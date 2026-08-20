Mai Thu Hương và hành trình viết tiếp dấu ấn Sao Mai

Cuộc trở lại mang theo nhiều chờ đợi

Giữa những gương mặt xuất hiện tại vòng sơ loại khu vực miền Bắc Sao Mai 2026, một nữ ca sĩ trẻ có ngoại hình xinh đẹp cùng tạo hình đậm chất dân gian nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đó là Mai Thu Hương, gương mặt quen thuộc với khán giả Sao Mai, từng lọt Top 4 phong cách âm nhạc dân gian và nhận giải thưởng Ngôi sao Hy vọng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại mùa giải năm 2022.

Mai Thu Hương tham dự vòng loại Sao Mai 2026 với số báo danh 044.

Lần trở lại này của Thu Hương mang đến niềm vui và gợi lên nhiều chờ đợi đối với khán giả. Nữ ca sĩ sẽ lựa chọn tác phẩm nào? Cô sẽ kể câu chuyện gì bằng âm nhạc? Và sau bốn năm miệt mài rèn luyện, một Mai Thu Hương ở tuổi 27 sẽ mang đến diện mạo nghệ thuật khác biệt ra sao?

Sự tò mò ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay từ Sao Mai 2022, Mai Thu Hương đã tạo được dấu ấn đẹp bằng chất giọng dày, ấm, giàu tình cảm cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản. Cô xử lý những câu hát mềm mại, giữ được nét luyến láy đặc trưng của âm nhạc dân gian Bắc Bộ mà không sa vào phô diễn. Mỗi phần trình diễn đều được nữ ca sĩ chăm chút về cảm xúc, hình ảnh và cách kể chuyện trên sân khấu.

Mai Thu Hương từng tạo được thiện cảm của khán giả yêu mến dòng nhạc dân gian.

Điểm đáng nhớ ở Thu Hương còn nằm trong khả năng nhập vai tự nhiên. Ánh mắt, nét mặt và từng chuyển động của cô không tách rời giọng hát mà cùng hòa vào mạch cảm xúc của tác phẩm. Nhờ vậy, tiết mục không chỉ được thể hiện bằng âm thanh mà còn hiện lên như một câu chuyện có nhân vật, có không gian và có đời sống riêng. Chính dấu ấn tốt đẹp ấy càng khiến công chúng háo hức chờ đợi những điều mới mẻ cô sẽ mang đến tại Sao Mai 2026.

Bốn năm bồi đắp độ chín của một nghệ sĩ

Sau Sao Mai 2022, Mai Thu Hương tiếp tục công tác tại Nhà Hát Ca Múa Nhạc Quốc Gia Việt Nam. Nếu cuộc thi giúp một giọng ca đến gần hơn với công chúng, môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp lại là nơi người nghệ sĩ rèn luyện và tạo dựng nền tảng lâu dài.

Thu Hương đã góp mặt trong nhiều chương trình quy mô như "Giai điệu Việt", "Hồng Hà tự khúc", "Mặt trời phương Đông", "Sắt son niềm tin", "Giai điệu Tổ quốc", bên cạnh các chương trình phục vụ những sự kiện văn hóa, chính trị và đối ngoại quan trọng của đất nước.

Nữ ca sĩ từng góp mặt trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn của đất nước.

Bốn năm ấy cũng giúp cô hiểu rằng giọng hát đẹp mới chỉ là điểm khởi đầu. Để đi đường dài, người ca sĩ cần có vốn sống, khả năng cảm nhận tác phẩm và thái độ nghiêm túc trong mỗi lần xuất hiện. Kỹ thuật có thể được rèn luyện trong phòng tập, nhưng chiều sâu của tiếng hát còn được tạo nên từ trải nghiệm và những rung động trước cuộc sống.

Song song với công việc tại nhà hát, Thu Hương tiếp tục được ghi nhận ở các sân chơi âm nhạc uy tín. Năm 2023, cô giành giải Nhì phong cách dân gian tại Tiếng hát Hà Nội. Năm 2024, nữ ca sĩ nhận Huy chương Vàng và giải Nhì tại Crescendo International Music Festival & Competition. Cô cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 trong lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật.

Gương mặt đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng và giàu khát vọng.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Thu Hương còn tham gia hiến máu, biểu diễn thiện nguyện và các chương trình hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Những hoạt động ấy góp phần hoàn thiện hình ảnh một nghệ sĩ trẻ sống trách nhiệm, biết dùng tiếng hát để lan tỏa những giá trị tích cực.

Kỳ vọng vào một Mai Thu Hương mới mẻ và trưởng thành hơn

Bốn năm trước, Sao Mai giúp công chúng nhận diện một giọng ca trẻ giàu tiềm năng. Năm 2026, Thu Hương trở lại không chỉ để gợi nhắc dấu ấn đã có, mà còn để giới thiệu một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Đây là cơ hội để cô viết tiếp giấc mơ còn dang dở và hướng tới một cột mốc mới sau hành trình dài bền bỉ với nghề.

Khán giả mong chờ vào một phiên bản Mai Thu Hương bản lĩnh và trưởng thành hơn.

So với lần tham dự trước, Thu Hương đang có nhiều lợi thế rõ rệt. Cô sở hữu nền tảng thanh nhạc vững vàng, chất giọng giàu cảm xúc, khả năng biểu diễn linh hoạt và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều sân khấu lớn. Quan trọng hơn, nữ ca sĩ đã có thời gian để hiểu mình, biết đâu là thế mạnh cần phát huy và màu sắc nào có thể giúp cô tạo nên sự khác biệt.

Kết quả vòng sơ loại hiện chưa được công bố, vì vậy chặng đường phía trước vẫn là một câu chuyện đang mở. Dẫu vậy, sự trở lại của Mai Thu Hương đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý và gợi lên niềm háo hức về những gì cô có thể mang đến tại Sao Mai 2026.