khi các video về quán viral, lượng khách tăng lên đáng kể, có ngày quán phải nấu khoảng 45 lon gạo.

Về câu hỏi vì sao có thể bán một mâm cơm nhiều món với giá 35.000 đồng mà vẫn duy trì được quán, bà Chung cho biết gia đình có lúa gạo tự trồng, không phải thuê mặt bằng và cũng không thuê người bán. Vì vậy, gia đình chủ yếu “lấy công làm lời”.

Sau khi các video về quán viral, lượng khách tăng lên đáng kể, có ngày ông bà chủ quán phải nấu khoảng 45 lon gạo. Ảnh: Thịnh Da Đen Phan Rang

Theo bà Chung, một suất cơm dành cho một người thường gồm thịt luộc, thịt gà kho sả, một phần cá hoặc trứng, rau sống, mắm cà, canh và cơm. Với mâm cơm dành cho hai người, số lượng và chủng loại món ăn sẽ nhiều hơn, gồm cá, thịt, trứng, đậu hũ cùng các món ăn kèm; mỗi món cũng được đựng trong những chiếc đĩa lớn hơn.

Không chỉ gây chú ý nhờ mức giá, quán cơm Chung Thủy còn được thực khách yêu thích bởi những món ăn mang hương vị cơm nhà, đúng kiểu bữa ăn quen thuộc của người lao động và người đi đường.

Không chỉ gây chú ý nhờ mức giá, quán cơm Chung Thủy còn được thực khách yêu thích bởi những món ăn mang hương vị cơm nhà. Ảnh: Google Review

Quán mở cửa từ khoảng 9 giờ sáng và thường bán hết cơm trước 12 giờ 30 mỗi ngày.

Giữa thời điểm giá nguyên liệu và chi phí sinh hoạt liên tục tăng, một quán cơm ven Quốc lộ 1 vẫn giữ mức 35.000 đồng cho một mâm cơm đầy đặn vì thế càng khiến nhiều người bất ngờ. Từ một quán ăn bình dân vốn chủ yếu phục vụ khách địa phương và tài xế đường dài, Chung Thủy nay được nhiều thực khách tìm đến sau những video lan truyền trên mạng xã hội.

Có lẽ chính sự giản dị của những mâm cơm nhà, mức giá dễ chịu cùng cách làm ăn chân chất “lấy công làm lời” đã tạo nên sức hút riêng cho quán cơm nhỏ giữa Quảng Ngãi.