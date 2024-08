Mai Ngô lột xác sau The New Mentor, đáp trả khi bị đánh giá thấp năng lực

Tái xuất sau khi giành chức Á quân The New Mentor, Mai Ngô gây bất ngờ cho khán giả với vẻ ngoài xinh đẹp, đằm thắm. Không còn là người mẫu gai góc, gợi cảm và sẵn sàng "đấu với mọi drama", Mai Ngô ở thời điểm hiện tại duyên dáng, nhẹ nhàng hơn.

Nói về việc giành chức Á quân ở The New Mentor, Mai Ngô bày tỏ: "Để tiệm cận với xu hướng của thế giới cũng như định hướng của cuộc thi là vươn tầm Quốc tế, Mai Ngô với tất cả kinh nghiệm không chỉ từ The New Mentor, mà còn là tất cả những chương trình, cuộc thi trước đây để tìm ra một người thật sự truyền cảm hứng - một influencer có khả năng đem những nét đẹp văn hóa Việt Nam ra quốc tế".

Hình ảnh dịu dàng đằm thắm của Mai Ngô

Bên cạnh đó, Mai Ngô cũng nói rằng ở thời điểm hiện tại cô tự nhận thấy bản thân: "Trưởng thành, chuyên nghiệp và điềm tĩnh hơn rất nhiều! Nhưng tuổi trẻ bồng bột, thẳng tính và bốc đồng cũng chính là một phần làm nên một Mai Ngô như hiện tại, có trước thì mới có sau và có lẽ được như ngày hôm nay cũng chính là vì đã trải qua nhiều thứ nên mới có được sự thay đổi này".

Nhiều ý kiến cho rằng Mai Ngô tham gia nhiều cuộc thi, góp mặt trong nhiều show truyền hình thực tế nhưng chỉ toàn nhận giải Á quân. Chính vì vậy việc Mai Ngô nổi lên và được mời làm giám khảo trong một số chương trình có phần không phù hợp vì cô chưa thắng Quán quân bao giờ. Đáp lại nhận xét này, Mai Ngô nói:

"Không sở hữu vị trí cao nhất trong các cuộc thi mình từng tham gia không có nghĩa là không đủ trình độ để được ngồi ở vị trí giám khảo". Bên cạnh đó, cô cho rằng khi đã lựa chọn cô thì ban tổ chức các cuộc thi, đặc biệt là những cuộc thi mang tính quốc tế thì đều cân nhắc, tính toán kỹ càng.

Sau khi giành chức Á hậu ở Miss Grand và Á quân ở The New Mentor, Mai Ngô đã có sự thay đổi lớn

Mai Ngô nói thêm, sắp tới cô sẽ làm giám khảo cho cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 cùng đàn anh Nam Trung.

Nói về việc chấm thi cùng đàn anh trong nghề, Mai Ngô hài hước cho rằng Nam Trung là đối thủ cạnh tranh vị trí drama queen của mình. Cô bày tỏ: "Được ngồi cùng đàn anh Nam Trung - người từng ngồi ghế nóng với Cô mình là một niềm vinh hạnh với Mai, mình kính trọng anh vì cả tuổi đời lần tuổi nghề. Còn dung hòa hay bất hòa thì Mai chưa dám nói trước, chỉ dám chắc chắn rằng dù thế nào đi nữa thì vẫn phải cùng nhau tìm cho người chiến thắng ở cuộc thi này".

Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025 là cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Cuộc thi còn là nơi tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ của người phụ nữ, là nơi các cô gái có thể thực hiện sứ mệnh quảng bá, giao lưu văn hóa. Thông qua đó ban tổ chức mong muốn nâng cao hình ảnh, vị thế người phụ nữ nhân ái, hội nhập tốt.